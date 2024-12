Paris - Real Madrid, Euroliga de baloncesto en directo: resultado y estadísticas del partido en vivo

El Real Madrid, que encadena tres derrotas seguidas en la Euroliga y actualmente es decimotercero en la fase regular de la máxima competición europea, afronta la visita al París Basketball, líder, como una oportunidad de lograr un triunfo que le impulse en lo anímico y le ayude a ir encontrando su mejor versión.



No será sencillo, porque si bien Chus Mateo, que se lleva a todos sus jugadores, afirma que encaran el choque con "ilusión", reconoce que viendo jugar al rival uno se da cuenta de por qué va primero: "La energía con la que juegan, su velocidad, su arrojo, su frescura. Da gusto ver jugar al París. Nosotros estamos bien, vamos a ver si somos capaces de llegar al final con opciones de vencer en un campo difícil, pero con ilusión de afrontar al equipo líder y de llevarnos una victoria fuera de casa".



Mateo no ahorró elogios hacia los galos: "Hace un juego muy rápido, sin miedo, es capaz de jugar a varias velocidades durante el partido, no especula a la hora de correr, de tomar tiros de tres puntos. Tiene un base que está siendo una de las sensaciones de la Euroliga, que está dando y generando muchos puntos a su equipo".



Pese a lo vistoso del juego del oponente, el técnico del conjunto blanco quiso reivindicar que ellos también brillaron el año pasado: "Me gusta mucho verlos jugar, juegan muy bien. Pero nosotros el año pasado hicimos un baloncesto muy bonito. Me gustó mucho ver al Real Madrid del año pasado, jugábamos muy bien al baloncesto. Este año estamos jugando a algo diferente por la situación, pero sí creo que el pasado hicimos un juego muy bonito y divertido para la gente".