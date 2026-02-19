Andrés Feliz: "Nunca ha habido problemas en el vestuario. Hemos dado un paso adelante y nos ilusiona ganar la Copa"

Este jueves llega uno de los momentos más esperados de la temporada en el deporte español. Aterriza en Valencia, en el flamante Roig Arena, la que para muchos es la competición más emocionante del año: la Copa del Rey de baloncesto. Y lo hace además con un capricho del azar, reeditando la final del 2025 a las primeras de cambio.

Real Madrid y Unicaja se vuelven a ver las caras en lo que no solo es un clásico de nuestro baloncesto, sino también un duelo que en los últimos años se ha repetido muchas veces con títulos en juego. A esa emocionante final de Copa que cayó del lado de los malagueños el año pasado se unen también, por ejemplo, dos finales de Supercopa en los últimos 3 años, con una para cada vitrina.

Sin embargo, la pirueta del destino ha ido un paso más allá y cruzará a Real Madrid y Unicaja en la ronda de cuartos de final, tras el Valencia Basket - Asisa Joventut de las 18:00 horas de la tarde, solo cuatro días después de haberse visto las caras en una batalla sin cuartel en Liga Endesa.

Este precedente tan próximo, que se saldó con victoria de los de Scariolo después de remontar 18 puntos, sin duda marcará el que será el duelo estrella de la primera ronda en la capital del Turia. De hecho, el propio técnico italiano reconoció en la rueda de prensa post partido que sus jugadores salieron descentrados por este factor realizando una primera parte desastrosa.

No obstante, los blancos reaccionaron a tiempo con un gran Mario Hezonja (26 puntos y 9 rebotes) y consumaron su sexta gran remontada de la temporada. Y es que dar la vuelta a los partidos cuando parecen imposibles se ha convertido en una seña de identidad de este equipo tan irregular como irreductible, capaz de lo mejor y de lo peor con solo unos minutos de diferencia.

Sin embargo, a medida que ha ido avanzando la temporada, este Real Madrid se ha ido acercando más a su victoriosa leyenda que a un timorato equipo con síntomas de preocupante inestabilidad. Y es que a juzgar por lo visto en los primeros meses de competición, parecía casi imposible que los de Scariolo pudieran estar líderes en Liga Endesa (18-2) con un margen de tres partidos sobre el Valencia y metidos en la lucha por los puestos cabeceros de la Euroliga (4º / 17-11).

Este Madrid es otro comparado con el del inicio de curso. De hecho, llega en un muy buen momento de forma y como gran favorito al asalto del primer gran título del año. Una condición que se ha labrado en las últimas semanas gracias a un cambio de mentalidad y, sobre todo, a una mayor implicación en defensa de todo el equipo.

Esa revolución bajo el aro propio ha contado con varios baluartes, pero sobre todo, con un líder. Un jugador capaz de insuflar en sus compañeros hambre, rabia, tensión y competitividad. En definitiva, y como él mismo lo define, "chispa". Ese jugador es Andrés Feliz (Santo Domingo, 1997).

El dominicano, que superó hace tiempo un inicio sombrío en el Real Madrid tras llegar como estrella desde el Joventut y como uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa, es hoy la referencia defensiva de los blancos junto a jugadores como Tavares o Garuba. Cuando las cosas se complican, Scariolo echa mano del 'Tigre de Guachupita' para cambiar el sino de los partidos.

No obstante, su peso es tan mayúsculo en la rotación blanca que el '24' ha sido capaz de dar un paso hacia delante también en facetas como la anotación, siendo protagonista en ambos aros. Y es que este Madrid ha vivido en muchos momentos de sus penetraciones y de su inspiración en el tiro exterior.

Ahora, Andrés Feliz es un jugador asentado ya en el Real Madrid, tanto a nivel de club como de vestuario. Se encuentra en el ecuador de los 3 años que firmó en el momento de su fichaje, pero con hambre de seguir vistiendo la elástica blanca muchos más. Y antes de partir rumbo a Valencia para luchar por la 30ª Copa del Rey, hace parada en EL ESPAÑOL para valorar su viaje hasta ahora en la 'Casa Blanca' y cómo este equipo ha ido cambiando su cara a base de golpes y de luchar contra las críticas.

