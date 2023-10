Doncic es la estrella y baja el suflé de Wembanyama en su debut en la NBA

La NBA dio la bienvenida a su siguiente gran fenómeno, Victor Wembanyama. El número 1 del último Draft, un chaval de 19 años y 2,24 metros de altura, puso oficialmente su primera pisada en la mejor liga del mundo. El pívot nacido en Francia se une a una constelación de estrellas en la que cada una de ellas trata de marcar su terrero. Y eso le tocó sufrir a Wemby en su debut por parte de Luka Doncic.

Los San Antonio Spurs se midieron a los Dallas Mavericks en la jornada de apertura de la NBA. La liga sabe lo que se hace en cuanto a marketing y medir a dos de sus grandes talentos de la nueva era, en el derbi texano, suponía un éxito asegurado. Vencieron los Mavs por 126-119 con Doncic como gran protagonista al lograr un triple doble espectacular.

33 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias firmó el talento esloveno, que se estrenó así en su sexta temporada ya en la NBA. Una asistencia para un triple de Kyrie Irving (22 puntos) con 1.51 en el cronómetro del último período y un maravilloso triple con paso atrás con 28.9 por jugar completaron la actuación sobresaliente de Doncic.

Luka Doncic: "Estoy aquí" 👇👋



💎33 PUNTOS

💎13 REBOTES

💎10 ASISTENCIAS

💎2 ROBOS



Triunfo de los @dallasmavs(126-119). pic.twitter.com/ORJTu11QCI — NBASpain (@NBAspain) October 26, 2023

Wembanyama, considerado a sus 19 años como un talento generacional, tuvo un comienzo lento y anotó seis puntos en los primeros tres cuartos, pero acabó liberándose de la presión y brilló con nueve puntos en el cuarto período que volvieron a dar opciones a los Spurs.

El francés cerró su debut en la NBA con una anotación de quince puntos, cinco rebotes, dos asistencias, dos robos y un tapón en 23 minutos en pista.

El debut de Victor Wembanyama en la NBA a sus 19 años.



▪️15 puntos (9 en el 4Q)

▪️5 rebotes

▪️2 asistencias

▪️2 robos

▪️1 tapón

▪️67% TC pic.twitter.com/xjc5nKDzlL — NBASpain (@NBAspain) October 26, 2023

Tras el partido, Doncic quiso dar una bienvenida a Wembanyama más acogedora elogiando su actuación: ""Fue fantástico, se lo dije, jugó muy bien para ser su primer partido. No me acuerdo de un novato que haya jugado así su primer partido", dijo Doncic al acabar el encuentro. "Me acuerdo de mi primer partido, estaba nervioso. Él no me parecía nervioso, jugó de maravilla", agregó.

Los Mavs: ganas de revancha

Los Mavs y Doncic pretenden tomarse la revancha tras un último año muy decepcionante, en el que no se clasificaron a los 'playoffs', y dieron la cara en el derbi texano ante los Spurs.

Al triple doble de Doncic se sumaron los 22 puntos con seis asistencias de Kyrie Irving y los 17 puntos de Grant Williams, con cuatro triples y una gran aportación en el cuarto período.

Irving regresó este curso para formar una dupla con Doncic que el año pasado no funcionó. Incorporado en febrero a cambios de Spencer Dinwiddie y Dorian Finney Smith, el base no consiguió encajar en el juego de los Mavs, que en su lado de la pista sufrieron tremendamente a nivel defensivo.

Esos apuros defensivos se vieron este miércoles, con los Mavs que recibieron 78 puntos al descanso, pero fueron matizados con una gran segunda mitad.

