Los Harlem Globetrotters y un legado de 100 años: "Hay niños que no quieren ir a la NBA, quieren ser como nosotros"

El baloncesto es un deporte que levanta pasiones y que tiene una idiosincrasia muy particular. Su naturaleza hace que se sienta de una manera diferente a cualquier otro y que las emociones que es capaz de generar sean muy difíciles de encontrar en cualquier otra disciplina.

Además, el baloncesto es un deporte tan único que no necesita de la competición para que su estética alcance un valor especial llegando a emocionar a aquellos que lo ven, pero también a quienes lo practican. Quizás así es como surgiera el equipo más especial en la historia del baloncesto.

Hablamos, como no podía ser de otra forma, de los Harlem Globetrotters, quienes regresan un año más a España con su gira mundial. Y lo hacen de una manera muy particular, inmersos en su centésimo cumpleaños. Por ello, 'La Gira de los 100 años' se ha convertido en la más importante hasta la fecha.

Este equipo de estrellas lleva desde principios del siglo pasado maravillando a todos los aficionados del mundo y en solo unos meses, del 14 al 26 de mayo, regresarán a España para superar el éxito conseguido en años anteriores. Madrid, Barcelona, Vitoria, Valladolid, Zaragoza y Tarragona son las primeras ciudades confirmadas de este inolvidable tour.

Además, con motivo de 'La Gira de los 100 años', el equipo estrenará por primera vez sus nuevas camisetas del centenario en sus tradicionales enfrentamientos contra los Washington Generals. Para saber un poco más del equipo y de esta apasionante gira EL ESPAÑOL ha hablado con dos de las estrellas del equipo como su 'pequeña genia' Torch George y su mago de las asistencias Wham Middleton.

Los Harlem Globetrotters en un calentamiento. Craig Hunter Ross Imagen cedida

Pregunta: Empezamos con Torch. Los Harlem Globetrotters celebran cien años de historia. ¿Qué significa esto para ti?

Torch: Ser parte de este centenario lo es todo. Sentimos sobre nuestros hombros el peso de los pioneros. Cien años de legado, recuerdos, sonrisas... Es realmente un honor ser parte de este centenario y va a ser muy especial.

P: ¿Qué significa para ti y para el equipo ser parte de este logro?

Torch: Lo significa todo. Todos los jugadores actuales que formamos parte de este aniversario estamos muy emocionados. Como mencioné, seguimos el camino de leyendas. Es nuestro trabajo. Siento una gran responsabilidad de continuar este legado y ser conocidos como embajadores del buen baloncesto.

Ojalá llevar este legado otros cien años. Ahora vivimos el momento y estamos muy emocionados de empezar nuestro aniversario el 14 de diciembre en el Madison Square Garden y luego volveremos a España, donde los fans son increíbles y muy entusiastas. Siempre tenemos un gran público. Estoy deseando volver a España.

Wham: Va a haber canchas llenas en España.

P: Es verdad Wham. Oye, una parte muy importante de tu show es la magia y es que si alguien sabe de magia, eres tú. ¿Cómo combinas la magia y el baloncesto en la cancha?

Wham: Dos de mis cosas favoritas son la magia y el baloncesto. ¿Por qué no llevar algo tan increíble, especialmente con este equipo? Hemos hecho trucos y tiros increíbles que la gente piensa que no son posibles, como la magia. Para ser bueno en algo, tienes que practicar, y así es como combino ambas cosas porque las amo y las practico desde hace mucho tiempo. Lo llevo a la cancha y es increíble. Todo el mundo lo adora.

P: ¿Cómo explicas la habilidad que tienes en tus manos? ¿Es un don, algo natural para ti?

Wham: Es cierto, pero como dije, todo es práctica. Yo tengo un récord Guinness por los dribblings más rápidos, practico con un balón con peso, practico con pesas en las manos para lograr ese récord. Eso trato de inculcarles a las nuevas generaciones: hagan lo que hagan en la vida, lo único que tienen que hacer es practicar. Práctica. Y así, con tanta práctica, me convertí en Harlem Globetrotter. Ahora vamos a nuestro gran año centenario, y vamos a viajar a más de 300 ciudades. No podemos esperar volver a España porque siempre tenemos un público increíble.

Wham Middleton durante un partido con los Harlem Globetrotters. Craig Hunter Ross Imagen cedida

P: Torch, España es un país que ama la magia, el entretenimiento y, por supuesto, el baloncesto. ¿Cómo te sientes al volver a nuestro país, donde siempre tienes tanto éxito?

Torch: Estuvimos allí hace poco. Fue una gira muy exitosa en España. Como mencioné antes, su entusiasmo. Viajar por el mundo es lo que todos nos gusta hacer, pero hay países que se te quedan dentro y España es uno; allí realmente puedo explorar. Me encanta la comida, la cultura, el acento. Y con el baloncesto como juego universal, lo que más me gusta es que aunque los fans no hablen nuestro idioma, nos entendemos igual y ustedes tienen un gran aprecio por el baloncesto.

Adoran a los Globetrotters, apoyan a las estrellas femeninas. Siento mucho cariño cada vez que salgo a la cancha en España. Animan, gritan en español y eso me llena de energía. A mis compañeros también les pasa. Siempre es un placer volver a España, disfrutar la cultura y ver a los fans.

