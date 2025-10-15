El Real Madrid evita el susto final ante el Partizán en el debut soñado de Theo Maledon como blanco en la Euroliga

Theo Maledon entra a canasta en el partido entre el Real Madrid y el Partizán. EFE

El equipo de Scariolo mandó con claridad durante más de treinta minutos, pero los serbios resucitaron en el último parcial para poner emoción hasta el final (93-86).

Sonaba demasiado fácil. El Real Madrid sometió durante más de 30 minutos al Partizán y saboreó una victoria plácida en la Euroliga, pero se encontró con una reacción inesperada de los serbios en el último cuarto que a punto estuvo de costarle muy caro. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Partizán en la Euroliga]

El equipo de Scariolo machacó sin compasión al Partizán en los tres primeros cuartos. Sin embargo, en ese mismo escenario en el que hace dos años se vivió una bochornosa batalla campal entre ambos conjuntos, los visitantes no perdieron la fe hasta que la bocina final sonó.

Los de Obradovic resucitaron milagrosamente en el último cuarto y llegaron a meterle el susto en el cuerpo al Real Madrid. Ahí emergió la figura de Maledon, que con un triple en el momento justo y en el día de su debut en la Euroliga con el conjunto blanco, echó por tierra cualquier amago de remontada.

Una apisonadora

Real Madrid y Partizán han protagonizado algunos de los duelos más emocionantes de los últimos años en el baloncesto europeo. Sin embargo, el inicio arrollador del Real Madrid fue enfocado precisamente a evitar eso, cualquier tipo de intriga hasta el final.

Los blancos saltaron a la cancha desbocados. Con el acelerador a fondo desde el primer segundo, en un abrir y cerrar de ojos habían anotado ya 15 puntos al llegar al ecuador del primer cuarto. Además, retenían perfectamente el ataque serbio, y eso dio las primeras ventajas claras al cuadro de Scariolo.

Con Tavares de nuevo acertado en el arranque, con un 3/3 en sus lanzamientos, y con Llull entrando en acción para clavar su primer triple, el Real Madrid llegó a los dobles dígitos de ventaja en este primer parcial (22-12).

Tavares retiene el balón ante la presión de un rival del Partizán. EFE

Doblando en el marcador a su rival (24-12) entraron los blancos al segundo cuarto mientras Obradovic acudía al espectáculo atónito. Había intentado parar el partido en un par de ocasiones, pero nada surtía efecto.

El segundo cuarto no fue mejor para su equipo. De hecho, el arranque del mismo fue escalofriante porque el Real Madrid se convirtió en una auténtica apisonadora hasta llegar al 32-14.

Casi 20 puntos de renta para los de Scariolo, una brecha que iba a mantenerse en el marcador durante mucho tiempo. Maledon entró en cancha para hacer su debut con el Real Madrid en la Euroliga, y más que un debutante mostró maneras de veterano de guerra.

Con un triple de Campazzo y otro más de Okeke, que a punto estuvo de firmar otro partido perfecto en el lanzamiento, el Real Madrid se marchó con media victoria en el bolsillo al descanso (52-33).

El Partizán vuelve

El tercer cuarto mantuvo la tónica habitual. Los de Scariolo mandaban y el Partizán hacía lo que podía para que la sangría no fuera cada vez mayor. Nada hacía presagiar lo que estaba por llegar.

Con un claro 75-56 se entró al último cuarto. Entonces, algo hizo 'clic' en el equipo serbio. Varias acciones favorables consecutivas le subieron la moral y entonces derribó la barrera psicológica de los diez puntos a falta de tres minutos para el final (84-76).

Un triple de Washington confirmó la resurrección del Partizán (84-80) y ahí empezó un partido nuevo de poco más de dos minutos.

El Real Madrid no acusó el golpe, acudió primero Lyles al rescate y después hizo lo propio el debutante Maledon. Un triple suyo ejecutado con nervios de acero cerró la puerta a cualquier remontada y dejó la victoria en el Movistar Arena.

Real Madrid 93 - 86 Partizán

Real Madrid (24+28+23+18): Feliz (2), Krämer (-), Deck (6), Okeke (14), Tavares (19) -cinco inicial-, Campazzo (2), Maledon (16), Llull (3), Hezonja (12), Lyles (17), Fernando (2) y Garuba (-).



Partizán (12+21+23+30): C.Jones (10), Brown (8), Bonga (5), Parker (23), T.Jones (5) -cinco inicial-, Muurinen (-), Washington (11), Osetkowski (11), Bosnjakovic (-), Marinkovic (13), Lakic (-) y Pokusevski (-).



Árbitros: Emin Mogulkoc (Turquía), Borys Ryzhyk (Ucrania), Ioannis Foufis (Grecia). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.467 espectadores.