España muere en la orilla ante Italia y el duelo contra Grecia se convierte en una final para seguir viva en el EuroBasket

Brizuela lanza a canasta durante el partido entre España e Italia de este martes. Reuters Reuters

La Selección Española de Baloncesto se complica su permanencia en el EuroBasket después de caer (67-63) en su duelo de este martes ante Italia.

España perdía por cinco puntos en el ecuador del último parcial, pero una gran reacción de La Familia permitió llegar al minuto final con opciones.

A falta de treinta segundos y un punto abajo en el marcador, Willy tuvo la posibilidad de dar la vuelta. La pizarra de Scariolo no se plasmó en la cancha y la jugada acabó en una antideportiva de Parra que dejó el partido visto para sentencia.

La sorprendente victoria de Bosnia ante Grecia durante la tarde convertía el duelo ante los italianos en un test crucial para los de Scariolo. El cruel desenlace eleva a final la categoría de final el próximo duelo ante Grecia, en el que España dependerá de sí misma para evitar la eliminación.

