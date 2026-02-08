El Real Madrid olvida los males de la Euroliga y doblega al Granada para reafirmarse como líder de la Liga Endesa

Los blancos apretaron el acelerador tras el descanso y se mantienen intratables en la competición doméstica (94-79).

El Real Madrid de dos caras solventó con autoridad la papeleta ante el Covirán Granada (94-79) y se reafirmó como líder de la Liga Endesa. Si en la Euroliga se complicó esta misma semana la vida con su tercera derrota consecutiva, en la ACB se lamió las heridas para demostrar que sigue siendo un gran equipo. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Covirán Granada en la Liga Endesa]

Después de una primera parte igualada en la que los andaluces mantuvieron el tipo y aguantaron el tirón, el Real Madrid apretó el acelerador tras el descanso para dar carpetazo al partido.

Con cinco jugadores firmando dobles dígitos en la anotación, Tavares sin ni siquiera pisar el parqué y Hezonja fuera de la convocatoria, el conjunto de Scariolo vivió tranquilo en el tramo final para recuperar sensaciones y saborear el liderato sin oposición de la Liga Endesa.

El Granada resiste

En una temporada cargada de partidos donde las cargas hay que repartirlas al milímetro, Sergio Scariolo decidió que este partido era el elegido para dar descanso a algunas de sus piezas más valiosas.

Mario Hezonja ni siquiera se vistió de corto para jugar contra el Covirán Granada, mientras que Tavares sí que estuvo en el banquillo, pero en ningún momento llegó a salir de él.

El Real Madrid le imprimió pese a todo un buen ritmo al tramo inicial del encuentro. Con Campazzo al mando y el joven Procida acertando con dos triples, rápidamente los blancos tomaron ventaja en el luminoso.

Alex Len entra a canasta. EFE

Los visitantes fijaron su obsesión en el juego interior y eso les hizo sufrir mucho en sus ataques estáticos. Pese a todo, no le perdieron la cara al partido en este arranque y cerraron el primer cuarto con cinco puntos de desventaja (24-19).

Krämer, a la postre máximo anotador del encuentro, y Feliz estiraron la diferencia en el arranque del segundo cuarto, pero las numerosas pérdidas de balón de los blancos mantuvieron a flote a los andaluces.

Los errores de Garuba, que cometió incluso una falta antideportiva sobre Burjanadze, también lastraban a los blancos, y el Covirán Granada empezó a tener fe en sus posibilidades cuando se vio superior en el rebote. El 40-36 al descanso mantenía todo en una calma tensa.

El líder remata

El Covirán Granada salió de vestuarios con la idea de ser más agresivo en defensa y entorpecer la línea de pase para desestabilizar la ofensiva blanca. Sin embargo, llegó la mejor versión de Trey Lyles, que volvió a dejar su impronta con ocho puntos consecutivos que despegaron al Real Madrid, 53-42 (min.24).

Ahí se rompió el partido. A los visitantes se le empezó a hacer bola el partido, y los de Scariolo se marcharon por encima de los 20 puntos de renta, una diferencia que parecía dejar todo vendido antes de tiempo.

El 70-54 al término del tercer cuarto parecía definitivo, pero los granadinos todavía querían dar un último coletazo en el Movistar Arena. La renta llegó a acercarse a 'sólo' diez puntos favorables para los blancos, pero no hubo lugar a la sorpresa.

Los de Scariolo amarraron una nueva victoria en la Liga Endesa, 94-79, donde continúan líderes con un balance de 17-2 y hunden un poco más a los andaluces, con sólo una victoria en el campeonato.

Real Madrid 94 - 79 Covirán Granada

Real Madrid (24+16+30+24): Campazzo (11), Abalde (5), Procida (12), Lyles (15) y Len (12) -cinco inicial-, Feliz (4), Llull ()3, Krämer (22), Okeke (4), Almansa (4), Garuba (2) y Tavares (-).



Covirán Granada (19+17+18+25): Rousselle (9), J.Pérez (12), Bozic (19), Aligebovic (11) y Brimah (8) -cinco inicial-, Medal (-), Olumuyiwa (6), Howard (2), Duran (-), Tomas (-), Burjanadze (3) y Ngouama (9).



Árbitros: Francisco Araña, Javier Torres y Vicente Martínez. Señalaron falta antideportiva a Usman Garuba, del Real Madrid (min.24). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Movistar Arena de Madrid ante 7.568 espectadores. Antes del partido se rindió homenaje al exjugador estadounidense Walter Szczerbiak en el 50 aniversario de su récord de 65 puntos en un partido de la máxima categoría del baloncesto español que logró el 8 de febrero de 1976.