Pau Gasol (45), sobre la obesidad infantil y su hermano Marc: "Tuvo que trabajar mucho para recuperar su cuerpo"

Pau Gasol habla pausado, lejos ya de los focos de la NBA, pero con la misma determinación con la que dominó las zonas en Los Ángeles o Memphis. Su nuevo partido se juega ahora fuera de la pista y el rival es uno de los grandes desafíos de salud pública del siglo XXI: la obesidad infantil.

Ese compromiso cristaliza en el documental 'Obesidad infantil. La pandemia ignorada', producido junto a la Gasol Foundation, donde el exjugador se sirve de historias reales para poner rostro a un problema que afecta a millones de niños en todo el mundo.

Entre ellas, destaca la de su propio hermano pequeño, Marc Gasol, que sufrió obesidad al mudarse con la familia a Estados Unidos, en plena adolescencia, entre la soledad, la comida rápida y una vida mucho más sedentaria.

Pau no esquiva el tema y lo resume en una frase que condensa esfuerzo, dolor y esperanza: "Tuvo que trabajar mucho para recuperar su cuerpo".

El mayor de los Gasol recuerda cómo Marc tuvo que cambiar de hábitos, ordenar su alimentación y entrenar con disciplina para alcanzar el físico con el que años después se convertiría en campeón de la NBA y campeón del mundo con la selección española.

Esa experiencia, contada en primera persona en el documental, sirve a Pau para lanzar un mensaje central: la obesidad infantil no es un destino inevitable, pero requiere acompañamiento, información y decisiones valientes desde la familia, la escuela, las instituciones y la industria.

La defensa de Pau Gasol ya no se mide en tapones, sino en datos y en llamadas a la acción. "Uno de cada tres menores tiene obesidad o sobrepeso en España. No podemos seguir mirando hacia otro lado", alerta, subrayando que la situación exige cambios estructurales y no solo mensajes bienintencionados.

Una dieta mediterránea

Su propuesta pasa por recuperar la esencia de la dieta tradicional. "Tenemos que hacer que la dieta mediterránea sea atractiva para nuestros niños y niñas, y limitar el marketing de los productos que no lo son. Ya hay países con medidas eficaces; nosotros también debemos actuar", reivindica.

El exjugador recuerda que la dieta mediterránea no es solo una lista de alimentos, sino un estilo de vida ligado a la comida fresca, la cocina en casa, el tiempo en familia y la actividad física regular.

Gasol es especialmente crítico con la presión del marketing sobre los más pequeños, a quienes considera un público vulnerable frente a la publicidad de bebidas azucaradas, snacks y ultraprocesados.

"Queremos que las empresas ofrezcan alternativas saludables, que sean parte del cambio", reclama, abriendo la puerta a que la industria alimentaria forme parte de la solución si apuesta por reformular productos y priorizar opciones más sanas.

De fondo, el exdeportista participa en iniciativas y planes estratégicos que piden regular la publicidad dirigida a la infancia, fomentar entornos activos y garantizar que las opciones saludables sean accesibles para todas las familias.

El mito del deporte español

El altavoz de Pau Gasol no es casual. Se trata del mejor pívot de la historia del baloncesto español y uno de los nombres propios de la NBA en las dos primeras décadas de este siglo.

Campeón de la NBA con Los Angeles Lakers junto a Kobe Bryant, múltiple All Star y pieza clave de la mejor generación de la selección española, Gasol acumuló medallas europeas y mundiales, además de tres medallas olímpicas, hasta convertirse en símbolo del deporte español.

Esa trayectoria le ha dado una credibilidad que ahora pone al servicio de una causa que, asegura, le interpela tanto como una final olímpica. Tras su retirada, Pau ha sido miembro del COI, ha impulsado proyectos sociales y ha consolidado la Gasol Foundation como referencia internacional en la prevención de la obesidad infantil, con programas educativos, estudios científicos y campañas de sensibilización en varios países.

Su figura se mueve hoy entre el recuerdo de los grandes partidos y la convicción de que el partido más importante está aún en juego: el que se libra en colegios, hogares y barrios para que las próximas generaciones crezcan más sanas.

Y ahí, la historia de Marc -aquel adolescente que "tuvo que trabajar mucho para recuperar su cuerpo"- funciona como espejo, advertencia y esperanza para millones de familias que buscan cómo cambiar el marcador a tiempo.