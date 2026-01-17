La NBA Europa avanza para 2027: conversaciones con Real Madrid, financiación desde los clubes y nuevas franquicias

el Secretario General de la FIBA, Andreas Zagklis, y el Comisionado de la NBA, Adam Silver NBA

Desde hace tiempo, la sombra de una lucha por la hegemonía en el baloncesto europeo se extiende sobre un futuro en el que incluso los más optimistas ya apenas vislumbran posibilidades reales de reconciliación.

Todo indica que el baloncesto europeo se encamina hacia una división con dos competiciones. Desde 2001, la Euroliga consolidó un poder que ahora se verá disputado por la competición que la NBA quiere tutelar en Europa.

Esta semana, la Euroliga reunió a los trece equipos propietarios de la competición -entre ellos Real Madrid, Barcelona y Baskonia- para arrojar luz sobre el futuro: el compromiso de estos equipos vence el 30 de junio, y todos menos cuatro han confirmado su continuidad hasta 2036.

El Barça y el Fenerbahçe son algunos de los equipos que albergan dudas, pero se acercan a una renovación: el club azulgrana, ya institucionalmente muy separado del Real Madrid por asuntos que trascienden del baloncesto, dejó apalabrada su continuidad pero aún no la ha firmado.

A pesar de haber confirmado su compromiso con la Euroliga, Josep Cubells, directivo responsable de la sección de baloncesto del Barcelona, acudió esta semana a la gran cita en Londres donde la NBA desvelará la hoja de ruta completa de su competición europea.

Acompañado por Jordi Trias, el club azulgrana mantiene así todas las opciones abiertas mientras evalúa la viabilidad real del proyecto norteamericano.

El equipo turco, vigente campeón, dio largas, aunque es posible que finalmente rubrique su acuerdo. Su renovación incluiría la misma cláusula de salida que Barcelona: diez millones de euros para abandonar la competición antes de 2036 si surge una alternativa más atractiva.

El proyecto de la NBA en Europa está aún en una fase de encaje, de acoplamiento, y tiene al Real Madrid como uno de sus objetivos más claros.

Entre los equipos fijos de la Euroliga, el club blanco es el que más dudas muestra sobre su renovación -que por ahora no ha firmado- y el que más cerca parece de sumarse al proyecto de NBA y FIBA.

Adam Silver, comisionado de la NBA, lo confirmó este jueves en Berlín, donde la NBA celebrará el Memphis Grizzlies - Orlando Magic el domingo: "Hemos mantenido conversaciones con el Real Madrid y otros clubes españoles".

Sergio Scariolo, en la previa del partido ante el Barça, se refirió al proyecto NBA Europa: "Este club ha empezado con un plan a medio y largo plazo [...] El plan empieza con un mínimo de tres años y debe tener en cuenta, efectivamente, el bien para el club en el medio y largo plazo. El mejor aliado de las malas decisiones es el cortoplacismo y el resultadismo".

"Lo de pensar qué sería mejor para el mes de febrero, eso es en la cancha; pero en los despachos me consta que la mirada está puesta en el medio y largo plazo. No creo que tuviéramos que entrar en pánico si pasara eso", añadió.

"Lo importante es huir del cortoplacismo, que trae malas decisiones. Me consta que la cúpula del club, la de la sección con la que tengo contacto diario, así lo hace"; valoró Scariolo.

“Todo lo que es añadir y no restar creo que es bueno para el baloncesto europeo”



Si el 'sí' del Madrid se confirma y aplica ya a la próxima temporada, el futuro del club blanco pasaría por la Basketball Champions League que actualmente es la primera competición de la FIBA.

El planteamiento de este proyecto es arrancar con dieciséis franquicias, doce fijas y cuatro clasificadas por méritos deportivos. Por lo tanto, el acceso a la nueva competición se articularía a través de la BCL o mediante un torneo clasificatorio al final de la temporada.

"El modelo no puede pasar solo por la Champions como segunda competición europea, habría también un torneo de clasificación, seguramente al final de la temporada, con campeones de Liga, otros equipos de la Champions…", explicó Andreas Zagklis.

"Las ligas domésticas son una parte fundamental de la fibra del baloncesto", aseguró el secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto.

La nueva máxima competición continental podría incorporar franquicias creadas en ciudades como Londres, Manchester o Roma, dentro de un contexto en el que los equipos deberán realizar una inversión significativa al inicio del proyecto.

La NBA ha dejado claro que se centra en ciudades y no equipos concretos. George Aivazoglou, director general de NBA Europa, habló de "Londres y Mánchester, por parte de Reino Unido; París y Lyon, por Francia; Madrid y Barcelona, de España; Berlín y Múnich, de Alemania; y un equipo de Atenas y otro de Estambul". Milán y Roma, en Italia, cerrarían el mapa.

El tema económico

En las reuniones mantenidas esta semana con inversores europeos, la NBA ha trasladado que espera que las franquicias de la nueva liga europea alcancen los 1.000 millones de dólares de valoración, según Bloomberg.

No obstante, "la financiación provendrá inicialmente de los clubes miembros de la liga, de sus inversores... Si lanzamos esta liga con éxito, tardará un tiempo en ser rentable; no es algo a corto plazo", aseguró el directivo en la capital alemana.

Silver reveló además que serán los propios participantes quienes aporten el dinero y que no será hasta dentro de un tiempo cuando comiencen a generarse ingresos.

Para estructurar la operación, la NBA ha contratado a JP Morgan Chase y Raine Group, dos de las firmas de asesoramiento financiero más prestigiosas en operaciones deportivas.

Además, el calendario de la futura competición se alinearía con el de las ligas nacionales y de selecciones, de modo que los jugadores puedan competir tanto con sus clubes como con sus equipos nacionales a lo largo de todo el año.

Como parte del plan, NBA y FIBA también contemplan aportar apoyo financiero y recursos destinados al desarrollo del ecosistema del baloncesto europeo, incluyendo ligas nacionales, academias de clubes y programas de formación para jugadores, entrenadores y árbitros.

Aunque aún es una incógnita la nómina definitiva de clubes participantes, la NBA confirmó avances en las negociaciones con otros actores clave.

"Hemos mantenido conversaciones con otras potenciales partes interesadas, incluyendo compañías de medios que les gustaría cubrirlo, potenciales socios en los medios y patrocinadores tradicionales que quieren trabajar con nosotros en la liga", explicó Silver.

En los próximos cinco meses, los clubes europeos deberán decidir si apuestan por la Euroliga o el proyecto de NBA Europa. Las potencias continentales tienen hasta el 30 de junio para elegir bando.