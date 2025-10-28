El Real Madrid cae ante el Bayern en una segunda parte para el olvido y sigue sin ganar fuera de casa esta temporada

Los de Sergio Scariolo se marcharon con 13 puntos de ventaja al descanso, pero sus errores en ataque les acabaron condenando.

El Real Madrid sigue sin carburar lejos del Movistar Arena y ya son cinco victorias consecutivas a domicilio. El Bayern de Múnich fue el último en mojarle la oreja a los de Sergio Scariolo fruto de una segunda parte brillante en la que desdibujaron por completo a los blancos (90-84). [Narración y estadísticas del partido].

El Madrid se marchó con trece puntos de ventaja al descanso, pero volvió a bajar su nivel en la segunda mitad y acabó sucumbiendo en una nueva noche para el olvido. Tan solo anotaron 27 puntos en la segunda mitad, cinco menos de los que anotaron en el segundo cuarto.

Lyles tiró del carro con 20 puntos y Maledon le siguió con 15, pero la inspiración de Mike acabó siendo determinante. El canadiense se fue hasta los 29 y su acierto en la pintura acabó siendo determinante.

Con esta derrota, los de Scariolo firman un balance de 3-4 en Euroliga y este jueves reciben en el Movistar Arena al Fenerbahçe. Necesitan ganar para coger confianza, pero urge un lavado de cara a domicilio.

De más a menos

Los dos primeros minutos fueron breve vaticinio de lo que estaba por venir, con un Bayern suelto que se presentó en escena aún sin su fichaje estrella, Spencer Dinwiddie, pero con un parcial de 13-2 merced a la buena mano desde todas las distancias de Isiaha Mike y Andreas Obst.

Una situación delicada que corrigió el canadiense Trey Lyles, a quien parece que el baloncesto europeo se le queda a veces corto. Cinco puntos seguidos suyos y un triple del francés de Theo Maledon cambiaron el panorama.

Superado el susto, un parcial de 0-7 rematado con otro acierto exterior del argentino Facundo Campazzo sirvió incluso para que los de Sergio Scariolo se pusieran por delante por primera vez en el partido. Respondió inmediatamente el anfitrión con un 5-0 y, a partir de ahí, intercambio de canastas hasta el desenlace del igualado acto inicial (27-25, m.10).

Llegó entonces el segundo cuarto, tramo en el que los españoles tiraron por la borda su último partido de Euroliga en la visita al Maccabi. Sin embargo demostraron haber aprendido la lección, haciendo un auténtico destrozo a un Bayern con envoltorio de 'caramelo', tierno en defensa y no excesivamente acertado en ataque (7 de 22 en tiros de campo y 1 de 7 en triples).

Un acierto lejano de Chuma Okeke y dos tiros libres de Facundo Campazzo, tras la primera de las dos antideportivas que vio Leon Krazter en menos de cinco minutos, pusieron a los suyos en órbita. Les siguieron Tavares con una canasta y un tiro libre y Sergio Llull con otro para un 0-9 que fabricó la primera ventaja notable de los visitantes.

Duró un suspiro porque de dos en dos, con ocho puntos sin respuesta, pareció frenar la efervescencia el cuadro bávaro. Sin embargo el Real Madrid, en una gran versión, rebosaba confianza. Y eso le permitió explotar una vez más hasta alcanzar los dieciséis de renta favorable al filo del descanso.

En ese contexto, con esa ventaja, la noche invitaba a creer en el triunfo. Pero después del paso por los vestuarios el bando de blanco empezó a perder el balón y a ver el aro pequeño (solo 27 puntos en todo el segundo tiempo; 4 de 16 en triples, dos de ellos con el choque ya decantado), al contrario que le sucedía a Mike.

El ala-pívot canadiense, con diez puntos en seis minutos, mostró el camino para la remontada local, que se confirmó poco después con un acierto de Kamar Baldwin. A la media hora, todo estaba abierto (69-67, m.30).

Fue entonces cuando apareció un viejo conocido madridista para vengarse. Xavier Rathan-Mayes, al que solo vieron en el Movistar Arena el pasado curso, se puso manos a la obra para, en cuatro minutos, impulsar al plantel alemán con siete puntos y una asistencia que construyeron el muro psicológico de la decena de renta favorable.

Lo redujo a la mitad el Real Madrid, pero no pudo hacer más. En bonus, concediendo rebotes ofensivos importantes e impreciso de cara al tablero contrario; puso todas las facilidades para que el Bayern cerrara la victoria a su favor sin apuros, escribiendo un capítulo más en la pesadilla de los de Scariolo cuando no les arropan los suyos.

Bayern 90-84 Real Madrid

Bayern de Múnich (27+17+25+21): Obst (5), Jovic (8), Lucic (4), Mike (29), Voigtmann (3), -cinco inicial-, Jessup (7), Gabriel (-), Kratzer (-), Rathan-Mayes (14), Baldwin (10), Da Silva (10).

Real Madrid (25+32+10+17): Maledon (15), Abalde (6), Hezonja (7), Lyles (20), Tavares (13) -cinco inicial-, Campazzo (8), Llull (3), Deck (5), Okeke (3), Krämer (-), Garuba (4).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Igor Dragojevic (Montenegro) y Gytis Vilius (Lituania). Excluyeron por dos faltas antideportivas a Leon Kratzer (m.14).

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la Euroliga disputado en el SAP Garden de Múnich.