El Real Madrid firma una nueva exhibición ante el Valencia Basket y refuerza su liderato en la Liga Endesa

El conjunto blanco levantó un +17 del equipo taronja después del primer cuarto y terminó ganando de forma cómoda tras el recital de Mario Hezonja (94-79).

El Movistar Arena ha vuelto a ser testigo de un nuevo espectáculo en el partido que enfrentó al Real Madrid -líder de la Liga Endesa- ante el Valencia Basket -segundo clasificado-. Tan solo dos días después de la arrolladora victoria en el Clásico, el conjunto blanco ha vuelto a dar un golpe encima de la mesa [Narración y estadísticas del partido].

La victoria ante el equipo 'taronja' tiene un valor añadido además de reforzar el liderato de la Liga: el Madrid se ha asegurado jugar el primer partido de la fase final de la Copa del Rey en jueves, teniendo un día más de descanso si accede a las semifinales del sábado. No es un plus baladí.

El resultado del partido es difícil de explicar a tenor de lo visto en el primer cuarto. El monólogo del Valencia Basket puso al conjunto blanco 17 abajo, pero solo necesitó dos acciones de Garuba y Llull para ponerse a 10 y cambiar por completo la dinámica del partido a mitad de segundo cuarto.

A partir de ahí apareció Kramer y el Movistar Arena hizo de sexto hombre. El guion del partido cambió por completo cuando en la segunda mitad emergió la figura de Mario Hezonja, líder absoluto del equipo.

Dos gallos con cuentas pendientes se citaban en el Palacio de los Deportes y el Real Madrid no perdonó las dos derrotas sufridas esta temporada ante el Valencia en la final de la Supercopa de España y en la Euroliga.

Hay un refrán popular que dice "la venganza es un plato que se sirve frío" y los de Scariolo esperaron dos meses para asentar un duro golpe a un equipo que confiaba en aprovecharse del desgaste físico que sufrieron los jugadores del equipo madridista tras el Clásico.

Lo consiguieron, pero solo durante los primeros diez minutos de partido. Fiel a su estilo, los de Pedro Martínez se mostraron letales desde el triple con un acierto del 64%, mientras el Real Madrid falló en las nueve ocasiones en las que lo intentó.

Montero, Reuvers, López-Arostegui, Thompson y Badio hicieron que en cuestión de ocho minutos el electrónico del Movistar Arena reflejase un preocupante 6-23.

Trey Lyles convirtió el primer triple de los suyos en transición, pero los de Scariolo no eran capaces de frenar el vertiginoso ritmo taronja en ataque, con Kameron Taylor, Jean Montero y Omari Moore rompiendo sin dificultad cada vez que recibían en ventaja en el uno contra uno, en un Valencia que movía el balón rápido y sin pausa, 17-32.

La gran remontada

Salieron Llull y Usman Garuba para imprimir más carácter al conjunto merengue y ahí el partido dio un vuelco. Dos triples del capitán y la brega del pívot español atrás provocaron el tiempo muerto de Pedro Martínez e hicieron creer en la remontada al Movistar Arena, 27-37.

Un Llull en éxtasis tras su tercer triple, ayudado por otro de Krämer, que enmendó así sus dos fallos seguidos desde la personal, amainaron la tormenta exterior del Valencia a solo dos minutos del descanso.

Hezonja se abonó a la causa con otro triple para restablecer las tablas en el marcador y Tavares anotó cerca del aro para confirmar la espectacular remontada merengue tras un parcial de 15-0 (42-40), que se quedó en empate, 43-43, al final de la primera mitad.

Garuba, conduce el balón presionado por dos jugadores del Valencia Basket. EFE

El Valencia, equipo que más triples anota por partido en la ACB con casi 12 de media, se fue a vestuarios con un espectacular 10/18 y un 56%, pero dilapidó una máxima que llegó a ser de 17 arriba en el segundo cuarto, encajando en el mismo 34 puntos.

A la salida del tercero, Hezonja, activo en el poste alto, sacó varias faltas de equipo al Valencia, que quedó en situación de bonus en tan sólo dos minutos.

Montero tiró del carro con 8 puntos -y dos triples- consecutivos, pero los locales hicieron daño en transición con Hezonja y Krämer, penalizando el lento balance defensivo de los taronja, 57-51.

El recital de Hezonja

Por primera vez, los de Pedro Martínez comenzaban a dar síntomas preocupantes desde la línea de tres puntos -2/9 en el tercer cuarto-, mientras que Hezonja, con 15 puntos en 6 minutos, lanzaba al Madrid con dos triples consecutivos, lo que desató el delirio de la parroquia madridista.

Lyles y Garuba protegieron la zona en defensa y volvieron a confiar en la inspiración de un Llull que seguía martilleando desde fuera, 76-60, mejorando la efectividad desde fuera (10/26, 38,5%).

El sentido del deber de Garuba y Gabriel Deck en el rebote ofensivo dieron más oportunidades a los de Scariolo, que llegaron a los 20 de ventaja tras los triples del propio Deck y Lyles. Jaime Pradilla contrarrestó en el otro lado y luchó para que los visitantes, con 0-8 de parcial, no perdiesen la cara al partido, 82-70.

Hezonja y Krämer, ovacionado en su mejor noche con la camiseta blanca, se encargaron de cortar el mínimo hilo de vida del Valencia, 94-79, en una gran semana del conjunto merengue, que comenzó el viernes con la victoria en el clásico de la Euroliga.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (9+34+33+18): Campazzo (4), Krämer (14), Abalde (2), Hezonja (23) y Tavares (4) -cinco inicial-, Maledon (7), Feliz (-), Llull (14), Deck (11), Lyles (9), Garuba (6) y Len (-).

Valencia Basket (24+19+17+19): Montero (15), Moore (7), Taylor (4), Pradilla (8), Reuvers (6) -cinco titular-, Thompson (19), Badio (6), Puerto (2), López-Arostegui (3), Key (2), Costello (6) y Sima (1).

Árbitros: Fernando Calatrava, Arnau Padrós e Igor Esteve. Señalaron falta técnica a Pradilla (min.20), del Valencia Basket. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.852 espectadores.