Andrés Feliz posa en una entrevista con EL ESPAÑOL. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Bueno, Andrés, vamos a empezar por lo más inmediato. ¿Cómo es eso de jugar con un equipo con el que habéis jugado el domingo y volvéis a jugar este jueves? Scariolo reconoció en rueda de prensa, después de ganar a Unicaja, que la primera parte le había costado al equipo.​

Sabemos que Unicaja es un gran equipo y tiene un gran nivel. Yo creo que para nosotros es importante salir con el enfoque y la dedicación que se merece el partido. Partido totalmente diferente al que jugamos allí. Sabemos el gran nivel que tienen ellos, pero también tenemos que confiar en el gran nivel que tenemos nosotros. Es un partido que nos hace mucha ilusión a ambos, yo creo que eso es lo bonito de jugar la Copa.​

Precisamente eso. ¿Cómo es para vosotros, los jugadores, la Copa del Rey? Porque sabemos que es un torneo muy especial para las aficiones, pero ¿cómo lo vive y lo siente el jugador?​

Es una gran experiencia y también que te da la oportunidad de ganar un título. Yo creo que esa es la gran motivación de cada jugador que va a jugar la Copa. Eso es lo importante, y también pasártelo bien. Sabemos que no todo el mundo tiene la oportunidad de jugarla y yo creo que eso también es algo especial.​

El equipo empezó la temporada con algunas dudas y con irregularidad en los resultados, pero habéis cambiado la tendencia, sobre todo en la Euroliga y fuera de casa. ¿En qué momento llegáis a esta Copa del Rey?​

Yo creo que nos encontramos en un muy buen momento como equipo, que estamos más compenetrados. Obviamente te cuesta siempre al principio conocerte con todos los nuevos, pero yo creo que cada uno aquí hemos tenido la mentalidad siempre de aportar al equipo y siempre estar por el equipo.​

Para ti, ¿dónde está la clave de ese crecimiento? El equipo se ha ajustado defensivamente y quizás los nuevos ya os conocen más al resto y también conocéis mejor al entrenador.​

Yo creo que todos hemos dado un paso hacia adelante y también hemos depositado más conocimiento y química, nos conocemos más, confiamos más el uno en el otro y sobre todo yo creo que también hemos dado un paso en defensa. Ese es el punto de mayor énfasis para mí y gracias a eso hemos crecido como equipo.​

Estar unidos es lo que nos llevará a ser el equipo que queremos ser.

¿Cómo ha llevado el vestuario las críticas que hubo al principio de temporada en la prensa, en los aficionados...? ¿Cómo se blinda el vestuario ante esos comentarios?​

Nosotros tratamos de ser el mejor equipo siempre. Creo que nunca hemos tenido problemas dentro del vestuario incluso al principio, cuando las cosas no nos salían como queríamos. Obviamente todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere apostar siempre por ir invicto durante toda la temporada, pero eso es algo imposible.

Yo creo que los puntos importantes son siempre estar unidos y creyendo en tu compañero de al lado. Eso es lo que te lleva al final a ganar y a ser el gran equipo que queremos ser.​

Como decías llegáis bien a la Copa, pero ¿cuánto margen de mejora tiene todavía este Real Madrid para todo lo que queda de temporada? Al final es ahora cuando empieza la parte de verdad y cuando jugáis los títulos.​

Siempre hay margen de mejora, pero yo creo que nunca debemos dejar de creer en el equipo. Siempre aportando, siempre estando a disposición del resto y poniendo siempre al equipo por delante y confiando en tu compañero. Yo con ellos me iría a la guerra.

Volviendo un poco al partido con Unicaja, conseguisteis una gran remontada en la segunda parte. Es la sexta vez que dais la vuelta un partido que perdéis por 12 o más puntos. ¿Cómo se explican esas dos caras que está mostrando el equipo este año y, sobre todo, dónde encontráis el click para dar la vuelta a los partidos?​

Yo creo que nunca nos podemos rendir y eso también es algo que define al Real Madrid como club. Sabes que nunca se rinde, siempre pelea hasta el final. Yo creo que nosotros siempre hemos tenido esa mentalidad de que no importa lo que esté pasando, siempre tratamos de buscar lo mejor y yo creo que ese es el punto en el que siempre nos enfocamos cuando las cosas no nos están saliendo bien. Siempre salimos a tratar de mejorar los errores cometidos.​

Hablando un poco de Andrés Feliz a nivel individual, ¿cómo ha cambiado tu forma de entender el baloncesto y de jugar en el año y medio que llevas aquí en el Madrid?

Ahora tienes un papel bastante diferente al que tenías en Joventut donde eras más protagonista a la hora de anotar. En este Madrid tienes un papel un poco diferente, más de desatascar partidos. ¿Cómo ha sido para ti adaptarte a lo que te ha ido pidiendo el Real Madrid desde tu llegada?​

Bueno, tratando de estar para el equipo, dar lo que necesite el equipo. Yo creo que me defino por querer ganar siempre, por jugar para el equipo en lo que me pida. Yo creo que esa es la clave que me define a mí como jugador y yo creo que por eso estoy aquí hoy, por lo que le puedo brindar al equipo como jugador.

Estoy contento por eso. Yo creo que obviamente debo seguir aportando y seguir creciendo como jugador, pero siempre poniendo el equipo primero.​

Andrés Feliz durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

¿Te has sentido un poco líder de esa revolución defensiva que ha experimentado el Madrid sobre todo este año?

Jugadores como tú o como Usman Garuba que, saliendo desde el banquillo, le dais ese plus de actividad y de intensidad que también hace que el resto se conecte y se concentre.

