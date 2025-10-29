Real Madrid - Fenerbahçe, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

Un Real Madrid de dos caras vuelve al Movistar Arena, donde todavía no ha perdido esta temporada, para intentar lograr en la Euroliga un triunfo convincente ante el Fenerbahçe, vigente campeón continental, que le ayude a olvidar los tropiezos que de momento está encadenando lejos de su feudo.

El cuadro blanco viene de caer ante el Bayern de Múnich a domicilio en un enfrentamiento donde, según Sergio Scariolo, tuvo "momentos muy buenos y agujeros importantes". La idea es ser capaz de pasar página para "entrar en el campo con determinación y mantenerla durante todo el partido".

Scariolo reconoció que ni él ni muchos de sus jugadores están acostumbrados a la derrota y que es importante que no se familiaricen con ella, al tiempo que quienes tienen más experiencia ayuden a los que tienen menos "para entender realmente cuál es la manera adecuada para poder ganar partidos en condiciones complicadas, en casa o fuera".

De momento, el Real Madrid acude a la cita frente al Fenerbahçe con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Unos registros que le hacen estar fuera de los puestos de playoff.

Lo mismo ocurre con el Fenerbahçe. Los turcos no han arrancado bien la temporada y tienen el mismo récord que el conjunto blanco. Han perdido dos de sus tres partidos europeos lejos de casa, pero encadenan dos victorias consecutivas en el pabellón del Real Madrid.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Fenerbahçe?

El duelo correspondiente a la octava jornada de la máxima competición continental se disputa este jueves 30 de octubre a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00 y en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Fenerbahçe?

El encuentro entre el conjunto madridista y el equipo turco se celebrará en el Movistar Arena. Un feudo donde los de Sergio Scariolo todavía no han perdido esta temporada.

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Fenerbahçe?

En España, el partido entre los de Scariolo y el equipo dirigido por Jasikevicius se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de lo que ocurra en el choque.