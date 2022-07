Alfonso Reyes, presidente de la ABP: "El CSD debe cuidar al deportista español y no lo hacen"

Han pasado ya varias horas desde que se hiciera oficial el anuncio de la nacionalización de Lorenzo Brown. Un proceso que trae consigo que el nuevo jugador de Maccabi de Tel Aviv pueda ser convocado por el equipo español. De hecho, la tramitación exprés de su nuevo pasaporte responde directamente a una próxima llamada por parte de Sergio Scariolo. Un asunto que ha generado mucha polémica por diferentes motivos.

Esta decisión del seleccionador, defendida por la Federación Española de Baloncesto y que el CSD ha elevado hasta el mismo Consejo de Ministros, previo paso por Justicia, ha provocado un enorme debate. Muchos jugadores profesionales y aficionados defienden que no tiene ningún sentido la decisión que se ha tomado y que esta no responde más que al deseo de un Scariolo que quería contar en sus filas con un jugador de su cuerda.

La Selección va a llegar al próximo Eurobasket, que arranca el 1 de septiembre, sin bases de primer nivel. O eso es lo que han transmitido tanto el entrenador como la propia FEB, quienes han hecho de menos a jugadores que en muchos momentos han formado parte del equipo nacional, especialmente en las Ventanas. Sin embargo, para jugarse las medallas en la competición del Viejo Continente no alcanza y por eso han sido apartados.

Las críticas, además de afear este gesto y el ninguneo al deportista español, se centran también en que el jugador elegido no justifica ni el revuelo formado ni el privilegio que se le ha concedido al saltarse toda la lista de espera de solicitantes de la nacionalidad española. Una de las personas más autorizadas para hablar del tema, y más críticas con el asunto, es Alfonso Reyes, presidente de ABP, y que ha transmitido a EL ESPAÑOL su profundo pesar por una decisión que daña nuestro baloncesto.

Alfonso Reyes, en la Asociación de Baloncestistas Profesionales

Dañando al baloncesto español

Alfonso Reyes es una leyenda del baloncesto español. Durante las casi dos décadas que duró su carrera profesional pasó por clubes tan importantes como el Real Madrid, el Estudiantes o el Unicaja de Málaga. Además, disputó un total de 140 partidos con el equipo nacional conquistando un oro y dos platas en Europeos. Su brillante trayectoria le avala a la hora de analizar casos tan controvertidos como el de Lorenzo Brown.

Pero por si fuera poco, es el actual presidente de ABP, la Asociación de Baloncestistas Profesionales, una institución que mira y defiende al jugador nacional y a las categorías inferiores del baloncesto patrio. Por ello, tanto a él, como máximo representante, como a su organismo, les ha hecho tanto daño el caso de Lorenzo Brown porque consideran que pisotea los sueños y las ilusiones de jugadores que tienen el legítimo derecho de vestir la camiseta de España si así lo merecen con su rendimiento.

EL ESPAÑOL ha hablado con Alfonso, quien considera que gestos como estos no son buenos para el baloncesto nacional: "No es una buena noticia para el baloncesto español. Este es el mensaje que se transmite a los chavales que tienen la ilusión de jugar en la selección como fue mi caso. Yo pude conseguir ese sueño".

"Saber que a pesar de todo lo que consigas, de tener esa aspiración legítima y esa esperanza de estar entre los mejores, puede no ser suficiente porque habrá otro caso en el que lleguen la Federación y el CSD y nacionalicen a un jugador es pésimo. Él en este caso no tiene responsabilidad, pero va a ocupar un puesto por el que otros han luchado legítimamente".

Reyes asegura que le parece tan grave esta situación que al principio ni se lo creía: "Todo este caso me ha sorprendido. Desde que hubo rumores, yo no me lo creía. Me parecía muy grave todo lo que estaba pasando. Pensaba que solo eran rumores. Ayer cuando saltó la noticia tuve que hacerme a la idea. Hay varios factores importantes. Uno de ellos es que no conoce el baloncesto español y que no tiene ninguna vinculación con el país".

