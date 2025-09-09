Sergio Scariolo, galardonado con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo
El exseleccionador de baloncesto es el primer extranjero no nacionalizado que recibe el premio del Gobierno de España.
Más información: El final más cruel para el ciclo más exitoso en la historia del baloncesto español: Scariolo dice adiós con una debacle
El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, concedió este martes la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a Sergio Scariolo, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo.
La máxima distinción del Gobierno reconoce los quince años en los que Scariolo dirigió la selección española, una época brillante, y subraya su papel en la creación de un modelo sostenible que conecta la base con la élite.
Sergio Scariolo debutó al frente de la Selección en 2009 y ese mismo año conquistó el primer Eurobasket junto a la Generación de Oro, liderada por Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, que marcó un hito en el baloncesto español.
Las victorias continentales se repitieron en 2011, 2015 y 2022, consolidando a la selección como referencia europea bajo su mando y alimentando una sensación colectiva de identificación con el equipo que trascendió generaciones y elevó la ambición competitiva.
A esos oros europeos se suman el bronce en el Eurobasket 2017, el oro en el Mundial 2019 y las medallas olímpicas: plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016, hitos que cimentaron la época dorada del baloncesto español.
Este palmarés convierte a Scariolo en el seleccionador más laureado de la historia española, responsable de ocho de los veinte podios en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, y de cinco de los seis oros que figuran en el palmarés.
Su legado como figura influyente del baloncesto mundial excede medallas: destaca la filosofía de trabajo, la estructuración de un modelo de éxito sostenible y la transformación identitaria del baloncesto español, desde la base hasta la élite, valoran técnicos.
Bajo su liderazgo se priorizó la cohesión de grupo, la resiliencia mental y el desarrollo del talento sobre el brillo individual; Scariolo gestionó la retirada de leyendas y lideró una transición con 64 debuts y 28 jugadores en torneos.
Más allá de la cancha, Scariolo materializó compromiso social a través de la Fundación Césare Scariolo, creada en memoria de su padre y dedicada al apoyo de menores y familias afectadas por el cáncer, una iniciativa de calado humano.
Scariolo es además el primer extranjero no nacionalizado galardonado con la Gran Cruz, un reconocimiento que le sitúa junto a figuras como Pau Gasol, Rafa Nadal, Blanca Fernández-Ochoa, Andrés Iniesta, Teresa Perales, Arantxa Sánchez-Vicario y otros ilustres del deporte español.
El entrenador italiano nacido en Brescia y técnico del Real Madrid dejó su cargo en la selección tras el Eurobasket 2025, torneo en el que una renovada y joven España no logró superar la fase de grupos, cerrando un ciclo.
Con @sergioscariolo al frente de la selección, el baloncesto español ha alcanzado una de las etapas más brillantes de su historia.— CSD (@deportegob) September 9, 2025
El #Cmin ha aprobado hoy concederle la máxima distinción del Gobierno en materia deportiva.
➕ Información en https://t.co/Z3LAOhXWxO pic.twitter.com/BdBH1k85lV
"Su legado como una de las figuras más importantes e influyentes del baloncesto mundial no se limita a las medallas conseguidas, sino que también es destacable la filosofía de trabajo y la estructuración de un modelo de éxito sostenible que ha transformado la identidad del baloncesto español, de la base a la élite", señala el Consejo Superior de Deportes (CSD) en un comunicado.
"El broche de oro a una trayectoria impecable, tanto dentro como fuera de la cancha, que ha llevado a nuestro baloncesto a lo más alto del deporte universal, manteniendo ante todo la humanidad, la humildad y el sentimiento de equipo", sigue
"'La Familia' no es solo una forma de llamar a la selección; es toda una declaración de intenciones, una forma única de entender el vínculo entre el entrenador y los jugadores, una fórmula de éxito que nos ha dado y nos seguirá dando grandes alegrías en el futuro", continúa la nota.
Para terminar destacando "el incalculable legado que deja Scariolo en nuestro baloncesto y en la proyección internacional de España".