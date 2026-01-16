El Real Madrid firma el mejor partido de toda la temporada ante el Barça y se asienta en los playoff de la Euroliga

El conjunto blanco se tomó la revancha de la derrota en la Liga Endesa y dominó de principio a fin a un equipo azulgrana desnortado en el Movistar Arena (80-61).

El Real Madrid pasó por encima del Barça en el Movistar Arena firmando un partido impecable en todas las facetas del juego: intensidad, dominio del rebote, transiciones y un acierto en ataque que dejó sin opciones a los de Xavi Pacual [Narración y estadísticas del partido].

Si algo se le venía reclamando al conjunto blanco esta temporada era su inconsistencia para mostrar un nivel sublime durante los cuatro cuartos de un partido, pero en el tercer Clásico de la temporada dieron un golpe de la mesa con toda una declaración de intenciones.

Y es que cuando los jugadores del Real Madrid firman una actuación como esta, este equipo se convierte en uno de los más duros de la competición. La victoria ante el Barça no solo permite resarcirse tras la última derrota en la Liga Endesa, sino que además sirve para superarles en la clasificación.

El Real Madrid se lleva el Clásico de #EuroLeague mostrando su mejor versión ante el Barça de Xavi Pascual. (80-61)#EuroLeague pic.twitter.com/WF4P5C8oBY — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 16, 2026

El Clásico se volvió a teñir de color blanco. Lo fue desde el principio hasta el final del partido. Si bien es cierto que los de Xavi Pascual salieron enchufados del descanso con un parcial de 2-9, el Madrid cortó la racha visitante con rapidez evitando así un cambio en el guion del partido.

A partir de ahí, la ventaja no hizo más que aumentar y el partido se convirtió en un paseo. El Movistar Arena disfrutó de un festival de su equipo ante un eterno rival que echó de menos a un Kevin Punter desaparecido.

Un dominio arrollador

Los jugadores del Real Madrid saltaron al parqué del Movistar Arena aún con el orgullo herido tras la derrota de aquel 4 de enero precisamente ante el Barça y demostraron las ganas que tenían de llevarse el partido.

Con un Tavares de récord -ante el Maccabi se convirtió en el máximo reboteador de la historia de la Euroliga-, el conjunto blanco empezó a imponer su dominio sobre los de Xavi Pascual en defensa, la que ha sido hasta ahora la gran asignatura pendiente.

En cuatro minutos, los azulgranas solo habían metido una canasta y la rotación de Scariolo hacía mella en un rival que se aferraba a Shengelia para que la distancia no fuera tan abultada desde los primeros minutos.

Sin embargo, al acierto del caboverdiano se sumaron Deck, Lyles y Garuba. No echó en falta el Madrid las canastas de un Campazzo que ejerció como el capitán del barco, y es que a pesar de su poco acierto en el tiro, encontró a sus compañeros con grandes pases para canastas sencillas (21-14).

El conjunto blanco dominó el partido con un control del ritmo y el físico. El rebote resultó decisivo para que al inicio del segundo cuarto la diferencia fuera ya de 10 puntos. Lyles insistió en la defensa de Shengelia y el acierto de Garuba en el tiro exterior empezó por desmoralizar a un Barça que no encontraba a Kevin Punter.

Thèo Maledon, presionado por Joel Parra. EFE

Xavi Pascual decidió dar entrada a Laprovíttola, clave en el triunfo hace 12 días en el Movistar Arena, y el argentino cambió el juego de un Barça que subió un punto la intensidad defensiva.

Reaccionó Scariolo con un tiempo muerto que permitió al Real Madrid reaccionar y, en un abrir y cerrar de ojos, ponerse doce arriba (43-31).

Tavares y Okeke se encargaron de frenar al Barça desde la retaguardia y el acierto de todo un equipo inspiradísimo en ataque permitieron ofrecer al público madridista un espectáculo acorde a un partido de estas características.

Los azulgranas se metieron de lleno en el partido con un parcial de 2-9 que en ningún momento llegó a sembrar la duda en el conjunto blanco a pesar de tener al rival a cinco puntos.

El Madrid volvió a imponerse en el físico, dominó el rebote y se mostró letal en las transiciones. Con un parcial de 10-0 tras unos buenos minutos de Hezonja, los blancos establecieron la máxima en el partido (+15), ante un Barça que seguía sin encontrar a Kevin Punter, el jugador más desequilibrante de su equipo.

Laprovittola y Brizuela tomaron la responsabilidad ofensiva de los visitantes, que sufrían con el quinteto pequeño del Real Madrid, con un omnipresente Garuba, coreado por los aficionados del Movistar Arena, haciendo daño dentro y fuera a Fall y con Lyles disparando desde el perímetro, 73-54 (min.35).

El Barça, desdibujado y acuciado por la renta cada vez mayor del Real Madrid, cayó en la precipitación sin Punter -sólo tres tiros libres anotados- en cancha y claudicó sin capitulaciones ante un rival que certificó su superioridad en la Euroliga, 80-61.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (21+22+20+17): Campazzo (6), Abalde (2), Hezonja (12), Okeke (2) y Tavares (11) -cinco inicial-, Maledon (6), Feliz (-), Llull (2), Deck (12), Lyles (9), Garuba (16) y Len (2).

Barça (14+17+16+14): Satoransky (9), Punter (3), Parra (2), Norris (-), Vesely (2) -cinco incial-, Laprovittola (12), Marcos (-), Brizuela (13), Cale (-), Shengelia (10), Hernangómez (6) y Fall (4).

Árbitros: Damir Javor (SVN), Tomislav Hordov (HRV), Gytis Vilius (LTU). Señalaron falta técnica a Sergio Scariolo, del Real Madrid (min.7).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 12.156 espectadores. Se rindió un homenaje al jugador caboverdiano Walter 'Edy' Tavares, del Real Madrid, tras convertirse en el partido ante el Maccabi Tel Aviv en el máximo reboteador en la historia de la competición con 2.016 capturas.