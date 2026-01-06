Máxima tensión por la visita del Maccabi a Barcelona y Madrid en la Euroliga: protestas sociales y partidos a puerta cerrada

Ante el miedo de que los manifestantes propalestinos puedan boicotear los partidos de Real Madrid y Barça ante Maccabi Tel Aviv, ambos clubes se han curado en salud y han decidido jugar los encuentros correspondientes a las jornada 19 y 20 de la Euroliga a puerta cerrada, sin la presencia del público.

El temor a que se repita el boicot que se produjo el 14 de septiembre del año pasado en la última etapa de la Vuelta a España ha llevado al conjunto madrileño y al equipo catalán a tomar esta drástica decisión.

La misma que tomaron hace menos de tres meses el Valencia Basket, el CB Canarias y el Bàsquet Manresa al recibir la visita del Bnei Herzliya, el Hapoel Tel Aviv y el Hapoel Jerusalem.

El baloncesto español se blinda ante la llegada de los clubes israelíes. El Real Madrid tomó la decisión el lunes después de que 250 entidades de la ciudad solicitaran la cancelación a través de un manifiesto en el que se denuncia el uso del deporte "como herramienta de normalización de un Estado que está investigado por genocidio".

Las organizaciones madrileñas han seguido el ejemplo de las 150 catalanas que el viernes 2 de enero pidieron la suspensión del Barça-Maccabi, que se jugará esta noche en el Palau Blaugrana.

Varios aficionados del Baskonia muestran una pancarta, durante el partido contra el Maccabi Tel Aviv en una imagen de la pasada temporada. Europa Press

Un duelo, correspondiente a la jornada 19 de la Euroliga, que también se disputará sin público "por motivos de seguridad y para que el partido se desarrolle de manera correcta", según señaló el conjunto azulgrana.

Pero la opinión de la gente en Cataluña no parece estar a favor de que el duelo tenga lugar en Barcelona.

Objetivo: la suspensión

Unas 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas hicieron un manifiesto, promovido por la plataforma Prou Complicitat amb Israel (Basta de complicidad con Israel), en el que explicaban que la celebración del partido es una forma de legitimar la violencia contra Palestina y de usar el deporte para invisibilizar la violación de los derechos humanos.

Entre las entidades firmantes del manifiesto hubieron asociaciones vecinales y sociales, así como los sindicatos UGT y CCOO. También lo apoyaron varios partidos políticos, como ERC, los Comuns y la CUP, que precisamente la semana pasada presentaron una propuesta de resolución en el Parlament de Catalunya solicitando la suspensión del encuentro.

El Barça - Maccabi, a porta tancada



El FC Barcelona informa que el partit corresponent a la jornada 20 de l'Eurolliga, que ens ha d'enfrontar al Maccabi Rapyd Tel Aviv al Palau Blaugrana el proper 6 de gener, es jugarà a porta tancada.



✅ Es compensarà el socis i els… — Barça Basket (@FCBbasket) December 17, 2025

Los principales grupos de animación del Barça también han emitido un comunicado conjunto para quejarse de la decisión de que el encuentro se vaya a disputar a puerta cerrada y piden a la Euroliga que excluya de la competición a los equipos israelíes.

"Nos seguirán a través de la tele y tenemos que ganar por la afición. Los vamos a echar mucho de menos, es una situación en la que salimos perjudicados sin tener culpa de nada, y la verdad es que no me gusta nada jugar sin nuestro público. Pero es lo que hay, nos tenemos que adaptar y ganar en cualquier caso", comentó en la previa Xavi Pascual.

El Valencia Basket ha sido el único equipo que ha viajado a Israel para jugar como visitante frente a clubes del país después de que la ECA (Euroleague Commercial Assets) decidiera devolver la competición a territorio israelí.

La Euroliga no se disputaba allí desde el 7 de octubre de 2023, tras los atentados terroristas de Hamás y la posterior ofensiva militar sobre Gaza, calificada como genocidio por diversas organizaciones internacionales.

El Valencia Basket se midió al Maccabi el 18 de diciembre, en un encuentro disputado en Jerusalén y no en Tel Aviv, y volvió a desplazarse el 5 de febrero para enfrentarse al Hapoel.

Por el contrario, Barça, Baskonia y Real Madrid -los otros tres representantes españoles en la máxima competición continental- disputaron sus dos partidos a domicilio en sedes neutrales: Bulgaria ante el Hapoel y Serbia frente al Maccabi.

Scariolo da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante UCAM Murcia. EFE

En la Eurocup, el Baxi Manresa y el Hapoel Jerusalén jugaron el partido de la jornada 3 el 15 de octubre a puerta cerrada, en medio de una amplia manifestación en los aledaños del Nou Congost. La vuelta se celebró el 30 de diciembre, ya con desplazamiento del conjunto catalán a Israel.

Tampoco pudieron contar con el apoyo de sus aficionados el Joventut ni La Laguna Tenerife en sus compromisos de la Basketball Champions League, frente al Hapoel Holon (19 de noviembre) y el Bnei Penlink Herzliya (14 de octubre), respectivamente.

En baloncesto femenino, la situación afectó por partida doble al Lointek Gernika en la Eurocup: tanto el partido de ida como el de vuelta de la fase de grupos ante el Elitzur Ramla se disputaron en sede neutral, el Arena Izzi de Sofía (Bulgaria).