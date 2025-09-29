Hapoel Tel Aviv - Barça de basket, Euroliga: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El Hapoel Tel Aviv recibe al FC Barcelona este martes 30 de septiembre a las 18:00 horas en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria). Es el primer partido de la Euroliga 2025-26 para ambos. El encuentro, que se podrá seguir en directo por Movistar+, marca el inicio de una temporada que cuenta con el Dubái como invitado.

La ampliación a 20 equipos lleva a una fase regular que se extenderá hasta el 24 de mayo de 2026 y culminará con la Final Four en Atenas. Esta nueva estructura incluye también un 'play-in' clasificatorio.

El Barcelona se estrena con una semana triple de partidos a domicilio: tras el debut en Sofía, visitará al Panathinaikos en Atenas el viernes 3 de octubre (20:15 horas) y cerrará la semana ante el Valencia Basket en el Roig Arena el domingo 5 de octubre.

El Hapoel Tel Aviv disputa sus partidos como local en Bulgaria debido al conflicto en Oriente Próximo. La Euroliga ha confirmado que el equipo israelí jugará en el Arena 8888 de Sofía y, cuando no esté disponible, en el Arena Botevgrad. Esta decisión se toma por "preocupaciones de seguridad derivadas del conflicto armado en la región", según el comunicado oficial de la competición.

La medida afecta a los dos equipos israelíes de la Euroliga: mientras el Hapoel juega en Bulgaria, el Maccabi Tel Aviv lo hace en Belgrado (Serbia). Esta situación se mantiene desde hace dos temporadas.

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre el Hapoel Tel Aviv y el Barcelona?

El duelo entre el equipo israelí y el español se disputa este martes 30 de septiembre a las 18:00 horas. En México serán las 10:00 horas, mientras que en Argentina serán las 13:00 horas cuando arranque el partido.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Hapoel Tel Aviv y el Barcelona?

Este encuentro que corresponde a la primera jornada de la máxima competición continental entre los israelíes y el FC Barcelona se disputa lejos de Israel. El Arena 8888 de Sofía, en Bulgaria, es el escenario del choque.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Hapoel Tel Aviv y el Barcelona?

En España, este encuentro que sirve para alzar el telón de la nueva temporada de la Euroliga se va a poder ver en directo a través del canal DAZN.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro de la máxima competición continental gracias a la retransmisión que realizará EL ESPAÑOL.