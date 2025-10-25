Real Madrid - Bàsquet Manresa, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV y online el partido

Este domingo, el Real Madrid tendrá la oportunidad de establecer un nuevo récord de victorias como local en la Liga Endesa, tras haberlo igualado en la última jornada. El equipo se enfrentará al Baxi Manresa en el Movistar Arena, el último conjunto que logró derrotarle en casa, el 31 de marzo de 2024.

De imponerse al equipo catalán (19:00 horas), los dirigidos por Sergio Scariolo superarán la marca que el Barcelona estableció el 10 de junio de 2010 al caer ante el Baskonia, después de que los blancos la igualaran frente al San Pablo Burgos la semana pasada.

El Real Madrid no ha perdido ante su afición desde aquel partido contra el Baxi Manresa hace dos temporadas. Sin embargo, la plantilla mantiene la concentración de cara al encuentro de la cuarta jornada de la competición.

"El Baxi Manresa será un rival duro. Siempre plantean muchas trampas en defensa y, en ataque, les gusta correr y jugar a un ritmo alto. Tendremos que estar muy concentrados y empezar muy bien para demostrar que queremos seguir ganando en casa", señaló Sergio Llull en declaraciones facilitadas por el club.

El conjunto madrileño llega al partido con dos victorias y una derrota en la liga, ocupando la sexta posición. Además, viene de perder en Belgrado contra el Maccabi de Tel Aviv en la Euroliga, donde todavía no ha conseguido triunfar a domicilio.

¿Cuándo es el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bàsquet Manresa?

El duelo entre el equipo que dirige Scariolo y el conjunto catalán se disputa este domingo 26 de octubre a partir de las 19:00, hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bàsquet Manresa?

Este choque que enfrenta al Real Madrid con el Bàsquet Manresa se disputa en el Movistar Arena, situado en la capital española. El recinto multiusos tiene una capacidad para acoger a unas 13.000 personas para los partidos de baloncesto.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bàsquet Manresa?

En España, el partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bàsquet Manresa se podrá ver a través de la plataforma DAZN. Este canal se ha hecho con los derechos hasta el año 2030.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.