Sergio Scariolo, galardonado con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, concedió este martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Sergio Scariolo, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.

La máxima distinción del Gobierno reconoce los quince años en los que Scariolo dirigió la selección española, una época brillante, y subraya su papel en la creación de un modelo sostenible que conecta la base con la élite.

Sergio Scariolo debutó al frente de la Selección en 2009 y ese mismo año conquistó el primer Eurobasket junto a la Generación de Oro, liderada por Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, que marcó un hito en el baloncesto español.

Las victorias continentales se repitieron en 2011, 2015 y 2022, consolidando a la selección como referencia europea bajo su mando y alimentando una sensación colectiva de identificación con el equipo que trascendió generaciones y elevó la ambición competitiva.

A esos oros europeos se suman el bronce en el Eurobasket 2017, el oro en el Mundial 2019 y las medallas olímpicas: plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016, hitos que cimentaron la época dorada del baloncesto español.

Este palmarés convierte a Scariolo en el seleccionador más laureado de la historia española, responsable de ocho de los veinte podios en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, y de cinco de los seis oros que figuran en el palmarés.

Su legado como figura influyente del baloncesto mundial excede medallas: destaca la filosofía de trabajo, la estructuración de un modelo de éxito sostenible y la transformación identitaria del baloncesto español, desde la base hasta la élite, valoran técnicos.

Bajo su liderazgo se priorizó la cohesión de grupo, la resiliencia mental y el desarrollo del talento sobre el brillo individual; Scariolo gestionó la retirada de leyendas y lideró una transición con 64 debuts y 28 jugadores en torneos.

Más allá de la cancha, Scariolo materializó compromiso social a través de la Fundación Césare Scariolo, creada en memoria de su padre y dedicada al apoyo de menores y familias afectadas por el cáncer, una iniciativa de calado humano.

Scariolo es además el primer extranjero no nacionalizado galardonado con la Gran Cruz, un reconocimiento que le sitúa junto a figuras como Pau Gasol, Rafa Nadal, Blanca Fernández-Ochoa, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Arantxa Sánchez-Vicario y otros ilustres del deporte español.

El entrenador italiano nacido en Brescia y técnico del Real Madrid dejó su cargo en la selección tras el Eurobasket 2025, torneo en el que una renovada y joven España no logró superar la fase de grupos, cerrando un ciclo.

"Su legado como una de las figuras más importantes e influyentes del baloncesto mundial no se limita a las medallas conseguidas, sino que también es destacable la filosofía de trabajo y la estructuración de un modelo de éxito sostenible que ha transformado la identidad del baloncesto español, de la base a la élite", señala el Consejo Superior de Deportes (CSD) en un comunicado.

"El broche de oro a una trayectoria impecable, tanto dentro como fuera de la cancha, que ha llevado a nuestro baloncesto a lo más alto del deporte universal, manteniendo ante todo la humanidad, la humildad y el sentimiento de equipo", sigue

"'La Familia' no es solo una forma de llamar a la selección; es toda una declaración de intenciones, una forma única de entender el vínculo entre el entrenador y los jugadores, una fórmula de éxito que nos ha dado y nos seguirá dando grandes alegrías en el futuro", continúa la nota.

Para terminar destacando "el incalculable legado que deja Scariolo en nuestro baloncesto y en la proyección internacional de España".