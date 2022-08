Lorenzo Brown evita la polémica nacionalización y luce la camiseta de España: "No es mi asunto"

Lorenzo Brown (Roswell, Estados Unidos; 1990) ejerce ya como jugador español. Fue uno de los indiscutibles protagonistas en la presentación de la selección. El base nacionalizado acaparó los focos y los micrófonos por la polémica que ha rodeado a este proceso hasta llegar a vestir la camiseta que este martes se ha puesto por primera vez. Agradeció a "la federación y los jugadores" poder estar en la convocatoria de 22 jugadores del Eurobasket 2022.

El jugador fue preguntado por esa polémica nacionalización, pero no quiso alimentar el debate que se ha creado en el país hablando en inglés: "No entro en políticas. No es mi asunto. Yo juego al baloncesto. No pude decir que no a esta oportunidad que se presentó. He crecido viendo a este equipo con jugadores como Pau y Marc. Es un honor y estoy deseando empezar". Lo único que dijo en un rudimentario español fue: "Estoy feliz de estar aquí".

El nuevo base de Maccabi Tel Aviv ha sido el gran protagonista del último mes en el baloncesto nacional. Su proceso se resolvió de manera exprés dejando varias decisiones polémicas por el camino. Desde el trato de favor que ha recibido el jugador a petición del seleccionador y de la propia federación pasando por encima de la situación que registra en estos momentos el trámite de nacionalizados del Ministerio de Justicia.

Brown, que recibió la defensa de su seleccionador, se centró en las dos leyendas con las que compartirá selección: Sergio Llull y Rudy Fernández. "Es increíble poder jugar con ellos. Solía ver a Rudy cuando yo era pequeño, en Portland. Era uno de mis jugadores favoritos, un gran tirador. Es un gran chico también fuera de a pista. Y a Sergio le he visto hacer grandes cosas desde que estoy jugando fuera. Espero aprender mucho de ellos y hacerme mejor jugador", explicó el del estado de Georgia.

Estos también aprobaron su presencia en la Selección. Era esperada la opinión de Rudy, crítico al conocerse su nacionalización. "Con una lista de 22, muchas puertas no ha cerrado", recalcó. Tras la broma, quiso dejar claro que "es un jugador que viene a ayudar". Además, dejó un palo a otros nacionalizados: "Prefiero jugadores que se vinculen a esta selección a otros que dejen de lado la llamada de Sergio". Llull apostilló que considera a Lorenzo "un compañero más".

El seleccionador instó a la Federación a solicitar este trámite al Gobierno. Scariolo había tenido a Brown a sus órdenes en los Toronto Raptors, de la NBA, y vio clave su incorporación para cubrir las bajas. El jugador, por su parte, renuncia a su nacionalidad estadounidense para convertirse en el base titular de la Selección.

A Lorenzo Brown le respaldan su calidad y su experiencia tras haber pasado por hasta cuatro franquicias de la NBA (Sixers, Wolves, Suns y Raptors). Además, desde hace tres años se ha ido adaptando al baloncesto europeo tras cruzar el charco.

