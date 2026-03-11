Bam Adebayo anota 83 puntos en la NBA y supera a Kobe Bryant con la segunda mejor marca de la historia

La NBA vivió una noche que quedará grabada a fuego en sus libros de récords. Bam Adebayo, pívot de Miami Heat, destrozó la defensa de Washington Wizards con 83 puntos en la victoria de su equipo por 150-129, firmando la segunda mejor actuación anotadora de todos los tiempos en la liga estadounidense.

Sólo los míticos 100 puntos de Wilt Chamberlain, logrados el 2 de marzo de 1962, permanecen por encima en una lista que durante dos décadas tuvo a Kobe Bryant y sus 81 puntos ante Toronto Raptors como segunda referencia.

El jugador de 28 años arrancó la noche del martes como si tuviera prisa por hacer historia. Anotó 31 puntos en el primer cuarto, pulverizando el récord de franquicia que LeBron James ostentaba con 25.

Al descanso ya acumulaba 43, una cifra que por sí sola superaba su anterior tope en carrera de 41 puntos, fijado en enero de 2021 frente a Brooklyn.

Tras el tercer periodo sumaba 62, y en el último cuarto, con el partido sentenciado, sus compañeros se dedicaron a buscarle en cada posesión mientras el público del Kaseya rugía con cada canasta.

Adebayo completó la noche con un registro de 20 de 43 en tiros de campo, 7 de 22 en triples y un inverosímil 36 de 43 desde la línea de personal, además de 9 rebotes en 42 minutos. Tanto los tiros libres anotados como los intentados establecieron nuevos récords absolutos en la NBA para un solo partido.

La marca anterior de conversiones pertenecía conjuntamente a Chamberlain y Adrian Dantley, con 28, mientras que Dwight Howard poseía el tope de intentos con 39.

Tras el encuentro, el protagonista no ocultó su emoción. "Ojalá pudiera volver a vivirlo todo otra vez. Les debo mucho a mi familia, a mis compañeros y a esta afición increíble. Ellos seguían pasándome el balón. No habría sido posible sin mis compañeros", declaró Adebayo.

El pívot, que apenas dos días antes se había convertido en el segundo jugador del Heat en alcanzar los 10.000 puntos en carrera tras Dwyane Wade, también se refirió al significado de compartir podio con dos leyendas: "Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho".

Su entrenador, Erik Spoelstra, confesó haberse sentido como un espectador más ante la avalancha anotadora de su pupilo. "Cuando llegó a 50, pensamos que quizá podría alcanzar los 60. Y cuando llegó a 60, todo se fue escalando. No contemplé sacarlo en ningún momento. Quería que tuviera este momento", explicó el técnico, que definió la velada como "una noche absolutamente surrealista".

La hazaña cobró aún más valor considerando las ausencias que arrastraba Miami: Tyler Herro, Norman Powell, Andrew Wiggins, Nikola Jovic y Kel'el Ware se perdieron el choque por distintas lesiones.

Con este triunfo, el Heat (37-29) encadenó su sexta victoria consecutiva y se afianzó en puestos de playoffs en la Conferencia Este.

Pero lo que ocurrió en Miami trasciende la clasificación: un jugador elegido con la decimocuarta selección del draft de 2017 para aportar defensa y juego interior acaba de escribir su nombre junto a Chamberlain y Bryant en el olimpo de la anotación.