El FC Barcelona vuelve a alimentar las dudas al caer ante un Armani Milán que no se jugaba nada

No era el guión que tenía en la cabeza el FC Barcelona para el tramo final de la competición regular de la Euroliga, pero a veces los renglones se tuercen de la forma más inesperada. Los culés no pudieron evitar la derrota en la cancha de un Armani Milán que ya no se jugaba absolutamente nada y volvieron a abrir las dudas sobre su juego en el peor momento, a las puertas de las eliminatorias. [Armani Milán 84-76 FC Barcelona: estadísticas y narración]

Venían en buena racha los de Jasikevicius, así que todo se encaminaba hacia una nueva victoria, pero la realidad les dio un duro golpe en Italia. Pese a que el arranque fue bueno por parte de los catalanes, los italianos le dieron la vuelta al marcador en el segundo y tercer cuarto, así que ya el Barça navegó lejos en el luminoso sin ser capaz de reducir la brecha.

Los 17 puntos con los que terminó el choque Kuric no fueron suficientes para detener a un Armani Milán que quería despedir la temporada regular ante su afición con buen sabor de boca. Los transalpinos no estarán en las eliminatorias, pero volvieron a destapar las carencias de un Barça que puede perder incluso la tercera posición en la última jornada.

Un arranque igualado

El Barça quería pelear por terminar primero en la fase regular de la Euroliga, pero ya no será posible después de lo sucedido en Milán. Todo arrancó con un bonito duelo de triples en el que Kuric y Laprovittola mantuvieron a flote a los culés. Todo estaba muy igualado, pero en el tramo final del primer cuarto los culés apretaron en defensa para acompañar al buen hacer de Mirotic y Vesely en ataque.

Tuvo que parar el partido Messina, que veía cosas que no le estaban gustando, así que sus pupilos le hicieron caso y volvieron a meterse en el partido. El cuadro lombardo subió el listón físico y recortó la desventaja al final del primer asalto (18-21) gracias a los puntos de Voigtmann y Hines desde la media distancia.

Higgins buscando a Vesely. FC BARCELONA

El arranque del segundo cuarto fue escaso en cuanto a anotación se refiere, pero Melli comenzó a hacer daño y encabezó la estirada de los italianos que llegaron a irse 4 puntos arriba en el tramo final del segundo parcial. El Barça aguantó el tirón y eso dejó un marcador de 39-36 al descanso que hacía aguardar una segunda parte disputada.

Aquí es donde los de Jasikevicius demostraron sus carencias. El arranque no fue bueno y los italianos estiraron la distancia hasta los 10 puntos al término del tercer cuarto (58-48), algo que ponía las cosas muy cuesta arriba para los culés. En el último parcial nada cambió. El Armani Milán fue solvente y evitó cualquier reacción de los catalanes para llevarse la victoria cuando ya no se jugaban nada.

Armani Milán 84-76 FC Barcelona

Armani Milán: Napier (18), Shields (5), Baron (12), Melli (11), Voigtmann (5) -equipo inicial-, Davies (8), Thomas (-), Pangos (3), Ricci (10), Hall (-), Hines (10) y Datome (2).



Barcelona: Satoransky (2), Laprovittola (12), Kuric (17), Mirotic (11), Sanli (-) -equipo inicial-, Da Silva (2), Paulí (-), Vesely (9), Abrines (3), Higgins (6), Tobey (12) y Jokubaitis (2).

Parciales: 18-21, 21-15, 19-12, 26-28



Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Matej Boltauzer (ESL) y Gytis Vilius (LIT). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la trigésimo tercera jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el Mediolanum Forum de Milán.

