El Real Madrid impone su ley ante el Olimpia Milano y suma un triunfo para asentarse en los puestos de playoff de Euroliga

Los de Sergio Scariolo mandaron desde el principio y vapulearon a un conjunto italiano que no pudo frenar el vendaval ofensivo de los blancos.

Suma y sigue el Real Madrid de Scariolo. Después de dos victorias vitales ante el Barça y el Valencia Basket, los blancos volvieron a sacar a relucir su mejor versión con un partido sin fisuras frente al Olimpia Milano (106-77) en la Euroliga. [Narración y estadísticas del partido].

El Madrid no tuvo rival en ningún momento. Dio un golpe sobre la mesa en el primer cuarto alcanzando los 30 puntos y a partir de ahí todo fue sobre ruedas. Los italianos, totalmente desconectados desde el inicio, no fueron capaces de darle la vuelta y acabaron claudicando antes de tiempo.

Lyles y Hezonja lideraron el ataque del conjunto madridista. Pero fue una victoria coral. Todos aportaron y trabajaron a destajo en defensa para mantener siempre una renta que les diera tranquilidad.

¿Uno de los jugadores con más clase de Europa? 𝑻𝒓𝒆𝒚 𝑳𝒚𝒍𝒆𝒔.#EuroLeague pic.twitter.com/iZOl80SPiQ — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 20, 2026

Con este triunfo, el Real Madrid no pierde la estela y se mantiene en la zona noble de la Euroliga. A caballo entre los puestos de playoff y play-in, pero siempre en la pelea y manteniendo el pulso a los grandes equipos de Europa.

Sin fisuras

La defensa del Real Madrid arrancó muy centrada en contener el potencial ofensivo de Armoni Brooks, máximo artillero del conjunto italiano. Abalde se encargó de esa tarea con intensidad, sin renunciar a asumir también protagonismo en ataque.

Devin Booker trató de abrir la zona con su rango de tiro exterior para alejar a un dominante Tavares, dueño absoluto de la pintura. El conjunto blanco comenzó certero desde más allá del arco (5/7 en triples), mientras Hezonja castigaba cada desajuste del Olimpia Milán en el poste, estableciendo el 19-12 en el marcador (min.6).

Tavares, durante el partido contra Olimpia Milano. EFE

El buen trabajo defensivo del equipo de Scariolo, apoyado en la intimidación del caboverdiano (dos tapones), se vio empañado por algunos despistes en el rebote, que además forzaron la segunda falta tempranera de Hezonja.

Aun así, los madridistas aprovecharon la falta de rapidez en el repliegue italiano para atacar el aro con decisión, abriendo brecha hasta el 25-16 (min.8). Milán, con sólo dos faltas colectivas en el tramo final del primer cuarto, maquilló el resultado gracias a los triples de Rici y Brooks, cerrando el parcial 30-23 tras haber ido 13 puntos abajo.

El ingreso de la segunda unidad del Madrid, liderado por la pareja interior Garuba-Lyles, mantuvo la intensidad ante un Milán sin rumbo bajo la dirección de Lorenzo Brown. La lucha de Josh Nebo en la pintura mandó a Tavares al banquillo por faltas, aunque no bastó para mejorar el juego visitante. Los blancos se mantuvieron sólidos (42-32, min.15).

Krämer y Tavares celebran la victoria contra el Olimpia Milano. EFE

Trey Lyles siguió en estado de gracia, mostrando su variedad ofensiva y sumando 11 puntos y 4 rebotes, mientras un triple de Andrés Feliz amplió la ventaja a 17 tantos (50-33, min.17).

Alex Len, con escaso protagonismo en las últimas jornadas, aprovechó sus minutos aportando energía y defensa. El Madrid puso el candidato atrás, dejando a su rival en sólo 13 puntos antes del descanso (54-36).

Tras el paso por vestuarios, el Milán intentó reaccionar con una presión a toda cancha, pero los locales movieron el balón con calma hasta encontrar a un Tavares más involucrado en ataque -10 puntos en ese tramo-, 63-42 (min.25).

El Real Madrid pasa el rodillo ante Olimpia Milano.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/i186VprK7k — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 20, 2026

Las pérdidas italianas y su falta de consistencia atrás fueron aprovechadas por Lyles y Hezonja para romper definitivamente el choque (75-48, min.29).

Un par de errores de Theo Maledon dio un pequeño respiro a los visitantes de cara al tramo final, aunque el duelo ya estaba decidido (78-55).

El último cuarto fue un trámite para el equipo de Scariolo. Milán mejoró algo desde el triple (4/7), mientras jugadores con menos minutos como Krämer, Okeke o Len aprovecharon para cerrar el partido con un contundente 106-77.