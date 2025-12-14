Guillem Catany (23), sobre el dinero que cuesta el baloncesto: "Que paguen 10 o 15€ por verme jugar me parece caro"

Guillem Catany Bigas es un base de 23 años de Palma de Mallorca que actualmente defiende los colores del UCD Marian de Dublín en la Superliga irlandesa de baloncesto. Este jugador mallorquín, formado en la cantera del Club Baloncesto La Salle, representa el ejemplo perfecto de cómo muchos deportistas deben buscar oportunidades en el extranjero sin poder vivir exclusivamente de su pasión.

La situación de Guillem Catany evidencia la complicada situación económica que enfrentan muchos jugadores de baloncesto, incluso cuando compiten en ligas de nivel medio-alto en el extranjero. A pesar de jugar en la Superliga irlandesa, el jugador mallorquín no puede dedicarse completamente al deporte que le apasiona.

"No puedo dedicarme 100% al baloncesto. La vida en Irlanda es cara y necesito trabajar para mantener el alquiler. Mi rutina es trabajar por las mañanas y por la tarde hago una hora de gimnasio antes del entreno porque necesito aumentar la masa muscular. Luego, entrenamos dos horas", llegó a decir Catany en una entrevista concedida recientemente a la Cadena Ser.

Esta declaración pone de manifiesto la dificultad de profesionalizarse completamente en este deporte fuera de las grandes ligas europeas.

La adaptación a Irlanda no fue sencilla. "Al principio fue duro por el tema del horario y las comidas, pero pude conseguir un buen trabajo, flexible con los horarios. A nivel deportivo, tuve que adaptarme al nivel físico muy alto", reconoció el base mallorquín en esta entrevista con la emisora.

Un deporte más accesible

Más allá de sus dificultades personales, Guillem Catany se ha convertido en una voz crítica sobre la accesibilidad del baloncesto para los aficionados, abogando por un deporte más libre y cercano al público.

"Los pabellones están llenos, pagan entrada y no es barata. A mí nadie ha pagado para verme jugar y que paguen 10-15 euros para verme jugar, me parece caro", dijo rotundamente el base palmesano. Esta postura refleja una conciencia poco habitual entre deportistas profesionales sobre la necesidad de hacer el deporte más accesible.

Su trayectoria deportiva

Guillem Catany se formó en el CB La Salle de Palma desde categorías inferiores, convirtiéndose en una pieza fundamental del Flanigan Calvià durante cuatro temporadas. En la temporada 2021-2022 promedió 15 puntos por partido y participó en el primer All-Star de la FBIB en diciembre de 2022, un reconocimiento a su calidad como organizador de juego.

Su salto a la Superliga irlandesa en 2024 supuso un nuevo reto. Catany ha disputado 23 partidos con el UCD Marian durante la temporada 2024-2025, anotando 68 puntos y asumiendo un rol más defensivo y de organización adaptándose al baloncesto más físico y atlético.

De cara al futuro, Catany se encuentra valorando sus opciones. "Cuando llegue a casa tendré que valorarlo con familia y amigos. Abro la posibilidad de jugar en EBA en España", confesó.

Mientras tanto, Guillem Catany continúa compaginando su trabajo matinal con los entrenamientos vespertinos en Dublín, defendiendo un modelo de deporte más accesible para todos.