Muere de una pedrada un conductor del autobús de un club italiano de baloncesto tras el ataque de un grupo radical

Así quedó el autobús del club italiano tras el ataque de los aficionados radicales

El segundo conductor de un autobús que trasladaba a aficionados del Pistoia, equipo de baloncesto italiano, murió este domingo por el noche tras el impacto de una piedra lanzada durante un ataque de seguidores del Sebastiani Basket de Rieti.

El ataque se produjo a la entrada de la autopista Rieti-Terni, alrededor de las 20:50 horas, poco después de que la escolta policial se hubiera retirado del convoy que temía altercados tras el partido.

Los informes iniciales apuntan a que el fallecido, de 65 años, recibió un impacto en la arteria carótida cuando un objeto contundente atravesó el parabrisas del acompañante.

El vehículo transportaba alrededor de cuarenta y cinco aficionados que celebraban la victoria de su equipo en Rieti, según la reconstrucción citada por medios locales y por testimonios de los viajeros:

"Estábamos tranquilos, habíamos ganado, estábamos bromeando. Entonces oímos lo que parecían explosiones, al menos un par, quizá más. Por suerte, la ventanilla del conductor resistió y pudo frenar rápidamente. Solo tenía un corte en la cara. El otro conductor, sin embargo, no sobrevivió".

🔵 Caccia ai responsabili dell'assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c'erano stati momenti di tensione pic.twitter.com/uWCrpQdy5o — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 20, 2025

La fiscalía de Rieti ha abierto una investigación por homicidio y ha interrogado a varios aficionados sospechosos; en las primeras horas no se registraron detenciones formales, informaron las autoridades.

El autobusero muerto

Según las crónicas locales, una piedra o un ladrillo impactó y atravesó el parabrisas en el lado del acompañante. El trabajador quedó gravemente herido y falleció pese a los intentos de reanimación.

Medios locales identificaron al fallecido como Raffaele Marianella, de 65 años, originario de Roma y residente en Florencia, empleado por la empresa de transportes Jimmy Travel.

El otro conductor resultó con heridas leves. Los aficionados relataron el terror vivido cuando la sassaiola desde la vía o los márgenes sorprendió al autobús en la zona de desvío de Contigliano.

La Procura di Rieti lidera las indagaciones y las autoridades investigan la posible implicación de grupos organizados de ultras, fenómeno que suele vincularse al fútbol pero que en este caso alcanzó al baloncesto.

El equipo de Pistoia mostró su "consternación" y el club de Rieti expresó "sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia del conductor tallecido" por "un acto atroz", según comunicados oficiales.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, escribió en redes: "¿Pero cómo puedes morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto? El ataque perpetrado esta noche cerca de Rieti por criminales que se convirtieron en asesinos y que jamás podrán ser considerados aficionados es impactante. El deporte es vida, y estos criminales están a años luz de los valores deportivos".

Las autoridades pidieron colaboración ciudadana para identificar a los responsables y anunciaron medidas para reforzar la protección en desplazamientos de hinchadas. Además, advierten que la investigación seguirá abierta hasta aclarar todos los detalles pendientes.