El plan de Luka Doncic que justifica su pérdida de peso: 14 kilos menos y la venganza por avergonzarlo por su físico

El cambio físico de Luka Doncic no ha pasado desapercibido para nadie, sobre todo después de que el esloveno haya sido objeto de muchas críticas a lo largo de su carrera por no cuidarse la alimentación.

A finales de julio sorprendió siendo portada del especial de verano de la prestigiosa revista Men's Health. Las imágenes revelaban a un Doncic más delgado, con definición muscular en sus brazos y una silueta atlética que contrasta con las críticas sobre su condición física.

Según apunta un ojeador que está siguiendo la carrera del esloveno en Estados Unidos, "Luka Doncic tiene una misión. Creo que ganará el MVP y el título de máximo anotador la próxima temporada de la NBA. Quiere vengarse de Dallas por avergonzarlo por su peso", confesó en DallasHoopsJournal.com.

Medios eslovenos y Sports Illustrated han desvelado la cifra del peso exacto que ha adelgazado Doncic, que acaba deampliar su contrato con Los Angeles Lakers por 3 años y 140 millones de euros, desde que terminó la temporada NBA: 14,06 kilos.

"Doncic ha perdido más de 13 kilos desde el verano pasado", informó una fuente de la NBA al medio citado anteriormente.

Las críticas por su peso

Los Dallas llegaron a gestionar estas situaciones de manera particular. Se perdió cinco partidos a finales de noviembre de 2024, cuando el equipo informó que tenía un esguince en la muñeca derecha, pero esta ausencia le permitió centrarse en su acondicionamiento físico.

Situaciones similares se habían repetido desde la temporada 2022-2023, generando frustración en la organización texana.

Luka Doncic, en su primer partido con los Lakers en el pabellón de los Mavericks Reuters

"Luka Doncic gordo es mejor que el 99,9% de todos los exteriores de la NBA", salió en su defensa Shaquille O'Neal recordando que él mismo había enfrentado críticas similares durante su carrera y que el rendimiento en cancha era lo verdaderamente importante.

Desde mayo, Doncic ha trabajado intensamente con su equipo personal, conocido como "Team Luka", compuesto por su entrenador Anže Maček, el fisioterapeuta Javier Barrio y la nutricionista Lucía Almendros.

LUKA DONCIC 2026 MVP CONFIRMED 😭🪄 pic.twitter.com/ZsVbWsPjUu — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 28, 2025

La transformación del esloveno se basa en un enfoque científico integral. Su nueva dieta incluye ayuno intermitente de 16 horas diarias (desde las 20:30 horas hasta las 12:30 del día siguiente), una alimentación libre de gluten y baja en azúcares, con un consumo mínimo de 250 gramos de proteína diarios.

Este protocolo no solo busca la pérdida de peso, sino principalmente reducir la inflamación que los entrenamientos intensos pueden generar en su cuerpo.

En forma para el Eurobasket

Esta transformación física marca el inicio de la mejor etapa de su carrera. A los 26 años, y entrando en su octava temporada NBA, el esloveno ha demostrado que puede evolucionar más allá de las limitaciones que le habían acompañado. "Esto es solo el principio. Necesito seguir adelante. No puedo parar", afirmó con determinación.

Dos grandes leyendas de la NBA, conocidos por su obsesión con el entrenamiento y la superación, le han servido de ejemplo. "Michael Jordan y Kobe Bryant hicieron mucho en sus carreras. Sacrificaron mucho".

El EuroBasket será el primer gran examen de su nueva condición, seguido de una temporada con los Lakers que podría definir el legado tanto suyo como de LeBron James.

Con un físico renovado, una mentalidad más disciplinada y la presión de aprovechar una oportunidad única de campeonato, Luka Doncic se presenta como una versión completamente nueva de sí mismo, lista para escribir el próximo capítulo de su carrera.