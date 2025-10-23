Detenido uno de los árbitros más reputados de la Euroliga: 250.000€ en casa y acusado de ser parte de un grupo criminal

La Euroliga de baloncesto afronta uno de los mayores escándalos de su historia reciente tras la detención de Uros Nikolic, uno de sus árbitros más experimentados, acusado de formar parte de una organización criminal serbia.

La policía encontró en su domicilio 250.000 euros en efectivo, además de otros artículos de lujo, lo que provocó su suspensión inmediata de todas las competiciones europeas.

La policía serbia llevó a cabo una operación de gran envergadura en Belgrado que terminó con la detención de diez personas, entre ellas Uros Nikolic. Según informó el ministro de Policía serbio Ivica Dacic, el árbitro es sospechoso de ser el "apoyo financiero" del clan de Vracar, un grupo criminal organizado que opera en Belgrado desde al menos 2018.​

Durante el registro del apartamento de Nikolic, los agentes encontraron aproximadamente 250.000 euros en efectivo y otros artículos de alta gama.

Al menos siete miembros del grupo criminal fueron detenidos bajo sospecha de haber cometido dos asesinatos y tres intentos de asesinato en territorio serbio. El clan Vracarci está acusado de una amplia gama de delitos graves, incluyendo asesinatos, intentos de homicidio, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y lavado de dinero.​

Nikolic, que ha participado en dos ocasiones en la Final Four de la Euroliga y tiene mucho prestigio, compareció ante la Fiscalía para la Delincuencia Organizada de la República de Serbia para presentar su defensa.​

El colegiado ha arbitrado esta misma temporada tanto al Real Madrid como al FC Barcelona en la máxima competición continental. ​

Comunicado de la Euroliga

“Ante las recientes noticias publicadas en diversos medios de comunicación sobre la detención del árbitro Uros Nikolic por parte de las autoridades serbias, Euroliga de Baloncesto desea aclarar lo siguiente:

El árbitro Uros Nikolic queda suspendido de ejercer en todas las competiciones de Euroliga de Baloncesto hasta que concluyan la investigación de las autoridades locales y la revisión interna de Euroliga de Baloncesto“.

Comunicado de la Federación Serbia de Baloncesto

"El presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Serbia de Baloncesto suspendió al árbitro Uros Nikolic debido a sospecha razonable de que cometió una violación, por la cual puede imponerse una sanción temporal de prohibición a un árbitro de baloncesto".​