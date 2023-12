La última exhibición de Luka Doncic con Dallas que le mete en los libros de historia de la NBA

Cuando Luka Doncic empezó a brillar en el Real Madrid siendo prácticamente un adolescente, enseguida quedó claro que tenía una estrella y un do especial para jugar al baloncesto. Sin embargo, pocos podían pensar que, unos años más tarde y a una edad aún muy temprana, se podría colar con tanta facilidad en los libros de historia de la NBA, donde están los mejores de todos los tiempos.

Sin embargo, Luka Doncic consiguió añadir su nombre entre los más laureados de la mejor competición de mundo de baloncesto gracias a la exhibición que ofreció la pasada madrugada en el partido de su equipo, los Dallas Mavericks, ante los Utah Jazz. Los Mavs lograron la victoria de una manera muy solvente y eso fue sobre todo gracias a los números que logró el esloveno una vez más.

Doncic terminó el encuentro con 40 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, es decir, un triple-doble que le metió directamente en la historia de la NBA porque se convirtió en el noveno jugador con más triples-dobles de todos los tiempos en la competición norteamericana. Un total de 60 acumula ya Luka pese a que tiene tan sólo 24 años, y nadie sabe todavía dónde puede estar el techo de este jugador que sigue maravillando semana tras semana.

Los números de LUKA DONCIC en TRES CUARTOS



💎40 puntos

💎11 asistencias

💎10 rebotes



Primer jugador de la historia en alcanzar un 25+10+10... ¡al descanso! Sí, Luka ya llevaba 29 PTS, 10 REB y 10 AST a mitad de partido.

El ex del Real Madrid acaba de ser padre hace apenas unos días, pero eso no fue óbice para que ofreciera una exhibición en su regreso a las pistas. Los Mavericks vencieron por un contundente 147-97 a los Jazz, que no tuvieron jamás opciones, y Doncic firmó además su triple doble en apenas tres cuartos de partido, ni siquiera necesitó el tiempo completo.

Cuando se miran con lupa las cifras que acumula ya el esloveno en la NBA, todo toma aún una dimensión diferente. Es el quinto jugador ya en toda la historia de la NBA con triples-dobles de 30 puntos, y el cuarto en el ranking en triples-dobles con 40 puntos o más, como el que logró la pasada madrugada.

Doncic ya había firmado su triple-doble en la primera mitad, algo que habla de la superioridad que manifestó en este encuentro sobre la pista. Finalizó con 14 de 25 en tiros de campo, 6 de 12 en triples y 6 de 8 en los tiros libres.

Los rivales, desquiciados

Tal fue la portentosa actuación que firmó en este partido en jugador de los Dallas Mavericks que los rivales terminaron absolutamente desquiciados con él, sin saber qué hacer para pararle, y todo eso llevó a momentos de tensión.

Y es que Kris Dunn, el jugador de los Utah Jazz, llegó a encararse con Luka Doncic durante el encuentro. Le señaló con el dedo a la cara y se formó una pequeña tangana que cortaron los árbitros, así que por suerte este conato de disputa no llegó a mayores. No sentó nada bien en el equipo perdedor que los Mavs celebraran algunas canastas en plena exhibición.

Doncic celebra una canasta en el partido ante los Jazz. REUTERS / USA TODAY

Luka Doncic siguió a lo suyo, hacer historia y seguir colando su nombre ya a sus 24 años entre los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. Y eso que todavía tiene mucho tiempo por delante para seguir batiendo todos los registros.

