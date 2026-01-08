El Real Madrid no tiene piedad ante el Maccabi y se asienta en puestos de playoff de la Euroliga

Los de Sergio Scariolo sentenciaron la contienda en una segunda parte muy trabajada tanto a nivel defensivo como ofensivo.

El Real Madrid se desquitó de su última derrota en El Clásico contra el Barcelona y se impuso con comodidad al Maccabi Tel Aviv (98-86) para mantenerse firme en los puestos de playoff de Euroliga. [Narración y estadísticas del partido]

Un duelo inédito fruto de la ausencia de público, pero que no enfrió a un Real Madrid que alcanzó unos grandes dígitos en ataque. Hezonja lideró a los suyos y una gran actuación coral tras el paso por los vestuarios acabó por decantar la balanza a favor del Real Madrid.

Los israelíes no pudieron mantener el ritmo. Plantaron cara en los dos primeros parciales, pero perdieron terreno en el tercero y una mala entrada en el cuarto, con un 9-0 de los de Scariolo, acabó por dinamitar cualquier opción de remontada.

Sonrió el técnico del Real Madrid, que logró una victoria importante. El fin de semana llegará la visita a Andorra y el próximo peaje en la Euroliga volverá a ser el Barça. De nuevo en el Movistar Arena y esta vez con el apoyo de su afición. Una oportunidad de venganza.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.