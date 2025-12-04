Marc, hermano de Ricky Rubio, relata el momento más duro: "Cuando murió mamá, él perdió esas ganas que tenía de jugar"

Ricky Rubio está siendo una de las sensaciones de la Liga Endesa. El genio de Masnou lleva la batuta de un Joventut que ha firmado el mejor inicio de temporada de los últimos 16 años y que se permite soñar en grande tanto en la liga regular como en la Basketball Champions League.

Y es que el base catalán ha recuperado la sonrisa después de unos años complicados debido a sus problemas de salud mental. Sus declaraciones sentaron un precedente al hablar de este tema en el deporte y él se ha convertido en un ejemplo de superación.

Todo lleva un proceso y el suyo comenzó en 2016 tras el fallecimiento de su madre, Tona Vives, y terminó el 22 de julio de 2025 cuando se hizo oficial su fichaje por el Joventut.

DAZN ha estrenado un documental que celebra el regreso a las pistas del genio del Masnou donde se reúnen testimonios de personas clave en su entorno, que repasan su carrera, los momentos más duros y la emoción de su vuelta al baloncesto.

Uno de los principales protagonistas es Marc Rubio, hermano de Ricky, quien se abre en canal para hablar de su hermano, desde su infancia hasta ahora.

"Le prometió a mamá que haría algo para las personas que tenían esta enfermedad. Y cuando Ricky dice una cosa, y más a mi madre, va a misa. Si le preguntáis, el legado en el baloncesto, le va a dar igual. A él le importa la fundación, por mamá", explica Marc sobre la Fundación Ricky Rubio, nacida en 2018 a raíz de una promesa hecha a su madre antes de su fallecimiento por cáncer de pulmón.

Ricky Rubio y Andrés Feliz luchan por el balón. EFE

El documental también repasa su trayectoria en la NBA y no elude el impacto emocional que supuso la pérdida de su madre. Marc reconoce lo difícil que fue ese periodo: "Yo creo que desde que murió mamá, Ricky perdió esas ganas. Tuvo un momento que no quería jugar más, porque su madre era su madre".

"Durante todos estos años ha pasado un luto, y es algo que no se supera, sino que aceptas a vivir con ello. Era el pilar de nuestras vidas", añade.

Pese a las adversidades, el propio Ricky reflexionó sobre cómo todas sus vivencias han forjado su carácter: "No cambiaría todo lo que me ha pasado. Me ha llevado a estar donde estoy ahora, y esto me ayuda muchísimo a ser quién soy".

En otro momento del documental, el base catalán confesó uno de sus anhelos personales. "Uno de mis sueños era ser padre, y yo jugando a baloncesto, no sabía ser padre, porque solo era jugador de baloncesto. Llegaba a casa y lo que pensaba cuando estaba jugando con mi hijo era en descansar porque al día siguiente tenía partido. Me pregunté: ¿quiero que mi vida sea así realmente?"

Su regreso al Joventut

El 22 de julio se hizo oficial su regreso al Joventut, un movimiento que fue celebrado tanto por el propio jugador y su familia, pero también por el club y la afición.

"El hecho de que jugadores que han salido de nuestra cantera y que han tenido carreras espectaculares, quieran volver a ayudar a hacer crecer el proyecto del Joventut, nos llena de orgullo a todos", reconoció José Antonio Morales, el presidente de La Penya.

La segunda juventud de Ricky Rubio. Instagram @penya1930

La vuelta del '9' verdinegro ha sido interpretada como el cierre perfecto de un círculo. Él mismo quiso reconocer lo especial del momento al considerarlo "superespecial. Ha sido una ilusión enorme volver a reencontrarme con este sentimiento, y la verdad es que es algo que llevaba tiempo madurando".

Su hermano Marc, por su parte, percibe en él una renovada conexión con el juego: asegura que "Ricky está volviendo a disfrutar del basket" y que "tiene baloncesto para rato aún, y con esta cabeza que tiene... esto es magia".