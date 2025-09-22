Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto: releva a Scariolo, que le sucedió a él en el Madrid

España ya tiene nuevo seleccionador. Chus Mateo (Madrid, 1969) coge los mandos del equipo nacional desde ya, casi tres meses después de su adiós al banquillo del Real Madrid y tras la despedida de Sergio Scariolo —nuevo entrenador madridista— tras el Eurobasket.

Chus Mateo ganó el pulso que se mantenía en los despachos de la Federación de baloncesto (FEB) en torno al nuevo seleccionador. Nombres como Pablo Laso o Xavi Pascual estuvieron también sobre la mesa, pero por unas razones o por otras fueron descartados.

Tras el reciente batacazo europeo, Chus Mateo cogerá desde ya los mandos de la Selección. Su estreno oficial llegará en noviembre, con las primeras Ventanas FIBA de la temporada, con el objetivo claro de clasificar para el Mundial de Qatar 2027.

El nombramiento de Chus Mateo presenta una peculiar simetría: mientras él sustituye a Scariolo al frente de la selección nacional, el italiano ocupa precisamente el lugar que dejó vacante Mateo en el Real Madrid.

Este intercambio se inició después de que el Madrid prescindiera de los servicios de Mateo en julio, apenas una semana después de conquistar la Liga ACB con un contundente 3-0 global en la final ante el Valencia Basket.

La decisión del Real Madrid de despedir a Mateo, pese a tener un año más de contrato y haber ganado seis títulos en tres temporadas, se debió principalmente a su rendimiento en la Euroliga. El equipo quedó séptimo en la fase regular y fue eliminado en cuartos de final por el Olympiacos.

Aún así, Chus Mateo llega a la selección avalado por un impresionante palmarés como entrenador principal del Real Madrid (2022-2025). Durante sus tres temporadas al frente del conjunto blanco, conquistó seis títulos importantes: una Euroliga, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

Su rendimiento como entrenador es extraordinario: registra un 83,5% de victorias con el Real Madrid (111 triunfos en 133 partidos), el mejor porcentaje de éxito de cualquier entrenador en la era ACB. Este dato lo sitúa por encima de figuras legendarias como Pablo Laso (81,4%) y Saras Jasikevicius (82,4%).

Un pasado en la Selección

Una de las claves del nombramiento de Mateo es su experiencia previa con la selección española. En 2009, el propio Scariolo lo eligió como su ayudante cuando asumió el cargo de seleccionador.

Mateo formó parte del equipo técnico que conquistó el primer Eurobasket de España en 2009, trabajando codo a codo con quien ahora le sustituye en el Real Madrid.

Chus Mateo, durante su etapa como ayudante en la Selección Javi López FEB

Esta experiencia en el ámbito internacional, aunque como asistente, fue valorada positivamente por la FEB, especialmente considerando que otros candidatos no contaban con experiencia en selecciones.

Además de Laso y Pascual, también se valoró el nombre de Jaume Ponsarnau. Este, sin embargo, tenía contrato vigente con el Bilbao Basket y eso complicaba su fichaje.

Chus Mateo llega al banquillo nacional con la necesidad de renovar e integrar una nueva generación de jugadores que devuelva a España a la élite mundial del baloncesto. Hereda una selección en un momento delicado tras firmar el peor resultado en siete décadas en el Eurobasket.

Sin grandes torneos para el verano de 2026, el primer gran reto de Mateo será clasificar a España para el Mundial de Qatar. A medio plazo tendrá otro desafío ambicioso, preparar al equipo para el Eurobasket 2029, que se celebrará en España con Madrid como sede de las eliminatorias.

Este torneo en casa representa una oportunidad única para que España regrese a la lucha por las medallas tras un período de transición. Arranca la era de Chus en la Selección.