Sí, nosotros yo creo que tenemos eso, tenemos varios jugadores que dan esa chispa y nos contagiamos todos. Yo creo que eso también es digno de valorarlo, el que tenemos jugadores que aportamos, no importa lo que pase en el equipo, y yo creo que mientras al final del día sigamos creyendo el uno en el otro, siempre seremos mejor equipo.​

¿Dónde se apoyó Andrés Feliz en sus inicios en el Madrid cuando las cosas eran un poquito más complicadas y no había tantos minutos en pista?​

El equipo siempre ha creído en mí. Todo el club. Siempre mis compañeros me han dado esa confianza. Pero también la directiva siempre me ha apoyado y por eso estoy sumamente agradecido, porque no es fácil llegar a un club como este y caer bien enseguida.

A mí me tocó mi proceso de adaptación y yo creo que estoy agradecido porque siempre tenía como una mano amiga ahí que creyó en mí y que sigue creyendo en mí. Yo creo que eso también es digno de admirar y siempre estaré agradecido con eso.​

Este año han llegado jugadores con mucho poderío ofensivo como Maledon. Además compartes también posición y minutos con leyendas como Campazzo o con Llull. ¿Cómo consigue Andrés Feliz colarse entre esas estrellas? ¿Cómo aportas tu valor diferencial?​

Estando ahí para el equipo en lo que necesite. Como lo dije, de verdad, en lo que necesite el equipo. Si es animando, si es reboteando, si es defendiendo, si es metiendo, si es tirándome al suelo por un balón (risas)... Yo creo que eso es lo que trato de darle al equipo y mientras yo esté aportándole eso al equipo, pues me sentiré contento porque me hago parte importante.

¿Cómo defines al Madrid como club en lo que has conocido desde tu llegada?​

Es algo muy grande, muy grande. Yo creo que jugar aquí es sumamente especial porque siempre te da ese nivel de presencia de que todos quieren ganarte y nosotros, como pertenecientes del club, tenemos que proteger eso al máximo.​

No me cierro puertas, pero me gustaría seguir defendiendo esta camiseta.

El Madrid apostó por ti decididamente porque fue a Joventut, pagó la cláusula y te firmó un contrato largo de 3 años. Ahora mismo estás un poco en el ecuador de ese camino. ¿Te ves mucho tiempo en el Real Madrid?​

Bueno, me gustaría, sí. Me siento contento como jugador, como persona y creciendo cada día más, pero obviamente no me cierro puertas a nada. Pero el Madrid yo creo que es también, como el Joventut en su momento, uno de los clubes que apostó por mí y que me dio esa confianza y yo sumamente agradecido. Me gustaría seguir defendiendo la camiseta, claro que sí.​

¿Cómo ves a los rivales que se puede encontrar el Madrid en esta Copa del Rey? Tenemos equipos como Valencia que está muy fuerte. Al Barça también, que ha cambiado de entrenador y parece que está mejorando un poco la imagen que había dado al principio de año...​

La Copa del Rey es una competición que obviamente a todo equipo le ilusiona ganar. Te podría decir que son los mejores ocho clasificados de la competición, entonces yo creo que eso te da un nivel muy alto, que requiere mucha concentración y que obviamente cada equipo que va allí la quiere ganar.

Nosotros como equipo debemos, como dije al principio, tener el nivel de concentración muy alto porque solo es un partido, solo te tienes que enfocar en el primer partido y cuando ganas el primer partido te tienes que enfocar en el siguiente. No puedes pensar a largo plazo porque es un torneo muy corto y requiere de mucha concentración.​

La Copa también es diferente a lo que estáis acostumbrados de partido, viaje, partido, viaje... Aquí, si todo va bien, os concentráis de jueves a domingo.

¿Cómo es ese cambio para vosotros en mitad de la temporada? ¿Te hace ilusión compartir más tiempo con tus compañeros? ¿Con quién, por ejemplo, tienes más bromas dentro del vestuario?​

No, con todos. Yo me llevo bien con todos. Sí, aquí todos nos llevamos bien, pero eso también es algo que al principio te cuesta porque no te conoces con las nuevas piezas. Pero luego nos ves y somos uno, siempre estamos unidos, siempre bromeamos todos. Yo creo que eso también es algo especial, poder compartir momentos así como equipo.​

Te hago las dos últimas para terminar. Quiero que me digas un favorito para ganar la Copa del Rey y para el MVP. Que te mojes.​

No te podría decir. Yo es que siempre apuesto por mi equipo. Y el MVP será quien se destaque más para ayudar a su equipo a ganar, que eso es lo que significa el premio, ¿no? Yo creo que siempre apuesto por mi equipo y yo creo que, si Dios quiere, saldremos nosotros victoriosos.​

Pues ¿campeón el Real Madrid y MVP Andrés Feliz?​

Cualquiera del equipo que lo gane me sentiré contento. Mientras ganemos nosotros, pues estará todo bien.