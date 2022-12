Jordi Fernández, el primer español en dirigir un banquillo de la NBA y que ya tiene un anillo

Con un baño de agua y la felicitación de un grupo totalmente entregado. Así es como ha sido la bienvenida que el vestuario de los Sacramento Kings le ha dado a Jordi Fernández después de haber hecho historia. El técnico de Badalona se ha convertido este jueves en el primer español que dirige como primer entrenador un partido de la NBA.

Otro muro que derriba el baloncesto español al otro lado del Atlántico. Este ha sido uno de los más pesados y es que parecía que no iba a llegar nunca el momento en el que un técnico nacional se pusiera al frente de una franquicia en un partido de la mejor liga del mundo. Después de décadas enviando a jugadores y a grandes estrellas como Pau Gasol, Rudy Fernández, Marc Gasol, Ricky Rubio o Juan Carlos Navarro, ahora le llega el turno a Jordi.

Este badalonés, a pesar de ser 'casi' un desconocido en el baloncesto nacional, es una persona muy reputada al otro lado del charco, ya que cuenta con una amplia trayectoria. Este jueves se ha puesto al frente de los Sacramento Kings, equipo al que llegó al final de la temporada pasada como ayudante principal de Mike Brown.

Cuando Jordi materializó su fichaje, sabía que este momento podía llegar tarde o temprano. Ahora, una sanción de Mike Brown en el duelo contra los Cleveland Cavaliers le ha permitido cumplir un sueño, pero también un reto. El técnico español ya tiene su primer partido como entrenador principal en la mejor liga del mundo y también su primera victoria y es que los Kings vencieron a los Toronto Raptors por 123-124.

¿Quién es Jordi Fernández?

Aunque a muchos no les suene este nombre, Jordi Fernández ha ido escribiendo la historia de baloncesto español en el territorio más hostil. Antes, en Estados Unidos y en la NBA no se veía bien que un jugador español, europeo o ni tan siquiera blanco despuntara entre el talento americano. Ahora incluso les abren las puertas de sus vestuarios para que tomen las riendas.

Mucho han cambiado las cosas en las últimas décadas gracias a pioneros como Jordi, que nació en Badalona un 27 de diciembre de 1982. Le quedan menos de dos semanas para su cumpleaños, pero el regalo le ha llegado por adelantado. Como no podía ser de otra forma, este catalán es un talento surgido desde la inagotable cantera de la 'Penya'.

Sin embargo, siempre tuvo claro que su techo no estaba en Europa, sino que quería aprender de los mejores y para eso debía hacer las maletas. En el año 2006 cruzó el Atlántico para enrolarse en la Impact Basketball Academy, una empresa que se dedica al desarrollo de jugadores de la NBA. Y aprendió buena parte de todo el conocimiento del baloncesto estadounidense que ahora mismo atesora.

Ese fue el paso previo a dar el salto a la NBA. Su carrera siempre ha estado marcada por la figura de una de las mayores leyendas de los banquillos de la mejor liga del mundo como es Mike Brown. Fue él quien se lo llevó en el año 2009 a entrar a los Cleveland Cavaliers y de su mano, más de una década después, ha cumplido el reto de dirigir su primer partido como entrenador principal.

Su primer empleo fue el de entrenador de desarrollo de la franquicia y desde Ohio puedo dirigir a jugadores como LeBron James o Shaquille O'Neal. Ya en ese momento se dio cuenta de que todo el esfuerzo y de que haber dejado su casa habían merecido la pena. Años más tarde abandonó la élite para agrandar su currículum. Se pasó a la G-League como primer entrenador y deslumbró en los Canton Charge, con quien consiguió un balance total de 62-38. Sus grandes actuaciones llamaron la atención de algunos de los equipos más importantes de la NBA.

Más tarde regresó a Cleveland para tocar el cielo y es que formó parte del cuerpo técnico que guio a los 'Cavs' de LeBron James y Kyrie Irving hasta el título. El badalonés no se podía creer que ya tuviera un anillo solo 10 años después de haber aterrizado en Estados Unidos. Más tarde fue llamado por los Denver Nuggets para ser entrenador asistente y allí pasó las últimas seis temporadas hasta que Sacramento llamó a su puerta.

Mike Brown le quería de nuevo a su lado y no paró hasta convencerle. En mayo se hizo oficial su llegada a los Kings como entrenador jefe asociado, un cargo que ya era histórico y que le puso en la rampa de lanzamiento para cumplir lo que finalmente ha llegado solo siete meses después de su último movimiento.

Un admirador de Guardiola

"Tengo mucha ilusión por esto. Que yo esté aquí hoy es fruto de un esfuerzo colectivo. Cuando un entrenador lucha por sus jugadores, pero lo descalifican, la mejor manera de responder era juntar a todo el equipo y convencerles de dar lo máximo para ganar el partido. He conseguido que este equipo sea un ejemplo. Para mí la clave es no buscar excusas, no quejarse. Evidentemente estoy orgulloso por mí, pero lo más importante es poderle dar a Mike y al equipo la victoria".

Esas fueron las primeras palabras de Jordi Fernández tras hacer historia. Acordarse del entrenador que un día le tendió la mano para entrar en la NBA y que ahora ha propiciado que pueda dirigir su primer partido en la mejor liga del mundo. No por la expulsión, sino por haber confiado en él hace unos meses como la persona idónea para estar a su lado.

Esta reflexión resume a la perfección lo que es Jordi Fernández y cuál es el camino que ha elegido para llegar al éxito. Siempre con la educación y el trabajo como banderas, y sabiendo ser agradecido con aquellos que le fueron abriendo puertas en un camino hasta ahora inexplorado. Siempre humildad ante todo, incluso en la grandeza.

Jordi, que pasó por las filas de la Federación Española de Baloncesto y que fue asistente de la Selección, no ha perdido la perspectiva incluso habiendo tenido a grandes estrellas como Nikola Jokic a su cargo. Sus jugadores le definen como una persona entrañable, trabajadora y muy metódica. Domantas Sabonis, uno de los referentes de los actuales Kings, aseguraba que estaba muy orgulloso de su técnico aunque fuera "tan pesado" en los entrenamientos.

El de Badalona, que ha tenido la oportunidad de aprender de los mejores jugadores y de los mejores entrenadores del mundo, guarda una gran curiosidad y es que uno de sus referentes no está en las pistas de baloncesto, sino en los campos de fútbol. Y es Pep Guardiola, a quien pudo conocer poco antes de ganar el anillo con los 'Cavs' y con quien ha forjado una gran relación.

"Tuve el placer de conocer a Pep Guardiola durante las Finales que jugamos en Cleveland en el 2016. Le tengo mucha admiración ya que es uno de los mejores entrenadores de nuestro país y del mundo. Intento leer artículos sobre otros entrenadores y sus experiencias, aunque sean deportes distintos creo que todos los deportes colectivos tienen aspectos a compartir desde el punto de vista de la dirección de equipos".

La llegada a la cúspide Jordi, quien ahora sueña con dirigir de manera completa a una franquicia de la NBA para seguir agrandando su leyenda, no solo es una victoria del baloncesto español, sino que lo es de todo del deporte europeo.

