Barça-Real Madrid, Liga Endesa: horario y dónde ver el partido de baloncesto de playoffs

Las semifinales de la Liga Endesa viajan a Barcelona tras los dos primeros partidos de la serie disputados en el WiZink Center de Madrid. El Palau espera a los suyos este domingo (18:30 horas) para darles impulso y evitar que sea el último partido de la eliminatoria. El Barça se asoma al abismo mientras que el Real Madrid tan sólo necesita un triunfo más para alcanzar la final de la Liga Endesa. Dos situaciones opuestas tanto en los números como en las sensaciones ofrecidas en los dos primeros choques de la serie.

El primero no tuvo mucha trama. Los de Chus Mateo sacaron el martillo y golpearon (97-78) durante todo el encuentro con Facundo Campazzo y Edy Tavares como herreros destacados. El base argentino estuvo de récord. Sumó dos pases a canasta que le situaron como el cuarto máximo asistente de la historia del club blanco y el décimo en triples en ACB. Más registros rotos para una leyenda blanca que recientemente fue nombrado MVP de la fase regular de la Liga Endesa.

Joel Parra fue muy crítico con el rendimiento de su equipo al pedir una "valoración personal" a sus compañeros si no querían "irse ya de vacaciones". "No hemos venido al primer partido con la mentalidad que toca. Jugando solamente diez minutos, que es lo que hemos hecho, cinco en el segundo cuarto y cinco en el tercero, no nos da para ganar a este Real Madrid y menos en su casa", diagnosticó.

Los de Grimau mejoraron su imagen en el segundo enfrentamiento (104-98), especialmente en el primer cuarto, pero se fueron diluyendo a medida que corría el cronómetro. La actuación de Sergio Llull, escoltado perfectamente por Musa, contribuyó a ello. El bosnio contribuyó con 18 puntos a exhibición ofensiva del Real Madrid que superó los 100 puntos. Los azulgranas no han encontrado todavía el camino a seguir para hincar el diente a su rival.

Laprovittola, taponado por Causeur y Tavares. EFE

Se aferran al factor cancha, clave esta temporada para los azulgranas que se impusieron los dos últimos clásicos jugados en su feudo. A principios de año se llevaron el duelo de Euroliga y, meses más tarde, el de vuelta de Liga Endesa. Los de Grimau deberán pelear también contra la historia. De 66 semifinales disputadas al mejor de cinco partidos, 41 llegaron al tercer capítulo con un 2-0 en el marcador y nunca se produjo una remontada: 21 se saldaron con un 3-0, 13 con un 3-1 y siete con un 3-2.

¿Dónde se juega el Real Madrid - Barcelona de Liga Endesa?

Este encuentro que corresponde a la semifinal de Liga Endesa entre el Barcelona y Real Madrid se disputa en el Palau Blaugrana. Este feudo tiene una capacidad para unas 7.585 personas personas.

¿Cuándo y a qué hora es el Real Madrid - Barcelona de Liga Endesa?

Este partido de la semifinal de Liga Endesa entre el conjunto azulgrana y el blanco se disputa este domingo 2 de junio a las 18:30 hora peninsular. En México serán las 07:30 mientras que en Argentina serán las 13:30 horas.

¿En qué canal se puede ver el Real Madrid - Barcelona de Liga Endesa?

El choque que va a medir a madridistas y a culés se va a poder seguir a través del canal Movistar + Deportes, disponible en Movistar+ y aquellas plataformas que tengan adquirido este paquete.

También se podrá seguir el encuentro en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del Barcelona - Real Madrid correspondiente a la semifinal de la Liga Endesa.