Lorenzo Brown durante su etapa en Fenerbahçe Europa Press

En este caso, el presidente de ABP se alinea con la mayoría de opiniones que han lanzado aficionados y personas importantes del baloncesto español. Y es que nadie entiende cómo se ha tomado esta decisión con un jugador que no tiene ninguna vinculación ni con el país ni con su deporte. Para muchos, esta elección ya es un despropósito desde este punto de vista.

"Es un precedente muy malo. Siempre va a quedar a los jugadores jóvenes y a los canteranos que no se les está cuidando y esa es la raíz del problema. Cuantos más y mejores jugadores haya, más fácil será encontrar piezas para la Selección. El mensaje que se transmite es que un chico joven puede trabajar todo lo que pueda, puede ir incluso a las Ventanas FIBA, pero luego no vas a ir a la Selección porque van a nacionalizar a otro".

La decisión tomada por Sergio Scariolo responde a las bajas que ha sufrido el equipo nacional en el puesto de base. La renuncia de Sergio Rodríguez al combinado español y las lesiones de jugadores como Ricky Rubio o Carlos Alocén han agravado el problema. Sin embargo, había otros jugadores por los que sí se podía apostar, que han formado parte de las ventanas con anterioridad, y que ahora han sido pisoteados.

Y todo a cambio de un jugador que, no solo no enamora a la afición, sino que muchos no conocen, dando buena muestra de que su nivel no puede ser especialmente brillante. Scariolo quiere darle las llaves de España a un jugador que ha recibido el visto bueno después de que ambos coincidieran en el pasado en su estancia conjunta en los Toronto Raptors de la NBA. "Solo con ver la respuesta de la afición y lo que se ha hablado a través de redes sociales se puede comprobar que los pasos que se han dado no son buenos"

Sergio Scariolo protesta una acción a los árbitros en el España - EEUU de Tokio 2020 Reuters

El papel del CSD

Alfonso Reyes, en su conversación con EL ESPAÑOL, opina que Lorenzo Brown es un solo un invitado más a una fiesta que ha terminado de la peor manera posible. No carga las tintas contra el jugador, sino contra el papel ejercido por el seleccionador, por la Federación Española de Baloncesto y, sobre todo, contra el CSD.

El organismo que preside José Manuel Franco ha sido el encargado de elevar la petición de dicha nacionalidad, a través del criterio por carta de naturaleza, hasta el Ministerio de Justicia. El caso fue trasladado al Consejo de Ministros, quien aprobó el trámite como días después anunció el Boletín Oficial del Estado.

Alfonso Reyes denuncia que se haya empleado este tipo de procedimientos para un jugador sin raíces españolas, en un tiempo récord y dando de lado a las cientos de miles de peticiones similares que ahora mismo colapsan las vías de solicitud del Ministerio de Justicia. No obstante, Lorenzo Brown tenía una vía de privilegio para saltarse ese caos burocrático que la pandemia de la Covid-19 ha agravado.

Sin embargo, lo que más malestar genera de esta decisión en la ABP es que el CSD se haya implicado en la defensa de un deportista extranjero, en este caso estadounidense, dando de lado a los suyos: "En esta nacionalización exprés es muy sorprendente el papel del CSD. Ellos deben cuidar al deportista español, no solo al de baloncesto, y están haciendo todo lo contrario".

Además, asegura que no entiende cómo en un país que ahora mismo es campeón del mundo, su seleccionador no encuentra jugadores aptos para el puesto a pesar de las bajas: "Nosotros somos campeones del mundo. Es difícil creer que no haya bases capacitados para jugar en la Selección. Por supuesto que los hay aunque haya alguno que esté lesionado. Esta situación no es buena".

"La actuación del CSD es inexplicable. Están privando a nuestros deportistas de poder competir en un campeonato para ganar medallas internacionales". En esa línea de dañar el baloncesto nacional, el presidente de ABP asegura que desde su institución se lleva tiempo denunciando que el cuidado del baloncesto nacional cada vez es menor, especialmente en la base. Si no se trabaja, se invierte y se apuesta por las canteras, es más complicado que los jugadores de casa lleguen arriba y que, por lo tanto, puedan conformar una Selección competente que no requiera de fichajes externos para seguir haciendo historia.