P: Entonces, ¿es cierto que notáis ese sentimiento especial y pasión aquí en España?

Torch: Por supuesto. Sentimos el amor, la energía. Nos encanta volver a España. Y además, este año traeremos camisetas nuevas. El año pasado jugamos de negro. Este año tenemos tres camisetas diferentes: roja, azul y blanca. Estamos entusiasmados. Son increíbles. Seguro que a los fans les encantarán.

P: Muy bien, muy bien. Wham, ¿qué significa para ti poder compartir tu amor por el baloncesto y el deporte por todo el mundo?

Wham: Es increíble para mí compartir mi amor por el baloncesto en todo el mundo porque lo hacemos ante familias y niños. Ellos persiguen sueños como yo. Quiero inculcarle eso a las nuevas generaciones: que persigan sus sueños. Estar en la cancha con ella... cuando las chicas la ven, es increíble porque ven a alguien como ellas dominando en una cancha llena de hombres.

Yo también me siento así, soy un jugador bajo de estatura y muchos niños no quieren jugar baloncesto o hacer deportes porque son bajos. Creo que soy alguien a quien pueden mirar y pensar: "Yo también puedo hacerlo". Así logro que la gente quiera jugar y que aquellos que creen que no pueden, lo intenten.

P: Aunque no seáis jugadores NBA, la pasión del público os hace sentiros como estrellas.

Torch: Sí, sí, claro. Porque el impacto está ahí. Llevamos 100 años creando recuerdos. No todos los niños quieren llegar a la NBA. Algunos quieren ser Harlem Globetrotters. Mientras tengamos ese impacto, da igual si eres NBA, WNBA, Globetrotter; mientras difundas alegría y llegues a los niños, vas a tener impacto. Cada noche, cuando salgo a la cancha, solo busco impactar a un niño. Si lo logro, ya cumplí. Mi trabajo no me parece trabajo. Me levanto cada día a hacer lo que amo y a inspirar por el camino. Es un 'win-win' para mí y mis compañeros se sienten igual.

Wham: Totalmente de acuerdo con ella y para sumar, como dijo, hay gente que crece queriendo ser Globetrotter. Uno de nuestros entrenadores, Franklin, fue a un espectáculo. Nunca quiso ser NBA ni ir a otro país. Siempre quiso ser Globetrotter. Lo consiguió y lo inspiramos de niño. Bueno, no nosotros, pero ya sabes.

Los Harlem Globetrotters haciendo un baile. Imagen cedida

P: Wham, una parte importante del éxito de los Globetrotters es el trabajo en equipo. Eres un maestro del trabajo en equipo y de las asistencias. ¿Siempre has preferido pasar a anotar?

Wham: Yo hago lo que el equipo necesite. Si tengo que pasar el balón esa noche, paso. Si tengo que tirar porque tenemos una línea de cuatro puntos, que está como a metro y medio de la línea NBA de tres, puedo tirar. Los dos. Ella tiene un apodo: Six, porque encestó seis de esos seguidos. Es muy difícil de hacer.

P: Torch, los dos sois famosos por vuestros tiros, no solo por las asistencias y por driblar. ¿A quién le damos el balón en la última jugada para ganar: a Torch o a Wham?

Torch: Da igual, de cualquier forma ganamos. Si él tira, ganamos. Si tiro yo, ganamos. Así que no importa, elijan.

Wham: El que quede libre primero.

Torch: Es buena idea. Sería interesante preguntárselo al público. "¿Quién quiere que tire?" El que tenga más aplausos, tira.

P: Esta es para ambos. Tienen un tiro muy especial en sus partidos, el de cuatro puntos. Ahora los profesionales como Stephen Curry han hecho del triple algo espectacular. ¿Creen que sería buena idea usar el tiro de cuatro puntos en el baloncesto de verdad para premiar esa habilidad?

Wham: ¿Tú qué piensas Torch?

Torch: Steph Curry y la línea de tres, su tiro es de otro nivel. Nosotros inventamos la línea de cuatro puntos. No sé si la NBA lo recibiría igual, si entusiasmaría a los fans. Pero a nosotros les fascina ese tiro. Igual que el giro especial del balón.

P: Y por último, Wham, una parte muy importante de tus logros es que eres única en el mundo y tienes varios Récord Guinness; Torch también. ¿Qué significa ser recordada por estos premios? ¿Qué se siente poder decir que eres la mejor del mundo en algo?

Wham: Ser el mejor del mundo en algo es increíble. Vamos a estar en los libros de récords mucho después de irnos, igual que esta organización, que va a seguir mucho tiempo. Como dije, celebramos 100 años.

Torch: Sí, dentro de 100 años también estaré en ese libro. Es un sentimiento increíble, algo que probablemente nunca llegue a creer que me pasó.

Borja: ¿Cómo piensas un nuevo récord? ¿Estás en casa o entrenando y piensas "yo puedo hacerlo mejor que nadie"?

Wham: A veces veo videos para inspirarme o veo un récord roto y pienso: "yo puedo hacerlo". Así que voy a intentar conseguir todos los que pueda en esta vida.

Torch: ¿Cuántos tienes ahora?

Wham: 13.

Torch: 13 Récord Guinness... Yo tengo siete.