Una floja España naufraga en su debut contra Georgia y se complica su futuro en el Eurobasket

Revés a la primera de cambios que complica, y mucho, las cosas en el Eurobasket. España pinchó en su debut en el torneo ante una Georgia guerrera que aprovechó, sobre todo, la docilidad española debajo de su aro. [Narración y estadísticas: Georgia 83-69 España]

Figuras como los NBA Mamukelashvili y Bitadze o el azulgrana Shengelia fueron demasiado para un equipo, el de Sergio Scariolo, demasiado flojo en defensa. El primero de ellos fue un destrozo constante con 19 puntos, siete rebotes, seis asistencias y 24 de valoración.

Derrota inesperada para la Selección y doloroso catorce abajo que reflejan la realidad del combinado nacional. El segundo partido contra Bosnia, el sábado, será crucial para no despedirse prácticamente de las opciones de estar en octavos de final.

Ya no se puede fallar en un grupo con dos favoritas, Grecia e Italia, y una 'cenicienta', Chipre. A priori, los dos billetes extra para octavos se jugarían entre España, Georgia y Bosnia, y los de Scariolo sufren el primer sopapo en los morros.

España arrancó el partido con dudas y tuvo que cambiar el guion ofensivo para encontrar soluciones. Tras fallar tres ataques iniciales, incluidos dos triples, el equipo dirigido por Scariolo apostó por el juego interior y sacó rendimiento de Willy Hernangómez y Santi Aldama.

Georgia planteó un quinteto alto, con Mamukelashvili asumiendo tareas de alero y una pareja de pívots formada por Shengelia y Bitadze, que castigaron en bloqueos y finalizaron cerca del aro.

La Selección acumuló pérdidas y sufrió en defensa, lo que obligó a Scariolo a pedir tiempo con 13-6 y reclamar más agresividad en el uno contra uno. Aunque España sufrió para frenar a Kamar Baldwin y Mamukelashvili, logró acercarse y cerró los primeros diez minutos 20-17, con buena aportación de la segunda unidad.

Sergio Scariolo, durante el Georgia - España del Eurobasket Reuters

El segundo cuarto siguió con dificultades: Georgia cerraba la zona y anulaba las canastas fáciles en el juego estático, pero España no renunció a la ofensiva. Un triple de De Larrea permitió empatar a 22 y, pese a las personales acumuladas, la Selección se ponía por delante (32-33) a poco del descanso.

Georgia reaccionó con cinco puntos seguidos impulsados por Sanadze y se fue al intermedio 37-35 tras una canasta exterior de Brizuela en el último segundo. En la reanudación España tardó en encontrar fluidez y encajó un parcial que dejó de nuevo a Georgia con ventaja.

Aun así, defensas sólidas propiciaron canastas sencillas y una mejor versión de Aldama acercó a los suyos a 46-44, pero una respuesta rápida de Georgia (7-0) volvió a romper el ritmo.

El duelo se desequilibró en la lucha por el rebote, donde Georgia tomó clara ventaja (35-22), y España desperdició puntos desde la línea, lo que dejó un 57-49 antes del último cuarto.

Darío Brizuela, durante el partido del Eurobasket ante Georgia Reuters

En el tramo decisivo Juancho Hernangómez intentó recortar con cinco puntos consecutivos y un triple, y López-Arostegui aportó penetraciones importantes. Dzikic detuvo el choque, pero Mamukelashvili emergió de nuevo para contener la remontada y Bitadze asumió protagonismo bajo el aro.

España buscó la solución desde la larga distancia sin acierto y pagó la inferioridad en el rebote y la falta de consistencia ofensiva. Georgia no perdonó y confirmó su triunfo final por 83-68 en los minutos decisivos.

Georgia 83-69 España

Georgia (20+17+20+26): Baldwin (12), Sanadze (11), Shengelia (13), Mamukelashvili (19), Bitadze (15) -cinco inicial-; Andronikashvili (2), Jitntcharadze (-), Burjanadze (7), Shermadini (4), Korsantia (DNP), Phevadze (DNP), Ochkhikidze (-).

España (17+18+14+20): De Larrea (3), Yusta (4), Parra (5), Aldama (12), W.Hernangómez (8) -cinco inicial-; Saint-Supéry (4), Brizuela (11), Puerto (-), López-Arostegui (3), J.Hernangómez (13), Pradilla (6) y Sima (DNP).

Árbitros: Matthew Leigh Kallio (CAN), Paulo Marques (POR) y Petar Pesic (SER). Señalaron una falta antideportiva a Shermadini (min.28) y una técnica a Goga Bitadze (min. 33).

Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre).