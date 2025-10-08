La peligrosa jugada de LeBron James con su amago de retirada: el anuncio más viral que enfada a los fans pero llena su bolsillo

Lebron James en su partido con los Lakers

LeBron James ha vuelto a dominar la conversación mundial, aunque esta vez no fue por una jugada sobre el parqué.

Este martes, el jugador de los Los Angeles Lakers protagonizó uno de los episodios más comentados -y polémicos-: su esperada "Segunda Decisión" no fue un anuncio sobre su futuro profesional, sino una campaña publicitaria para la marca de coñac Hennessy.

Lo que muchos esperaban como una despedida del baloncesto se convirtió en una sofisticada acción de marketing.

Sin embargo, la brillantez publicitaria tuvo un coste: millones de aficionados se sintieron engañados, los precios de las entradas se dispararon y la reputación de autenticidad del jugador quedó en entredicho.

El lunes, LeBron había publicado un video de apenas nueve segundos en sus redes sociales.

En él se le veía caminar hacia una silla, frente a otra persona, imitando al detalle el formato de su famoso programa de televisión de 2010 en ESPN, "The Decision", donde anunció su fichaje por los Miami Heat.

El mensaje que acompañaba el clip decía: "La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12 p.m. EST".

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

La ambigüedad fue suficiente para encender la mecha: miles de medios y millones de seguidores comenzaron a especular con su posible retirada o incluso un último cambio de equipo.

La repercusión económica fue inmediata. Según StubHub, el precio medio de las entradas para los partidos de los Lakers pasó de 250 a 500 dólares en apenas una hora, impulsado por la expectativa de presenciar los últimos partidos del ídolo.

El fenómeno generó millones en ventas secundarias y marcó un récord en la plataforma. Nadie quería perderse el 'Last Dance' de LeBron James, pero la realidad fue otra.

De la emoción al desencanto

Pero la gran revelación llegó antes de lo previsto. Poco después de las 17:00 horas en España, una hora antes del anuncio prometido, LeBron publicó el video completo: "Este otoño, llevaré mi talento a Hennessy V.S.O.P.".

Con esa frase -idéntica en estructura a la de 2010-, el jugador reveló que todo había sido un anuncio comercial.

La campaña incluía botellas de edición limitada con el nombre de LeBron y su icónico gesto de "coronarse", en alusión a su apodo de King James.

El mensaje oficial de la marca fue tan provocador como ingenioso: "La decisión está tomada. Brindemos por el año 23", en alusión a su temporada número 23 en la NBA.

LeBron James, durante un partido de Los Angeles Lakers. REUTERS

El enfado de los fans

La reacción del público fue tan viral como el anuncio. Lo que comenzó con expectación terminó en frustración generalizada.

En Twitter, miles de seguidores expresaron su enfado por lo que consideraron "una broma de mal gusto".

"¡Programé mi alarma para esto!", escribió un usuario que resumió el sentir colectivo. Otros le reprocharon "jugar con las emociones de los fans" y "monetizar una mentira".

Los medios deportivos internacionales no tardaron en cargar contra la estrategia. En España, se habló de "fiasco de proporciones colosales", "tomadura de pelo mundial" y "la campaña más irritante del año".

En República Dominicana, incluso surgió un nuevo verbo: "se lebronió", usado para describir a quien defrauda en un momento clave.

Genio o manipulador

Aunque el público se sintió traicionado, los expertos en marketing deportivo vieron otra lectura. Varios analistas coincidieron en que LeBron James demostró ser un "genio del marketing contemporáneo".

El impacto fue monumental: más de 20 millones de visualizaciones en cuestión de horas y una ola de cobertura mediática que, según estimaciones de consultoras especializadas, generó el equivalente a más de 50 millones de dólares en exposición publicitaria para Hennessy.

Sin embargo, la "Segunda Decisión" también ha reabierto el debate sobre la autenticidad en las marcas personales.

Lebron James, junto a su hijo Bronny, tras su debut juntos en la NBA Reuters

Investigadores de la Universidad de Kansas sostienen que el público percibe la autenticidad como un valor central en las figuras deportivas, y LeBron, al replicar su momento de 2010 para fines comerciales, cruzó una línea simbólica.

La maniobra generó un efecto paradójico: mientras su imagen comercial se fortaleció, su vínculo emocional con parte de los aficionados se deterioró.

El público sintió que el jugador había utilizado un momento histórico de vulnerabilidad -su decisión de cambiar de equipo- como una herramienta de marketing vacía.

Redefinir las reglas del juego

LeBron James, no obstante, no es ajeno a la controversia mediática. Tras el rechazo inicial de "The Decision" en 2010, supo revertir su imagen mediante estrategias que combinaron filantropía, liderazgo social y marketing no convencional.

Los expertos en comunicación recuerdan que, desde entonces, LeBron ha apostado por "reforzar y trascender" en lugar de disculparse.

En otras palabras, no pide perdón: redefine la narrativa. La "Segunda Decisión" es una extensión de esa filosofía, una forma de reafirmar su poder mediático en una era donde el contenido y la viralidad valen más que el contexto.

LeBron James en el anuncio

Desde la óptica de Hennessy, la colaboración con LeBron James es una alianza estratégica entre lujo, deporte y cultura afroamericana.

Antoine Varlet, vicepresidente senior de la marca en Estados Unidos, definió al jugador como "una figura global que redefine los límites entre deporte, estilo y cultura".

La edición especial de Hennessy V.S.O.P. incluye un diseño naranja con el logotipo de LeBron, su corona y un mensaje grabado: "Brindemos por el legado".

Según la empresa, la campaña busca "celebrar la excelencia compartida" y posicionar la marca dentro del universo cultural del baloncesto estadounidense.

Un jugador eterno

A pesar del ruido mediático, LeBron James no se retirará, al menos de momento. El alero, que cumplirá 41 años en diciembre, se prepara para su vigésimo tercera temporada en la NBA, convirtiéndose en el primer jugador de la historia con tal longevidad.

Durante el media day de los Lakers el pasado 29 de septiembre, ya había anticipado su intención de seguir compitiendo: "Estoy emocionado por poder seguir jugando el deporte que amo. No sé cuándo llegará el final, pero sé que está más cerca que lejos".

Sus estadísticas continúan siendo de élite: 24,4 puntos, 8,2 asistencias y 7,8 rebotes por partido la pasada temporada, consolidando su estatus como máximo anotador histórico de la NBA, con 42.184 puntos.

Su jugada fue audaz, rentable y discutida: una muestra de cómo el poder mediático puede llenar bolsillos... pero vaciar afectos.