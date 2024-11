Paris - Baskonia, Euroliga de baloncesto en directo: resultado y estadísticas del partido en vivo

El Baskonia visitará este viernes al sorprendente París Basketball, entrenado por Tiago Splitter, que ha debutado en la Euroliga con un gran inicio. Los franceses firman tres victorias y tres derrotas en la primera fase de la competición, con triunfos de prestigio ante Mónaco y Panathinaikos, dos candidatos a estar en la Final a Cuatro de este curso.



El equipo del ex baskonista Tiago Splitter despliega además un juego alegre, que le permite ser uno de los equipos más anotadores del campeonato, liderados por TJ Shorts, un base que ha irrumpido con fuerza en la competición y que promedia más de 18 puntos y casi 8 asistencias por encuentro.



El técnico brasileño no podrá contar con otro ex azulgrana, Daulton Hommes, por una lesión en la pierna.

Pablo Laso, por su parte, no tendrá disponibles ni a Tadas Sedekerskis ni a Sander Raieste, para escribir una página más en su historia y jugar por primera vez ante un rival que solo tiene seis años de vida.