El Real Madrid ahuyenta a los fantasmas del pasado y da un recital en la victoria ante el Fenerbahçe en la Euroliga

La actuación del Real Madrid en el Movistar Arena fue toda una declaración de intenciones, un golpe encima de la mesa ante un Fenerbahçe que terminó siendo el juguete roto de un equipo que destrozó a los vigentes campeones de Europa [Narración y estadísticas del partido].

No es noticia que el conjunto blanco con Scariolo a los mandos haga un primer tiempo sensacional. De hecho, es lo que habitúa a hacer en esta nueva temporada, sin embargo, todo el trabajo que se hace en los primeros 20 minutos se echa por tierra en la segunda parte. Una asignatura pendiente que, al menos ante el equipo turco, se consiguió aprobar.

El Real Madrid está repitiendo algunos patrones que se produjeron la temporada pasada: un equipo muy fuerte en el Movistar Arena y vulnerable cuando juega a domicilio. Tras la derrota del martes ante el Bayern en el SAP Garden, al equipo le tocaba volver a sonreír ante su afición.

Y vaya si lo hizo. El conjunto blanco registró uno de los mejores segundos cuartos de los últimos años o incluso de su historia en defensa. Los de Scariolo dejaron a 6 al Fenerbahçe con unas actuaciones estelares de Garuba, Tavares y Trey Lyles. Siete tapones se apuntaron entre los tres.

Hasta siete minutos estuvieron los de Jasikevičius sin anotar. De nada le sirvió al equipo turco hacerse fuerte en el rebote ofensivo (9) porque cada uno de sus ataques eran neutralizados por los jugadores del Real Madrid.

Todo un recital

Si al buen hacer en defensa le sumas una actuación sobresaliente en ataque, el resultado es una victoria aplastante. A los de Scariolo no se les pudo poner un 'pero' en el partido con Campazzo y Théo Maledon imponiéndose en ataque. El francés no encontró rival en la defensa de Fenerbahçe.

El Real Madrid no encontró rival en el partido desde que el balón se puso en juego. Con una eficacia máxima en ataque y una defensa descomunal siendo un muro en la pintura y asfixiando en los últimos segundos de las posesiones a los jugadores del equipo turco, el partido no tardaría en decidirse.

Sin embargo, al término del primer cuarto, dos triples consecutivos de Horton-Tucker y otro de Colson pusieron un parcial de 0-9 y Fenerbahçe maquilló el marcador (25-16).

Garuba le hace un tapón a Devon Hall. EFE

A los de Scariolo les costó anotar en las primeras jugadas del segundo cuarto, pero eso no resultó un problema para Garuba y Tavares. Con tres 'gorrazos' cada uno, frenaron en seco a los de Jasikevičius y Campazzo y Maledon se encargaron de descorchar la botella en la otra canasta.

El parcial de 18-0 permitió al Real Madrid irse al descanso 27 arriba (49-22). Los de Scariolo necesitaban un partido así para ganar confianza. Los jugadores se divertían jugando con un juguete roto y en esta ocasión no hubo ni rastro de las ya famosas desconexiones.

Un partido perfecto

Sin ninguna capacidad de reacción por parte de Fenerbahçe, el ritmo del partido bajó de forma considerable. Los dos equipos empezaron a intercambiar errores a partes iguales y durante tres minutos el marcador no se movió.

El Real Madrid dio un arreón y subió su máxima hasta los 31 puntos por medio de los tiros libres de Campazzo y las canastas de Tavares y Lyles. Fenerbahçe, con solo dos canastas en juego, había decidido tirar la toalla.

Jasikevičius no quería ni ver el bochorno que estaba presenciando en el Movistar Arena y hasta él bajó los brazos. Bacot y Baldwin pusieron un parcial de 0-5, pero eso provocó la reacción del Real Madrid por medio de un triple de Abalde y alley-oop de Llull a Garuba que acabó en mate.

Hezonja entra a canasta defendido por Bonzie Colson. EFE

Con el partido visto para sentencia, el conjunto blancó se mostró algo más permisivo y fue entonces cuando Fenerbahçe consiguió la mayor anotación en un cuarto en todo el partido (23).

No hizo más daño el Real Madrid, que se limitó a terminar sin sobresaltos su mejor actuación de la temporada, una bofetada autoritaria que refleja su potencial cuando juega como local, donde sigue zurciendo los descosidos con los que vuelve de sus desplazamientos.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (25+24+15+20): Campazzo (11), Abalde (9), Deck (5), Lyles (14), Tavares (13) -cinco inicial-, Maledon (15), Llull (-), Hezonja (5), Feliz (-), Krämer (-), Garuba (10), Procida (2).

Fenerbahce (16+6+13+23): Wilbekin (2), Baldwin (14), Biberovic (2), Jantunen (-), Bacot Jr. (10) -cinco inicial-, Melli (3), Hall (4), Horton Tucker (10), Birch (1), Colson (7), Birsen (-), Bitim (5).

Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Olegs Latisevs (Letonia) y Saso Petek (Eslovenia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la octava jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.076 espectadores. En la previa se guardó un minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena, exguardameta del Real Madrid de fútbol.