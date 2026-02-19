El mejor Real Madrid de la temporada se muestra colosal ante Unicaja y se cita con el Valencia Basket en semifinales

El conjunto blanco efectuó un partido perfecto en el que llegó a ir ganando de 37 puntos y eliminó, a las primeras de cambio, al vigente campeón de la Copa del Rey (100-70).

Llegó la hora de la verdad y el Real Madrid no permitió ni tan siquiera que el Unicaja, el vigente campeón de la Copa del Rey, se presentara al partido. El conjunto blanco arrasó al rival en su partido más completo de la temporada [Narración y estadísticas del Real Madrid 100-70 Unicaja].

Que este partido iba a ser muy diferente al que se jugó hace cuatro días en el Martín Carpena no solo lo dejó muy claro Scariolo en la previa, sino que los jugadores se encargaron también de reflejarlo en el Roig Arena.

De ir 17 abajo en aquel partido, a llegar a ponerse 37 arriba en el correspondiente a la Copa del Rey. Y es que el Real Madrid se mostró como un equipo imparable, sin mostrar ninguna fisura, con una concentración en defensa que no se había visto hasta el momento y un ataque letal, la eliminatoria quedó decidida a las primeras de cambio.

El conjunto blanco se mostró como un rodillo imparable y no dejó ni tan siquiera que Unicaja plantara oposición. Ya desde el comienzo del encuentro, los de Scariolo impusieron intensidad, concentración y un gran acierto.

No obstante, en el otro lado, los de Ibon Navarro no pudieron anotar prácticamente nada, ni de dos ni desde más allá del triple. El vigente campeón fracasó de forma estrepitosa en su intento por defender un título que ganaron precisamente ante el rival que, ahora en los cuartos de final, le ha pasado por encima.

Un auténtico recital

Como era de esperar, el ritmo de partido fue altísimo y durante el transcurso del primer cuarto el marcador reflejó una igualdad que no tardaría mucho en romperse. A falta de dos minutos para el final del primer parcial, Ibon Navarro detuvo el partido con el Real Madrid ganando de siete (19-12), pero el tiempo muerto no tuvo el efecto esperado.

Trey Lyles, con dos triples, fue el artífice de que el conjunto blanco terminara con 16 puntos de ventaja después de que el ataque del Unicaja se atascara fruto del dominio del Madrid en el rebote defensivo.

Campazzo pasa el balón ante la presión de Jonathan Barreiro. EFE

Intentó reaccionar el conjunto malagueño por medio de los triple de James Webb (el mejor de Unicaja) y Kalinoski, pero la segunda unidad del conjunto blanco marcaría la diferencia. El Real Madrid empezaba a mostrarse imparable y al recital anotador se sumaron Hezonja y Campazzo, cuyo resultado fue un contundente 50-28 al descanso.

Los de Scariolo dominaban todas las facetas del juego mientras que al 28% en triples de Unicaja se sumaba un demoledor 22% en tiros de dos. El equilibrio del que hablaba Scariolo minutos antes del inicio del partido se estaba cumpliendo.

Una victoria contundente

Llull, Campazzo y Deck ampliaban la ventaja y el rostro de Ibon Navarro denotaba las ganas que tenía el entrenador de que el partido llegara a su fin para terminar así con el sufrimiento.

Unicaja empezó a acumular pérdidas y Andrés Feliz llegó a poner al Real Madrid 35 arriba. La ventaja era mayor que los puntos del conjunto malagueño (69-34). El triple de Nedovic y la canasta de Duarte 'maquillaron' el resultado de cara al último cuarto.

Un 2+1 de Maledon y los triples de Trey Lyles y Andrés Feliz volvieron a igualar la máxima de un Real Madrid que jugaba con la comodidad de verse tan arriba en el marcador y con el disfrute del equipo al que le estaba saliendo todo en su primer partido a vida o muerte en la competición.

Scariolo se permitió sentar a Campazzo y Tavares a 2:28 para el final del tercer cuarto y ya no volvieron a salir. Descanso extra de cara a la semifinal ante el Valencia del sábado que será otra historia.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (28+22+23+): Campazzo (7), Llull (7), Deck (8), Hezonja (12), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).

Unicaja (12+16+16+): Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb III (18), Balcerowski (13) -cinco titular- Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).

Árbitros: Peruga, Pedrós y Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena ante 14.062 espectadores.