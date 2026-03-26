El Real Madrid se sobrepone al susto inicial del Anadolu Efes y suma una nueva victoria para seguir en el Top 3 de la Euroliga

El conjunto blanco tardó cinco minutos en meter la primera canasta, pero una gran reacción en la segunda parte permitió remontar el partido (82-71).

Un nuevo cuento y el final es el mismo de siempre. Partido que el Real Madrid juega en el Movistar Arena, partido que gana. Son ya 13 victorias consecutivas y una semana más estará entre los tres mejores de la Euroliga. El Anadolu Efes de Pablo Laso ha sido su última víctima [Narración y estadísticas con la victoria del Real Madrid ante Anadolu Efes].

A pesar de ocupar la antepenúltima posición en la clasificación, el conjunto turco sorprendió en un primer cuarto que hizo dudar al equipo madridista: 0-12 de parcial y casi cinco minutos sin meter una canasta. No se jugaban nada y esa tranquilidad se vio reflejada en el partido.

Sin embargo, las alarmas no llegaron a saltar en el coliseo blanco. Un segundo parcial arrollador (31-12) con el protagonismo de Lyles, Deck y Garuba permitió al Real Madrid no solo remontar, sino también llevar la batuta del juego.

El Real Madrid suma un importante triunfo ante Anadolu Efes y se asienta en la tercera plaza de la #EuroLeague. (82-71) pic.twitter.com/zyVAJ6rwO4 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) March 26, 2026

Si bien es cierto que hasta el último cuarto el partido estuvo abierto por medio de los 21 puntos de Jordan Loyd, el Madrid demostró la madurez que ha ido adquiriendo durante la temporada y la victoria no se les escapó de las manos.

Fue una victoria más trabajada de lo esperado para el Real Madrid, que no arrancó bien, le dio la vuelta al partido en un gran segundo cuarto pero todavía tuvo que ponerse el mono de trabajo en el último, cuando el Efes se acercó a tan solo tres puntos. A partir del 65-62, un parcial de 17-9 disipó la posibilidad de sorpresa en el Movistar Arena y el triunfo fue para los de Sergio Scariolo.

Un comienzo inesperado

Había pasado mucho tiempo desde que el conjunto blanco no transmitía unas sensaciones tan malas jugando en el Movistar Arena. Los de Scariolo entraron muy atropellados al partido y se mostraron muy erráticos en ataque. 0/7 en tiros de campo. Casi cinco minutos sin inaugurar su marcador.

A los tres minutos, el de Brescia ya tuvo que pedir el primer tiempo muerto. El Real Madrid seguía sin reaccionar y Efes, mientras tanto, se puso 12 arriba con un gran Erkan Osmani y haciendo un partido muy serio en defensa. El primer cuarto reflejaba una floja actuación del equipo madridista hasta que apareció Hezonja.

La primera canasta del Madrid fue un triple del croata, aunque inmediatamente fue contraatacada por Jordan Loyd, también de tres. Un mate de SuperMario y otro de Tavares pareció desatascar al mejor local de la Euroliga en ataque. La entrada de Trey Lyles cambió el partido, aunque al canadiense le tocó lidiar con Kai Jones, protagonista con dos tapones consecutivos.

No necesita escaleras ni taburetes.



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Mientras el Real Madrid fue de menos a más en el partido, al Anadolu Efes le salía todo de cara: acierto en ataque, con una gran intensidad defensiva y con el fondo de armario manteniendo la diferencia en el electrónico (13-21).

Sin embargo, las canastas que al conjunto blanco no le habían entrado en el primer cuarto sí lo hacían en el segundo, mientras emergía el nerviosismo en el ataque posicional de Efes.

Los blancos subieron la intensidad en todas las parcelas del juego. Más activos en el rebote y aprovechando las pérdidas del equipo de Pablo Laso, Gaby Deck y Andrés Feliz pusieron al Real Madrid a tiro de piedra (17-21).

