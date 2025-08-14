España se lleva una dosis de realidad con una nueva derrota ante Francia en el tercer duelo preparatorio para el EuroBasket

El entrenador de la Selección española de baloncesto, Sergio Scariolo, da instrucciones a Jaime Pradilla. Europa Press Europa Press

La Selección Española de baloncesto masculino ha caído (67-75) ante Francia en el tercer amistoso de La Familia para preparar el EuroBasket 2025.

Tras su agridulce paso por Málaga, con derrota ante Portugal y victoria contra la República Checa, la Selección llegaba a Badalona para medirse a una Francia sin Wembanyama pero candidata a pelear de tú a tú con las favoritas por el cetro continental.

Los franceses fueron por delante durante todo el partido y demostraron que España está un escalón por debajo, pero un arreón español permitió llevar el partido abierto al último cuarto y volvió a demostrar el carácter competitivo de los de Scariolo.

El encuentro comenzó con las dos selecciones nacionales muy erráticas en ataque, con tan sólo 13 puntos anotados en los primeros cinco minutos de partido.

Los puntos llegaron mayoritariamente desde el tiro libre con el exmadridista Guerschon Yabusele como gran protagonista, que fue hasta cuatro veces prácticamente consecutivas a la línea personal.

Con el paso de los minutos fue Francia quién mejoró los porcentajes ofensivos y los galos pusieron el 14-25 al final del primer periodo tras un triple sobre la bocina de Alex Sarr.

El guion no cambió en el segundo cuarto y Francia cogió la máxima del encuentro con un muy buen mate en transición de Zaccharie Risacher.

Y cuando peor parecía estar España, el combinado dirigido por Sergio Scariolo puso la sexta marcha en el acelerador con un muy acertado Santi Yusta para apretar el marcador con un parcial de 8-0.

Sin embargo, los franceses volvieron a aparecer y Matthew Strazel levantó a los numerosos aficionados galos presentes en Badalona para poner un 26-36 que silenció a los locales.

Una canasta sobre la bocina antes del descanso de Darío Brizuela dejó la primera mitad en un 35-43 que hacía que los españoles no se fueran del encuentro pese a la multitud de pérdidas no forzadas. de los primeros veinte minutos.

En la reanudación, y tras un homenaje en el descanso a los retirados Quino Colom, Pau Ribas y Álex Barrera, los franceses metieron una de las canastas de la noche con un auténtico triple de Nadir Hifi en carrera esquinado a una pierna (38-46, min. 22).

Y como era de esperar, España reaccionó de la mano del público y llegó a ponerse a tan sólo dos puntos de desventaja con dos mates consecutivos de los jugadores del Valencia Basket Jaime Pradilla y Sergio de Larrea.

España aguantó un nuevo arreón francés y logró acabar el tercer cuarto con un esperanzador 52-58 tras un buen tiro de Willy Hernangómez sobre la bocina que permitía soñar con el triunfo a los de Scariolo de cara a los últimos diez minutos de choque.

En el último periodo España intentó de mil maneras la remontada, pero cada vez que había un acercamiento, los franceses respondían desde la larga distancia.

Elie Okobo, con un triple esquinado, puso el 56-64 a falta de seis minutos para el final que obligaba a los españoles a anotarlo prácticamente todo en el tramo final y a hacer muy buenas defensas.

✋ A una mano Puerto para cerrar el partido



🇪🇸 #LaFamilia no pudo con Francia y cae de ocho



💪 El sábado en París, la revancha#ImperiumNostrum #SomosEquipo @BaloncestoESP pic.twitter.com/IHkdrICXQe — Teledeporte (@teledeporte) August 14, 2025

Eso no ocurrió y Francia sentenció a falta de dos minutos para el final tras varias jugadas positivas consecutivas del NBA Risacher, que fue un mal de cabeza para la defensa española (62-71, min. 38).

Al final, Francia asaltó Badalona (67-75) y se llevó otro triunfo más en esta preparación del Eurobasket 2025.

Ficha técnica:

67. España (14+21+17+15): De Larrea (4), López-Arostegui (5), Hernangómez (7), Parra (7), Hernangómez (15) -cinco inicial-; Puerto (7), Pradilla (6), Saint-Supéry (2), Brizuela (5), Abalde (-), Yusta (6) y Sima (3).

75. Francia (25+18+15+17): Maledon (2), Hifi (7), Risacher (12), Yabusele (12), Hoard (13) -cinco inicial-; Luwawu-Cabarrot (2), Okobo (10), Jaiteh (2), Poirier (1), Sarr (3), Strazel (6) y Francisco (5).

Árbitros: Luis Miguel Castillo (ESP), Yohan Rosso (FRA) y Esperanza Mendoza (ESP). Eliminaron a Yankuba Sima por faltas

Incidencias: Partido preparatorio para el Eurobasket 2025 disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante unos 8.500 espectadores. En el tiempo de descanso se rindió homenaje a los jugadores retirados Quino Colom, Pau Ribas y Álex Barrera.