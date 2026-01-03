El Clásico que pone a prueba el liderazgo del Real Madrid en la Liga Endesa y el milagro de Xavi Pascual en el Barcelona

Trey Lyles y Tavares, durante El Clásico contra el FC Barcelona AFP7 / Europa Press

El Movistar Arena será el escenario del segundo Clásico de la temporada que enfrenta al Real Madrid ante el Barcelona. Cuando se ponga el balón en juego, los resultados de los últimos nueve partidos en los que se han enfrentado ya no habrán servido de nada.

Como tampoco cobrará importancia la posición de ambos equipos en la clasificación. Es un Real Madrid - Barça, un Clásico del deporte español y, a pesar de que la victoria está en juego -como en cualquier otro partido-, el triunfo tiene un valor añadido.

El primer duelo entre ambos equipos en 2026 aterriza en el calendario en un momento inmejorable para ambos conjuntos, que atraviesan un notable estado de forma y encadenan largas rachas de victorias en la Liga Endesa.

El partido tendrá además un aliciente añadido en los banquillos, ya que será el primer cara a cara de la temporada entre Sergio Scariolo y Xavi Pascual. En el precedente disputado el pasado mes de noviembre, Joan Peñarroya aún dirigía al conjunto azulgrana.

Aunque no será el primer compromiso del año para ninguno de los dos, Real Madrid y Barça dan la bienvenida a 2026 por todo lo alto con un Clásico que mide al líder y al cuarto clasificado de la ACB.

Un Madrid imparable

Más allá del estado de forma de ambos equipos, el conjunto blanco le tiene tomada la medida a un Barça al que ha ganado en los últimos nueve enfrentamientos de manera consecutiva.

Es más, el dominio del Madrid es tal que los azulgranas sólo han ganado 2 partidos de los últimos 15 ante el eterno rival.

Además, el idilio de los de Scariolo con el campeonato nacional parece no tener fin. El equipo blanco encadena 37 triunfos consecutivos en casa en la Liga Endesa, el último de ellos ante Unicaja (91-82), y cerró 2025 sin conocer la derrota liguera en el Movistar Arena.

From wayyy beyond the half court line… in El CLÁSICO?? 😳😳😳@chuma_okeke drains the Q1 buzzer for @RMBaloncesto 🔥#RivalrySeries pic.twitter.com/mgprD1zlqL — EuroLeague (@EuroLeague) November 7, 2025

El Barça, por su parte, aterriza en la capital con siete victorias consecutivas en Liga. Tras un arranque irregular, con un balance de dos triunfos y cuatro derrotas, el equipo ha enderezado el rumbo hasta situarse con un 9-4 que le permite ocupar la cuarta plaza y asegurarse, por ahora, puestos de cabeza de serie para la Copa del Rey.

La resurrección del conjunto azulgrana vino de la mano de un retorno tan esperado como el de Xavi Pascual. Desde entonces, el balance es de 14 victorias y tres derrotas -incluidas las tres con el interino Óscar Orellana-, pero, sobre todo, el cambio se ha reflejado en la manera de competir.

Más energía, una mentalidad renovada, jugadores que han pasado de secundarios a protagonistas… y, por encima de todo, una clara mejoría defensiva.

Xavi Pascual, durante un partido del FC Barcelona. EFE

La defensa marcará este domingo el segundo Clásico de la temporada, -y con otro enfrentamiento a la vuelta de la esquina, también en el Palacio de los Deportes aunque este será correspondiente a la Euroliga, dentro de apenas 12 días-.

Mientras el Barça se sostiene precisamente sobre ese pilar y observa su presente con un optimismo poco habitual en tiempos recientes, el Real Madrid sigue avanzando a base de victorias, muchas de ellas en la ACB, aunque con más tropiezos de los deseados por Sergio Scariolo en la Euroliga. Y, sobre todo, con dudas en su juego que apuntan directamente a la parcela defensiva.

El ejemplo más reciente llegó este viernes ante Dubai. Al descanso, el conjunto blanco había encajado 58 puntos, tras un "lamentable" segundo cuarto, en palabras del propio Scariolo. El murmullo volvió a instalarse en las gradas del Palacio, una escena ya conocida esta temporada.

Tan evidentes fueron la falta de tensión y las concesiones al rival como contundente resultó la respuesta tras el paso por vestuarios: el Real Madrid acabó imponiéndose gracias a un demoledor parcial de 63-35 en la segunda mitad.

Sin tiempo.

Sin espacio.



Pero a Maledon le da igual. #EuroLeague pic.twitter.com/KYRvOzfn0u — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 7, 2025

El acierto exterior, la intensidad defensiva y la velocidad en las transiciones serán determinantes para frenar a un Real Madrid que encadena once victorias ligueras.