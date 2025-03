El Real Madrid, sin acierto en el triple, cae derrotado ante Panathinaikos y se complica la vida en la Euroliga

El Real Madrid no termina de despegar en la Euroliga y ante uno de los grandes favoritos a alzarse con el título, el Panathinaikos, los blancos cayeron derrotados en un partido donde la diferencia estuvo en el acierto en el triple. Los de Chus Mateo metieron sólo tres de los 24 lanzamientos que ejecutaron. [Así hemos vivido la derrota del Real Madrid]

Las últimas derrotas ante Mónaco, Anadolu Efes y Fenerbahçe empezaron a sembrar las dudas en un Real Madrid que recibió al Barça en un partido que se antojó como una final. Los de Chus Mateo reaccionaron y volvieron a la senda de la victoria en Europa, pero en Atenas no pudieron encadenar su segunda victoria consecutiva.

El Real Madrid pecó de grandes desconexiones conforme se acercaban al Panathinaikos en el marcador. Además, los de Chus Mateo no mostraron una versión sólida en defensa ante el equipo más anotador de la Euroliga. Los blancos tienen ahora el mismo número de victorias (14) que de derrotas, dificultando así meterse en los playoffs.

Juancho Hernangómez presionado por Garuba en el partido de la Euroliga. EFE

En este tramo de la temporada, cada encuentro que resta en la Euroliga se antoja como una final para el conjunto madridista si quieren terminar en el play-in, puesto que terminar entre los seis primeros se antoja algo bastante complicado a raíz de la derrota ante Panathinaikos.

El conjunto blanco mostró varias versiones durante el partido. A pesar de ir a contracorriente durante gran parte del mismo, los de Chus Mateo amenazaron con arrebatarle la victoria a los griegos poniéndose a tiro de piedra en el marcador, pero en los momentos cumbres el Real Madrid no estuvo a la altura.

El triple condenó al Madrid

Las primeras canatas del partido tardaron en llegar, pero cuando Campazzo y Wenyen Gabriel inauguraron los puntos para sus equipos, en el encuentro las defensas dejaron de imponerse a los ataques. Mario Hezonja trató de ponerse la capa de superhéroe y liderar así al Real Madrid, pero el croata se encontró con una actuación brillante de Kendrick Nunn.

El Real Madrid estuvo errático desde el arco, situación que aprovechó Panathinaikos por medio de Juancho Hernangómez quien terminó el primer cuarto con ocho puntos. Tavares le cogió el testigo a Hezonja y el de Cabo Verde empezó a meter las canastas de su equipo, pero al conjunto blanco le faltó acierto en el triple, factor que resultó diferencial ante la destreza en el tiro exterior del equipo griego (24-13).

El segundo cuarto empezó con una gran canasta de Hezonja en el poste bajo que inmediatamente fue replicado por Mitoglou con un triple. Chus Mateo trató de cambiar la dinámica del partido con una segunda unidad liderada por Sergio Llull. A pesar de que los blancos no metieron ninguno de los diez triples que intentaron en el partido, el comodín en ataque estaba en la figura de Edy Tavares.

Tras ponerse 14 puntos abajo, el Real Madrid reaccionó con un parcial de 0-8 que obligó a Ergin Ataman a parar el partido. Panathinaikos volvió a poner tierra de por medio con el triple de Lorenzo Brown y la canasta de Sloukas, pero replicó Dzanan Musa para llevar el marcador 40-33 al descanso.

Una reacción a medias

El equipo griego volvió a poner de manifiesto al inicio del tercer cuarto que la diferencia estaba siendo en el triple. Mientras Musa fallaba en el duodécimo intento del Real Madrid, Jerian Grant metía la primera canasta del segundo tiempo desde el tiro exterior. Panathinaikos plasmó un parcial de 8-0 que obligó a Chus Mateo a reaccionar.

El primer triple del Real Madrid en el partido por medio de Mario Hezonja fue la antesala a la reacción del equipo blanco. El parcial de 2-13 permitió a los de Chus Mateo ponerse cuatro abajo tras los 15 puntos de máxima que habían establecido los griegos.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, Panathinaikos se puso trece arriba con las canastas de Nunn, Sloukas, Mitoglou y Osman. El parcial de 11-2 echó por tierra el gran tercer cuarto que llevaba el Real Madrid hasta el momento. El triple de Llull a falta de cuatro segundos para el final del tercer cuarto volvió a meter a los blancos en el partido (63-53).

El último cuarto empezó a pedir de boca para el Real Madrid con las canastas de Dzanan Musa y Bruno Fernando, poniendo a los blancos seis puntos abajo, pero Mitoglou castigó una nueva desconexión del rival para volver a establecer una ventaja superior a los diez puntos (70-59).

Además del triple del griego, un contraataque finalizado por Kostas Sloukas, y un aro pasado de Nunn tras tiempo muerto templaron al anfitrión y le pusieron de nuevo en la buena órbita ante los últimos cinco minutos.

Dado el panorama no le quedaba más remedio a los blancos que intentar recortar la desventaja con intentos de tres. Pero el día, definitivamente, no estaba para ello. Negados en el lanzamiento exterior, los triples que no habían entrado antes no lo hicieron tampoco después.

Ficha técnica del partido:

Panathinaikos: Kalaitzakis (-), Grant (11), Nunn (18), Juancho Hernangómez (12), Pleiss (-) -cinco inicial-, Gabriel (7), Osman (9), Mitoglou (15), Sloukas (10), Brown (3), Papapetrou (-) y Samudorov (-).

Real Madrid: Campazzo (4), Abalde (2), Hezonja (18), Garuba (-), Ibaka (-), -cinco inicial-, Llull (10), Musa (12), Bruno Fernando (6), Ndiaye (-), Hugo González (2), Tavares (16), Feliz (-).

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Emin Mogulkoc (Turquía) y Milan Nedovic (Eslovenia). Eliminaron por faltas personales a Tavares (m.39).

Incidencias: partido de la jornada 28 de la Euroliga disputado en el Oaka Altion.