Reyes asegura que el CSD y la FEB, en lugar de apostar por jugar a los políticos, deberían emplear ese tiempo en potenciar el baloncesto de casa. "Las explicaciones que da el CSD y la FEB son lo que son. Han transmitido que el jugador tiene muchas ganas de jugar con España y por eso ha renunciado a su pasaporte. Pero muchísimos jugadores querrían jugar con los últimos campeones del mundo y conseguir una medalla. Es muy atractivo jugar en nuestra Selección. Si ese es el criterio para una nacionalización exprés es muy poco convincente".

Lorenzo Brown

Ruptura Scariolo-Familia

Lorenzo Brown ha conseguido su nacionalidad en tan solo unas semanas. Un proceso que ni siquiera ha llegado a varios meses. Otros deportistas, en situaciones similares, pero cuya aportación al deporte nacional era mucho mayor, han tardado entre 8 y 12 meses en obtener sus nuevos pasaportes. Algunos de ellos incluso más. Son los casos de los atletas Orlando Ortega o Jordan Díaz.

Pero el caso del base de Maccabi ha sentado un precedente muy malo que podría generar un conflicto importante dentro de la Selección. Y es que Lorenzo Brown ha sido elegido a dedo y mediante mecanismos poco éticos para quitarle el puesto a un jugador de casa y que, en la mayoría de ejemplos, se ha ganado su presencia en su club y en la propia Selección, compitiendo en las Ventanas FIBA.

"Los jugadores que no irán al Eurobasket son los damnificados porque están luchando por clasificar a nuestra Selección al próximo campeonato del mundo y seguramente alguno de ellos no estará en el equipo cuando sin esta circunstancia sí lo harían. No es agradable para ellos ni para nuestro baloncesto. Es algo nocivo".

Alfonso Reyes termina su argumentación en EL ESPAÑOL arrojando algo de luz sobre la figura del seleccionador español, Sergio Scariolo. El técnico italiano cuenta un gran peso para la FEB debido a que ha sido el líder del proyecto durante muchos años en sus diferentes etapas como entrenador: "No sé si Scariolo tiene privilegios especiales, lo que sí sé es que todo este proceso es inexplicable y no hace bien a nuestro baloncesto. Todos los responsables están siendo señalados por jugadores y aficionados. Este no es el camino a seguir".

La decisión de nacionalizar a Lorenzo Brown para su posterior convocatoria ha nacido a petición expresa de Scariolo, quien podría tener un grave problema en el vestuario al haber varios jugadores que se quedarán fuera de sus planes. En especial algún base y también otros casos como los de Serge Ibaka, ya que la FIBA solo permite contar con un jugador nacionalizado por equipo.

Serge Ibaka durante un acto con los Milwaukee Bucks Europa Press

Sin embargo, la FEB, que se ha negado a hacer más declaraciones, admite que el fichaje de Lorenzo Brown es bueno para el equipo: "La incorporación de este jugador se enmarca dentro de la estrategia de la FEB de ampliar tanto la base de jugadores, como el talento disponible para las Selecciones Nacionales. La llegada de Brown ayudará a paliar las bajas provocadas por las lesiones de varios hombres esenciales para el equipo, y complementará al conjunto tras su recuperación".

"Su llegada aportará una solución inmediata a la baja por lesión de algunos de los miembros más carismáticos de nuestra Selección, rol que ampliará más tarde como jugador de equipo, gracias a su polivalencia en la pista. Esta medida coyuntural complementa el trabajo de formación de la FEB para asegurar los relevos generacionales".

Su presidente, Jorge Garbajosa, agradece personalmente su esfuerzo al jugador de Georgia, que ha manifestado su deseo de formar parte de la campeona del mundo renunciando a su pasaporte americano. Y destaca, seguramente de manera desafortunada, el concepto de 'Familia' para dar la bienvenida a un jugador de fuera mientras se arrincona a otros en su propia casa.

"Agradecemos su deseo de integrarse con nosotros. Brown viene para ayudarnos a superar un verano que se planteaba difícil por las lesiones, pero su papel no quedará ahí, porque su incorporación responde a la línea estratégica de ampliación de la base de jugadores y talento que estamos llevando a cabo". Casi nadie entiende los planes de la FEB y de Scariolo y por ello el polémico caso de Lorenzo Brown sigue generando un gran debate.

