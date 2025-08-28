Dončić comienza su andadura en el EuroBasket con derrota: Polonia se impone a Eslovenia y confirma los malos presagios

La Eslovenia de Luka Dončić ha comenzado su andadura en el EuroBasket 2025 con derrota ante Polonia (105-95)

Los 35 puntos del jugador de Los Angeles Lakers no han bastado para que el equipo se estrene con victoria, y es que a nivel colectivo, los eslovenos están lejos de la selección que conquistó Europa en 2017.

La derrota confirma las malas sensaciones de Eslovenia, 11ª en el ranking de favoritos al torneo que elaboró la FIBA y que refleja que a pesar de contar con uno de los mejores jugadores de la NBA, el resto de aspirantes están por encima.

Los anfitriones encontraron su héroe en un Jordan Lloyd en modo MVP (32 puntos) y se apuntan un tanto en un grupo donde ahora le espera la temible Francia y las asequibles Bélgica, Israel e Islandia.

Dončić, en un tono físico mucho mejor que con el que acabó la temporada pasada, firmó 34 puntos y 9 asistencias y se implicó en el juego como en sus mejores días, pero sus compañeros no le ayudaron.

En paralelo, otra superestrella de la NBA como Giannis Antetokounmpo se ha impuesto a Italia (75-66) con 31 puntos de Giannis Antetokounmpo, todo ello en una jornada que comenzó con la cruel derrota de España ante Georgia.

La dependencia de Dončić provocó que la mayoría de los puntos eslovenos del primer cuarto llevasen su firma (14 puntos), pero los polacos se marcharon con ventaja (29-25) en el primer parcial.

En el segundo, Lloyd lideró la ventaja de Polonia con 19 puntos al descanso, pero Eslovenia resistió y se quedó a un solo punto.

El tercer cuarto rompió el partido y se convirtió en un correcalles. Dončić acabó desesperado, protestando a los árbitros y recibiendo una técnica por su actitud. Polonia vivió un festival ofensivo y se marchó al último cuarto con diez puntos de ventaja.

En el parcial decisivo, la dupla formada por Ponitka (23 puntos) y Lloyd (32) impidió el intento de remontada comandado por Dončić, cuyo arreón dejó a Eslovenia a siete puntos pero que no fue suficiente para que el anfitrión se llevase la victoria ante su público.