Intentó Jordan Loyd echarse el equipo a la espalda, pero era inevitable que los de Scariolo remontaran el partido a tenor de las sensaciones que se transmitían desde el Movistar Arena.

Trey Lyles, imperial

Tres triples casi consecutivos de Trey Lyles puso al Madrid por delante en el marcador por primera vez en el partido cuando aún quedaban cinco minutos para el desenlace de los segundos diez minutos.

Al recital del canadiense se sumó Sergio Llull con ocho puntos seguidos. El Madrid no solo cambió el partido por el ataque, la defensa ha maniatado el ataque turco que estuvo atacando muy incómodo en cada posesión, tirando apurados y mal (42-33).

Echando cuentas, el conjunto había remontado 24 puntos, los 12 del arranque (0-12), y la máxima que tuvo antes del triple de Weiler-Babb, 42-30. Todo eso en 20 minutos.

Garuba entra a canasta ante Kai Jones. EFE

No le afectó al Real Madrid ver frenado su empuje por el descanso y tras la vuelta de los vestuarios siguió aumentando la ventaja. Campazzo y Hezonja empezaban a divertirse, mientras que las suspensiones de Dozier mantenían (a duras penas) a flote al Anadolu.

El partido entró en un intercambio de canastas que aceptaron los de Scariolo: el parcial del cuarto era 12-12 y los blancos estaban nueve arriba (54-45). Sin embargo, se resistió a rendirse el conjunto turco, enganchado al partido por buenas acciones individuales más que por juego colectivo (60-53).

Jordan Loyd, el mejor del Anadolu Efes, puso al equipo otomano a cuatro puntos, mientras el rebote de ataque le estuvo dando dividendos al Real Madrid. De nuevo Loyd castigó desde el triple, pero Gaby Deck respondió de inmediato, y es que el partido del argentino fue excepcional.

El Madrid esquiva la trampa

Deck continuó su castigo a Cordinier pero los turcos se aferraron al partidazo de Loyd, autor de 21 puntos, para creer en sus posibilidades. Tras situarse a tan sólo tres puntos a falta de seis minutos (65-62) y perder por un golpe a Saben Lee, los blancos contestaron con cinco puntos consecutivos.

La táctica y la pizarra quedaron a un lado y el duelo entró en un ritmo fulgurante en el que el Efes pecó de inocencia perdonando varias canastas que parecían fáciles y el Madrid aprovechó para matar desde fuera por medio de Lyles y Campazzo, que aseguraron el decimoséptimo triunfo en casa, que podría acabar con 18-1 al final de esta fase, 82-71.

De esta forma, los de Scariolo cazan al Olympiacos en el segundo puesto con un récord de 22-12 a falta de cuatro jornadas para el fin de la liga. Con Vitoria como siguiente parada, el Real Madrid continuará su Tourmalet particular con otros dos partidos fuera de casa ante el Olympiacos y el líder Fenerbahce, ambos en la misma semana, y cerrará en casa ante el Estrella Roja en la última jornada.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (11+31+18+22): Campazzo (10), Abalde (-), Hezonja (12), Okeke (4) y Tavares (10), -cinco inicial-, Lyles (14), Maledon (2), Deck (11), Garuba (9), Llull (8), Feliz (2) y Len (-).

Anadolu Efes (21+12+20+18): Weiler-Babb (3), Loyd (21), Dozier (11), Osmani (10) y Poirier (8), -cinco inicial-, Beaubois (2), Hazer (2), Lee (4), Cordinier (6), Smits (2), Yilmaz (-) y Jones (2).

Árbitros: Mehdi Difallah (FRA), Seffi Shemmesh (ISR), Josip Radojkovic (CRO). Señalaron falta técnica a PJ Dozier, del Anadolu Efes (min.28), y al banquillo del Real Madrid (min.35). Eliminaron por faltas a Dozier, del Anadolu Efes.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.805 espectadores.