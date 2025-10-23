El FBI detiene a Terry Rozier, jugador de Miami, y Chauncey Billups, entrenador de Portland, por presuntas apuestas ilegales

La NBA ha recibido un nuevo golpe a su integridad tras confirmarse el arresto de Terry Rozier, escolta del Miami Heat, y Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers, en el marco de una investigación federal sobre apuestas ilegales.

La operación, liderada por el FBI y otras agencias, ha salpicado a varias figuras destacadas del baloncesto estadounidense, incluyendo también al exjugador Damon Jones.

Rozier fue detenido en la madrugada del jueves en Orlando, pocas horas después del partido entre los Heat y los Magic, en el que el escolta, aunque estaba uniformado, no llegó a jugar.

Según se ha sabido posteriormente, arrastraba una lesión en la pierna. El arresto tuvo lugar apenas unas horas después del encuentro, y el Miami Heat aún no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Por su parte, Billups fue arrestado en Oregón, donde se encontraba tras dirigir la noche anterior un partido contra los Minnesota Timberwolves.

El veterano entrenador, exestrella de la NBA y recientemente incorporado al Salón de la Fama, será presentado ante un juez en las próximas horas, según han indicado fuentes policiales.

Crimen organizado

Las autoridades federales han indicado que esta operación es solo una parte de una macroinvestigación que implica a unas dos docenas de personas, entre ellas miembros y asociados de grupos del crimen organizado.

En el caso de Billups, la acusación preliminar lo señala como responsable de haber operado partidas ilegales de póquer con vínculos directos a la mafia.

Esta actividad, según fuentes de ABC News, se desarrollaba como parte de una campaña de juego ilegal en la costa oeste del país.

Rozier, en cambio, está relacionado con un caso distinto pero conectado a esta red.

Las acusaciones contra él giran en torno al uso de información confidencial para facilitar apuestas deportivas ilegales, lo que lo situaría dentro de un esquema más amplio que incluye a otros cinco acusados señalados por convertir el baloncesto profesional en un vehículo para prácticas delictivas.

Sin respuesta

Ni Aaron Turner, agente de Rozier, ni Jim Trusty, abogado que lo representó en una investigación previa de 2023, han respondido a las solicitudes de los medios estadounidenses.

En aquella ocasión, tanto la NBA como el FBI habrían descartado irregularidades tras una reunión con el jugador.

Las franquicias implicadas, Miami Heat y Portland Trail Blazers, no han ofrecido comentarios hasta el momento.

La expectativa ahora se centra en la conferencia de prensa que ofrecerá el director del FBI, Kash Patel, en la ciudad de Nueva York, donde se espera que se revelen los detalles formales de los cargos y el alcance total de la investigación.

Precedentes

Esta situación recuerda al escándalo protagonizado por Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, quien fue suspendido de por vida por la NBA en 2024 tras declararse culpable de fraude electrónico.

En aquel caso, se le acusó de fingir lesiones y compartir información interna para favorecer apuestas ilegales. Su sentencia definitiva está programada para diciembre.

También guarda similitud con la imputación reciente de Gilbert Arenas, exestrella de los Wizards, detenido por organizar partidas clandestinas de póquer en una propiedad de su propiedad en Los Ángeles.

La caída de Rozier y Billups se produce en un momento clave para ambos. Rozier, que llegó a Miami desde Charlotte en 2024, promedia 13,9 puntos por partido a lo largo de sus 11 temporadas en la liga.

Fue clave en los Celtics entre 2016 y 2019, y su trayectoria siempre se había mantenido alejada de escándalos.

Billups, por su parte, era hasta ahora uno de los técnicos más respetados de la liga. Apodado "Mr. Big Shot" por su actuación decisiva en las Finales de 2004, fue MVP de las Finales con los Detroit Pistons y cinco veces All-Star.

Tras retirarse como jugador en 2014, inició una nueva etapa como analista en ESPN y posteriormente como entrenador, siendo contratado por los Blazers en 2021.

Su inclusión en el Salón de la Fama en 2024 parecía coronar una carrera ejemplar, pero este proceso judicial podría arruinar tanto su legado como su futuro en la NBA.