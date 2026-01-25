Charles Barkley (62), leyenda del baloncesto, sobre su dinero: "Perdí 25 millones de dólares en apuestas a lo largo de mi vida"

Charles Barkley nunca ha sido hombre de medias tintas. Ni cuando defendía la camiseta de Phoenix Suns como uno de los aleros más dominantes de la NBA, ni cuando sentó cátedra durante un cuarto de siglo como analista en el programa Inside the NBA de TNT.

Y tampoco cuando habla de dinero. En mayo de 2024, durante una extensa conversación con el exjugador de la NFL Shannon Sharpe en el podcast Club Shay Shay, la leyenda del baloncesto estadounidense confesó sin rodeos una de las cifras más impactantes de su vida: las pérdidas millonarias acumuladas en las mesas de los casinos.

"He perdido al menos 25 millones de dólares en apuestas. He ganado un millón al menos siete veces, pero he perdido un millón como 25 veces", declaró Barkley con una mezcla de franqueza y resignación ante Sharpe.

El actual comentarista deportivo, cuyo patrimonio neto se estima en unos 60 millones de dólares, reconoció que su relación con el juego llegó a niveles preocupantes durante los años ochenta y noventa, cuando las fichas de 25.000 dólares por mano eran su apuesta habitual.

Lo que comenzó como entretenimiento al margen de su carrera deportiva se convirtió en un vicio que le obligó a alejarse de los casinos durante dos años completos porque, según sus propias palabras, "se me estaba yendo de las manos".

Charles Barkley junto a Shaquille O'Neal Twitter (@ForTheWin)

El análisis que Barkley hizo de su comportamiento en aquella entrevista es revelador. Contó que podía estar ganando entre 600.000 y 700.000 dólares en una noche exitosa, pero su cerebro le impedía levantarse de la mesa.

"Yo me levantaba y mis amigos decían: 'Chuck, vamos a pasar la noche'. Y mi cabeza me decía: 'No, no dejaremos a este hijo de puta hasta que gane un millón de dólares'", recordó.

Esa obsesión por alcanzar la cifra redonda le hacía perder el control emocional cuando las cosas se torcían. "Me sentí muy eufórico cuando gané, pero cuando perdí un millón, me deprimí mucho. Por el dinero, pero principalmente por la pérdida. Me estaba saliendo de control", admitió.

Barkley ha trabajado durante años en cambiar su mentalidad frente al juego. En entrevistas posteriores con el periodista Graham Bensinger, explicó que tuvo que aceptar una realidad básica: "No se puede romper el casino. Desde que desarrollé esa mentalidad, apostar es mucho más divertido para mí".

Ese cambio de perspectiva le permitió retomar las visitas a Las Vegas sin que el resultado económico le generara el mismo impacto emocional devastador de sus años más oscuros.

A sus 62 años, Barkley sigue siendo una de las figuras más reconocibles del baloncesto mundial. Aunque en junio de 2024 anunció que la temporada 2024/25 sería su última en televisión tras 25 años en TNT, apenas dos meses después dio marcha atrás en su decisión de retiro.

En agosto de ese mismo año confirmó que permanecerá en TNT Sports hasta 2032, cumpliendo así su contrato de 210 millones de dólares por diez años firmado en 2022, que le garantiza 21 millones anuales.

Su decisión llegó después de que la NBA cerrara un nuevo acuerdo millonario con ESPN, Amazon y NBC que dejaba a TNT sin los derechos de transmisión a partir de 2025, aunque Inside the NBA siguió produciéndose para emitirse en ESPN.

La confesión de Barkley sobre sus pérdidas en los casinos no solo es un ejercicio de honestidad brutal, sino también un testimonio del lado menos glamuroso de la fama deportiva: la soledad, la adrenalina mal canalizada y la tentación constante que acecha cuando el dinero fluye sin control.