Sergio Scariolo será nuevo entrenador del Real Madrid de Baloncesto después del Eurobasket: firma hasta 2028

El Real Madrid empieza una nueva era en el banquillo de la mano de Sergio Scariolo. El entrenador italiano regresa a la que fue su casa hace 23 años y se hará cargo del equipo cuando termine el Eurobasket. El técnico de Brescia sustituye a Chus Mateo después de tres temporadas en el equipo.

Era un secreto a voces y ya se ha hecho oficial. Uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto va a coger las riendas del vigente campeón de Liga tras la participación de la selección española de baloncesto en el Eurobasket de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

El interés del Real Madrid por Scariolo viene de lejos, a raíz de las dudas y la irregularidad por el juego del equipo madridista en el primer tramo de la temporada, pero se ha concretado en los últimos días.

Esta va a ser la segunda etapa de un entrenador que se ha convertido en el más laureado en la historia de la Selección con un total de ocho medallas: 5 de oro (Mundial 2019, Eurobasket 2009, Eurobasket 2011, Eurobasket 2015 y Eurobasket 2022), 1 de plata (Juegos Olímpicos de Londres 2012) y 2 de bronce (Juegos Olímpicos de Río 2016 y Eurobasket 2017).

Scariolo firma hasta 2028 con el objetivo de mejorar los resultados de un Chus Mateo que ha dejado el equipo después de levantar seis títulos en los tres años que ha dirigido al Real Madrid. No obstante, las derrotas ante Unicaja en la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de no haberse clasificado para la Final Four de la Euroliga han pasado factura.

Su pasado en el Real Madrid

Sergio vuelve a la Liga Endesa once años después de su salida del Baskonia. Desde entonces, y en algunos tramos de su trayectoria profesional, compaginó su trabajo al frente del equipo nacional con su labor como entrenador asistente en los Raptors de la NBA (campeón en 2021) y primer técnico del Virtus Bolonia hasta 2023, su última experiencia al frente de un club hasta ahora.

Será su segunda etapa en el Madrid después de tres temporadas, del 99 al 2002, en las que consiguió la Liga en su primer año al frente del equipo blanco.

La siguiente temporada, en blanco, fue su última campaña como madridista. Hasta ahora, 23 años después y tras una trayectoria histórica al frente de la selección, cuando toma las riendas del equipo blanco. Una nueva época en la sección de basket del Real Madrid.

Tras el Eurobasket se pondrá fin a la etapa de Sergio Scariolo como seleccionador español. La decisión de afrontar un nuevo reto en su carrera no pilló de imprevisto a la Federación Española de Baloncesto, por lo que no ha habido ningún problema en facilitar su salida.

Sin embargo, de momento se centra en el Eurobasket, un torneo en el que España querrá revalidar su corona y lograr su quinto entorchado europeo, a pesar de que se presenta como una de las dos principales favoritas al título. Eso sí, la ilusión es máxima por firmar un gran papel.