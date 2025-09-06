Finlandia da la campanada en el Eurobasket y elimina a Serbia, la gran favorita a llevarse el oro

Ha saltado la sorpresa en el Eurobasket después de que Serbia, la gran favorita a ganar el campeonato, haya caído eliminada en octavos de final a manos de Finlandia (86-92). Los 33 puntos de Nikola Jokic fueron insuficientes ante Markkanen y sobre todo Valtonen, decisivo en el último cuarto.

La gente de la selección finlandesa es monumental tras haber eliminado a la vigente campeona del mundo y bronce olímpico. No obstante, Serbia ha reeditado el resultado de 2022 cuando cayeron eliminados también en octavos de final.

Finlandia, que ya alcanzó por primera vez los cuartos de final en el pasado Eurobasket donde cayó ante España, hizo un partido épico ante Serbia consiguiendo desarticular su ataque y provocar las dudas en defensa.

FINLAND HAS COMPLETED ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN THE HISTORY OF BASKETBALL#EUROBASKET pic.twitter.com/4QQrJzkCjV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

El arranque, intentando anular a Jokic, no pudo ser más contundente: 1-11. Pero los serbios, liderados por el acierto de Avramovic desde el triple y por su estrella de los Nuggets, fueron recortando distancias ante una Finlandia que contaba con Jantunen y Markkanen a un nivel superior. 24-28 al término del primer cuarto.

Nikola Jokic se echó al equipo a la espalda en el segundo cuarto y volteó el encuentro. El pívot llegó al descanso con 15 puntos y Serbia adquirió cuatro puntos de ventaja (48-44). En el otro lado, Markkanen llevaba 16.

El poderío finlandés

En la reanudación resurgieron los nórdicos, con un parcial de 0-5 y un triple de Valtonen, jugador del Coviran Granada. Salin también acertaba desde el 6,75. Serbia anotaba con Dobric y Jokic, pero Finlandia mandaba de dos a falta de un cuarto (66-68) después de un minuto y medio sin anotaciones de ningún bando.

Ahí se destapó Mika Muurinen, un joven talentazo finés que quizás es demasiado temperamental. Pero Serbia tiró de Guduric desde el triple y de Jokic con un 2+1 para volver a ponerse por delante. Pero Finlandia volteó el marcador y entró en los dos minutos finales con cuatro puntos de ventaja (78-82).

Nikola Jovic, de tres, ponía a los balcánicos a uno. Valtonen volvía a notar de dos para Finlandia y Guduric fallaba un triple y en el siguiente ataque, Valtonen se vistió de héroe con otro triple, que ponía el +6 en el marcador y suponía su séptimo punto consecutivo. Quedaban 53 segundos. Guduric volvió a fallar un triple y Finlandia tenía el partido en el bolsillo. Se lo llevó por 86-92.