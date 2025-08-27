Fichajes y salidas en el Real Madrid de baloncesto: tras Almansa, este es el refuerzo que cerraría la plantilla de Scariolo

El Real Madrid de baloncesto ya tiene a su quinto fichaje. El ala-pívot Izan Almansa, que la pasada campaña militó en los Perth Wildcats de la NBL australiana, regresa al club en el que se formó y firma hasta el 30 de junio de 2029.

El proyecto del Real Madrid ha sumado así cinco incorporaciones para la temporada 2025/26 bajo la batuta del nuevo técnico Sergio Scariolo, sustituto en el banquillo de Chus Mateo, y presenta ahora una mezcla más clara de juventud, experiencia y músculo físico.

La combinación de experiencia internacional como la de Théo Maledon, Chuma Okeke, con talento consolidado — David Krämer— y la proyección de Gabriele Procida y el propio Almansa, apunta a un equipo versátil, competitivo y con ambición europea palpable.

Cinco fichajes que completan una plantilla de quince jugadores, con los que el club ha reformulado por completo su proyecto.

El mercado de fichajes ha sido movido y, sobre el papel, el bloque está prácticamente cerrado. Scariolo dispone ya de un núcleo que combina carácter y juventud, aunque en los despachos, ahora con Sergio Rodríguez al frente, siempre existe margen para algún ajuste extra.

Las salidas de jugadores como Dzanan Musa o Serge Ibaka han obligado al club a replantear el perímetro ofensivo, mientras que la rotación interior se ha reforzado con músculo y movilidad para proteger el aro y mejorar los rebotes.

El quinteto de interiores, con Chuma Okeke, Izan Almansa, Edy Tavares, Usman Garuba y Bruno Fernando, ofrece respaldo físico y versatilidad; por ello, la llegada de otro perfil similar parece poco probable salvo un grave imprevisto.

Izan Almansa ficha por el Real Madrid de baloncesto Real Madrid

En la dirección de juego, la presencia de Facundo Campazzo, la progresión de Maledon y la intensidad de Andrés Feliz garantizan recursos suficientes, por lo que un tercer base solo tendría sentido ante una emergencia.

Pero todavía hay un comodín sobre la mesa. El Real Madrid no cierra la puerta pese a la llegada de Krämer y la polivalencia de Procida en la posición de escolta, o en otros puestos. Si surge una oportunidad de mercado que permita traer un tirador de garantías en el perímetro, se explorará.

Nombres que han sonado a lo largo de este verano han sido Alec Peters o Filip Petrusev, jugadores capaces de aportar amenaza desde fuera y presencia física. Petrusev se marchó a Dubái y lo de Peters se considera hoy por hoy más una posibilidad remota que una certeza real.

Las salidas

En cuanto a las salidas, las cinco bajas ya han sido ratificadas oficialmente, sellando una de las mayores reestructuraciones recientes. Musa se marcha como estrella al Dubai BC. Por su parte, Eli John Ndiaye y Hugo González cruzan el Atlántico para iniciar su aventura en la NBA, firmando con Atlanta Hawks y Boston Celtics, respectivamente.

Además, Serge Ibaka cierra su etapa en el Real Madrid tras no renovar, y Xavier Rathan-Mayes ya es oficialmente nuevo jugador de Bayern Múnich.

Salvo giro inesperado, la plantilla se considera cerrada: dos jugadores por posición, margen de rotación y profundidad para afrontar un calendario exigente. El Madrid busca equilibrio entre experiencia y juventud para competir al máximo nivel en todas las competiciones.

Los movimientos realizados han sentado las bases de un equipo más físico, joven y con variantes tácticas. En agosto no hay nada escrito y el mercado puede sorprender, pero la sensación que más pesa es que el trabajo de refuerzos ya está mayormente completado y listo para el arranque de la temporada.