Escándalo en la NCAA: jugadores y apostantes amañaron al menos 29 partidos de la célebre liga universitaria

Un lance de un partido de la NCAA de la temporada 2025/2026. REUTERS

El baloncesto estadounidense está en estado de shock. Los fiscales federales destaparon una red de amaños de partidos en la NCAA, la liga universitaria que sirve de trampolín para la NBA, en la que al menos se alteró el resultado de 29 encuentros.

Quince de los veinte acusados que aparecen en la acusación son jugadores de la prestigiosa liga universitaria tanto actuales como antiguos, y todos ellos están acusados de conspirar con esta red ilegal para amañar el resultado de los partidos a cambio de una suma de dinero.

Algunos de los nombres más destacados son los de Marves Fairley y Shane Hennen. Ellos dos ya habían estado involucrados en el reciente caso de apuestas ilegales en la NBA.

Un partido de la NCAA entre Maryland y UCLA. REUTERS

Según los fiscales, tanto Hennen como Fairley se encontraban al mando de una trama de apuestas deportivas que se encargaba de reclutar a jugadores de la NCAA a lo largo de todo el país.

La intención era contar con una serie de 'brazos articulados' en diferentes equipos para poder alterar a su antojo los resultados de los partidos. Después, los cabecillas se encargaban de realizar las apuestas para sacar grandes beneficios de ellas.

Entre los jugadores acusados se encuentran deportistas de universidades a lo largo y ancho de todo el país, entre ellas las de Fordham, DePaul, St. Louis University o Tulane.

La Fiscalía del Distrito Este de Pensilvania es quien presentó esta acusación que incluye cargos de soborno y conspiración para acometer fraude electrónico.

Primero en China

Las raíces de esta trama de apuestas deportivas ilegales comenzaron a crecer varios años atrás. Los fiscales apuntan a Hennen y Fairley como los impulsores de esta red con origen en el baloncesto chino.

Allí también amañaron partidos en la Asociación China de Baloncesto después de reclutar a un jugador norteamericano que militaba en los Jiangsu Dragons en la temporada 2022/2023.

Posteriormente, después de amañar partidos en el continente asiático, la trama contactó con varios jugadores de la NCAA y comenzó a alterar el resultado de varios partidos de esta liga universitaria. Hasta 29, según las acusaciones.

La red ataba a "jugadores para los que los pagos de los sobornos supondrían un complemento significativo", según recogen los fiscales en su acusación.

La NCAA manifestó su repulsa a estos hechos a través de un comunicado firmado por su presidente, Charlie Baker. "Agradecemos a las fuerzas del orden su labor para detectar y combatir los problemas de integridad y la manipulación de partidos en los deportes universitarios", comentó al respecto.

"Proteger la integridad de la competición es de suma importancia para la NCAA", completó Baker en su escrito.