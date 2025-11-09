El Real Madrid asalta el Olímpic para ganar al Joventut en un final de partido frenético

El Real Madrid venció este domingo al Joventut Badalona por 75-80 en un apasionante duelo en el Olímpic que no se decidió hasta los últimos instantes [Narración y estadísticas del partido].

Adam Hanga tuvo un tiro para forzar la prórroga a falta de cuatro segundos para el final con un triple esquinado, pero no entró.

Las defensas se impusieron en el inicio del partido y a ambos equipos les costó anotar. Tanto es así, que en cinco minutos de encuentro tan sólo lograron cinco puntos cada uno.

Tras la sequía anotadora inicial, el Joventut tomó la iniciativa en ataque con un gran Ante Tomic en la pintura para abrir la primera pequeña brecha en el marcador (15-9, min. 8).

En el Real Madrid apareció el exverdinegro Andrés Feliz con un triple sobre la bocina para poner el 17-16 al final del primer periodo.

Un partido muy intenso

La Penya volvió a carburar en ataque gracias a la muñeca de Cameron Hunt, que empezó a anotar desde media y larga distancia (25-21, min. 13).

Sin embargo, los madridistas pusieron la sexta marcha y un canastón de Sergio Llull cuando más ardía el balón dio una ventaja de cuatro puntos a su equipo (27-31, min. 16).

El final de la primera mitad se saldó con un gran intercambio de canastas para dejar el marcador en 35-37 favorable a los visitantes.

Deck pugna por llevarse el balón con Henri Drell. EFE

En la reanudación, el Real Madrid volvió a encomendarse a Feliz para llevar la iniciativa en el marcador y hacer que los locales se pusieran nerviosos (42-48, min. 25)

Cuando parecía que los de Scariolo podían marcharse en el luminoso, en el Joventut aparecieron Vives y Hunt con cinco puntos consecutivos para ponerle de nuevo picante a uno de los grandes clásicos de la Liga Endesa (52-57, min. 28).

El Olímpic se vino arriba y se convirtió en una olla a presión, pero dos errores infantiles en ataque los aprovechó Théo Maledon para dejar a los suyos 55-63 a falta de los últimos diez minutos de encuentro.

En el último cuarto, el recién llegado al Real Madrid Alex Len se echó al equipo blanco a la espalda y puso tierra de por medio en un partido en el que la Penya siempre intentaba reaccionar a los estirones visitantes (57-69, min. 33).

El Real Madrid parecía que iba a sentenciar el duelo, pero el Joventut nunca se rindió y en un abrir y cerrar de ojos se situó a seis puntos (65-71, min. 37).

A falta de cuatro segundos para el final, Adam Hanga tuvo un tiro para forzar la prórroga, pero falló y el Real Madrid sentenció luego desde la línea del tiro libre.

Ficha técnica del partido:

Joventut Badalona (17+18+20+20): Rubio (18), Hunt (10), Kraag (2), Ruzic (3), Birgander (9) -cinco inicial-; Drell (-), Hakanson (3), Vives (6), Dekker (4), Tomic (16) y Hanga (4).

Real Madrid (16+21+26+17): Campazzo (9), Kramer (8), Abalde (2), Lyles (8), Tavares (4) -cinco inicial-; Procida (2), Maledon (11), Deck (7), Garuba (2), Llull (5), Feliz (10) y Len (12).

Árbitros: Jordi Aliaga, Alfonso Olivares e Igor Esteve. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador local Rubio (min. 40) y al visitante Feliz (min. 40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Endesa disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 11.372 espectadores.