Tenerife y Manresa jugarán a puerta cerrada ante los equipos israelíes: Valencia Basket medita lo mismo en Euroliga

Con el acuerdo de paz firmado entre Israel y Hamás, todavía sigue existiendo cierta expectación en lo que ocurrirá con los equipos israelíes en el deporte internacional. De momento, en España ya se están tomando medidas.

El domingo, tanto La Laguna Tenerife, que recibirá este martes en la Champions League al Bnei Herzliya, y el BAXI Manresa, que jugará en casa el miércoles ante el Hapoel Jerusalén en la Eurocup, comunicaron el que disputarán sus partidos a puerta cerrada.

A través de sus redes sociales, los dos clubes de la Liga Endesa explicaron que no está en su mano decidir, de manera unilateral, que no juegan esos partidos, porque ello supondría un incumplimiento de contrato, "con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones".

Baxi Manresa y La Laguna Tenerife expresaron su "firme compromiso con los valores fundamentales del deporte" y rechazaron "categóricamente cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzca en cualquier contexto".

Ahora, es el Valencia Basket quien también se ha posicionado. El cuadro ché recibe este miércoles 15 de octubre al Hapoel de Tel Aviv y tiene decidido que no venderá entradas al público general.

La entidad estudia, además, otras posibles medidas y, aunque promocionó el partido hace unos días entre sus abonados, no está descartado aún que el encuentro se dispute finalmente a puerta cerrada.

En los últimos días, varias organizaciones han convocado protestas frente al Roig Arena para la misma tarde del encuentro para protestar contra el "genocidio" de Israel en Palestina y para pedir la expulsión de los equipos de este país de las competiciones europeas para tratar de reconducir sus acciones.

De momento, el partido ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia se han aplicado medidas especiales de seguridad. Algo que no hará falta si finalmente se juega a puerta cerrada.

Sin incidentes graves

De momento, las tres primeras jornadas de las competiciones internacionales han discurrido sin ningún incidente grave.

En todos los partidos se ha desplegado un fuerte dispositivo policial y logístico, los clubes han utilizado crespones negros y se han guardado minutos de silencio, pero la competición ha continuado con normalidad dentro de lo deportivo.​

El Barça se estrenó en la competición frente al Hapoel Tel Aviv en un duelo sin incidentes y este martes se ven las caras frente al Maccabi. Cabe recordar que los encuentros de los israelíes como locales no se están disputando en su país por motivos de seguridad y los azulgrana jugarán esta vez en Bulgaria.